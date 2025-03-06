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Макрон хамит и ради спасения своей растоптанной репутации может пойти на бездумные поступки – Лавров

Макрон хамит и ради спасения своей растоптанной репутации может пойти на бездумные поступки – Лавров - 06.03.2025 Украина.ру

Макрон хамит и ради спасения своей растоптанной репутации может пойти на бездумные поступки – Лавров

Президент Франции Эммануэль Макрон в попытке спасти свою репутацию может совершить нерациональные шаги. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-03-06T14:39

2025-03-06T14:39

2025-03-06T14:39

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Макрон не только распространяет странные заявления, заметил Лавров, но и вбрасывает деструктивные идеи. Среди таковых глава МИД России назвал идею французского президента ввести на Украину иностранный воинский контингент.В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой глава российской дипломатии также отметил обсуждение на Западе "формул мира" для Украины и "формул победы" над Россией в условиях российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Они, по сути дела, обсуждали Россию без России. Это такое неоколониальное мышление. Попроще говоря, это - хамство, которое они считают для себя нормальным образом поведения. То есть, без Украины ни слова, а без России - да ради бога", - заметил Лавров.Он также обратил внимание на агрессивную манеру заявлений Макрона на тему международных отношений, в том числе касающихся России. В этом глава российской дипломатии усмотрел диаметральные различия в риторике Парижа и Вашингтона. Подробности в публикации "Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути ЗеленскогоТакже на эту тему: Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров

https://ukraina.ru/20250306/1061583665.html

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