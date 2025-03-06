Макрон хамит и ради спасения своей растоптанной репутации может пойти на бездумные поступки – Лавров - 06.03.2025 Украина.ру
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Макрон хамит и ради спасения своей растоптанной репутации может пойти на бездумные поступки – Лавров
Макрон хамит и ради спасения своей растоптанной репутации может пойти на бездумные поступки – Лавров - 06.03.2025 Украина.ру
Макрон хамит и ради спасения своей растоптанной репутации может пойти на бездумные поступки – Лавров
Президент Франции Эммануэль Макрон в попытке спасти свою репутацию может совершить нерациональные шаги. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-03-06T14:39
2025-03-06T14:39
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Макрон не только распространяет странные заявления, заметил Лавров, но и вбрасывает деструктивные идеи. Среди таковых глава МИД России назвал идею французского президента ввести на Украину иностранный воинский контингент.В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой глава российской дипломатии также отметил обсуждение на Западе "формул мира" для Украины и "формул победы" над Россией в условиях российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Они, по сути дела, обсуждали Россию без России. Это такое неоколониальное мышление. Попроще говоря, это - хамство, которое они считают для себя нормальным образом поведения. То есть, без Украины ни слова, а без России - да ради бога", - заметил Лавров.Он также обратил внимание на агрессивную манеру заявлений Макрона на тему международных отношений, в том числе касающихся России. В этом глава российской дипломатии усмотрел диаметральные различия в риторике Парижа и Вашингтона. Подробности в публикации "Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути ЗеленскогоТакже на эту тему: Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров
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новости, россия, украина, франция, сергей лавров, эммануэль макрон, мид, нато, ес, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, мид рф, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Украина, Франция, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, МИД, НАТО, ЕС, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, МИД РФ, международные отношения, Международная политика

Макрон хамит и ради спасения своей растоптанной репутации может пойти на бездумные поступки – Лавров

14:39 06.03.2025
 
Печальный Макрон
Печальный Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон в попытке спасти свою репутацию может совершить нерациональные шаги. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Макрон не только распространяет странные заявления, заметил Лавров, но и вбрасывает деструктивные идеи. Среди таковых глава МИД России назвал идею французского президента ввести на Украину иностранный воинский контингент.
"Я слышу здравые голоса, в том числе внутри НАТО, внутри Евросоюза, которые понимают, что Макрон ради того, чтобы спасти свою репутацию, безнадежно растоптанную внутри Франции, может пойти на совершенно бездумные поступки", - констатировал Лавров.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой глава российской дипломатии также отметил обсуждение на Западе "формул мира" для Украины и "формул победы" над Россией в условиях российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
12:24
Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФОторванность от жизни президента Франции может быть объяснением его странных весенних заявлений. Об этом 6 марта сообщила своим подписчикам и журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Они, по сути дела, обсуждали Россию без России. Это такое неоколониальное мышление. Попроще говоря, это - хамство, которое они считают для себя нормальным образом поведения. То есть, без Украины ни слова, а без России - да ради бога", - заметил Лавров.
Он также обратил внимание на агрессивную манеру заявлений Макрона на тему международных отношений, в том числе касающихся России. В этом глава российской дипломатии усмотрел диаметральные различия в риторике Парижа и Вашингтона. Подробности в публикации "Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути Зеленского
Также на эту тему: Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров
 
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