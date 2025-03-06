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Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров

Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров - 06.03.2025 Украина.ру

Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров

Реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению х с российской армией. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-03-06T14:04

2025-03-06T14:04

2025-03-06T14:04

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Идею ввода войск НАТО на Украину активно продвигают президент Франции Эммануэль Макрон, которого поддерживает британский премьер-министр Кир Стармер. Москва считает реализацию этой идеи под предлогом "миротворчества" или как-либо иначе опасной.При этом глава российской дипломатии обратил внимание на сделанное накануне вечером русофобское заявление французского президента."Особенно на фоне нервозного заявления Макрона вчера о том, что Россия - это угроза. Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", - отметил министр.Он также указал на то, что предлог миротворчества для ввода иностранных войск на Украину не является приемлемым для Москвы, которая видит истинный мотив Парижа и Лондона. Россия не пойдёт на компромисс в этом вопросе, подчеркнул Лавров.Он также обратил внимание на позицию ВСША по этому вопросу. По его словам, в Вашингтоне считают, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".Также в новостях: Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – ЛавровРанее на эту тему: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров

https://ukraina.ru/20250303/1061513387.html

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