Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению х с российской армией. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Идею ввода войск НАТО на Украину активно продвигают президент Франции Эммануэль Макрон, которого поддерживает британский премьер-министр Кир Стармер. Москва считает реализацию этой идеи под предлогом "миротворчества" или как-либо иначе опасной.
"Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями, - сказал Лавров. - Это будет означать, ещё раз хочу сказать - уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно".
При этом глава российской дипломатии обратил внимание на сделанное накануне вечером русофобское заявление французского президента.
"Особенно на фоне нервозного заявления Макрона вчера о том, что Россия - это угроза. Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", - отметил министр.
"Макрон, в частности, при поддержке Стармера, по-моему, скоро они повезут Зеленского на поклон в Вашингтон, но Макрон и Стармер, как они свои планы описывают, говорят, что надо приостановить на месяц боевые действия, как минимум, в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики и за этот месяц развернуть там войска, параллельно с согласованием условий мира. Но если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле", - сказал глава МИД РФ.
Он также обратил внимание на позицию ВСША по этому вопросу. По его словам, в Вашингтоне считают, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".