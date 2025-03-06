Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров - 06.03.2025 Украина.ру
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Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров
Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров - 06.03.2025 Украина.ру
Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров
Реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению х с российской армией. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-03-06T14:04
2025-03-06T14:04
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сергей лавров
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кир стармер
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сво
миротворцы
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Идею ввода войск НАТО на Украину активно продвигают президент Франции Эммануэль Макрон, которого поддерживает британский премьер-министр Кир Стармер. Москва считает реализацию этой идеи под предлогом "миротворчества" или как-либо иначе опасной.При этом глава российской дипломатии обратил внимание на сделанное накануне вечером русофобское заявление французского президента."Особенно на фоне нервозного заявления Макрона вчера о том, что Россия - это угроза. Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", - отметил министр.Он также указал на то, что предлог миротворчества для ввода иностранных войск на Украину не является приемлемым для Москвы, которая видит истинный мотив Парижа и Лондона. Россия не пойдёт на компромисс в этом вопросе, подчеркнул Лавров.Он также обратил внимание на позицию ВСША по этому вопросу. По его словам, в Вашингтоне считают, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".Также в новостях: Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – ЛавровРанее на эту тему: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров
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новости, украина, россия, москва, сергей лавров, эммануэль макрон, кир стармер, нато, сво, миротворцы, дипломатия, международные отношения, международная политика, восточная европа
Новости, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, НАТО, СВО, миротворцы, дипломатия, международные отношения, Международная политика, Восточная Европа

Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров

14:04 06.03.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Реализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению х с российской армией. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Идею ввода войск НАТО на Украину активно продвигают президент Франции Эммануэль Макрон, которого поддерживает британский премьер-министр Кир Стармер. Москва считает реализацию этой идеи под предлогом "миротворчества" или как-либо иначе опасной.
"Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями, - сказал Лавров. - Это будет означать, ещё раз хочу сказать - уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно".
При этом глава российской дипломатии обратил внимание на сделанное накануне вечером русофобское заявление французского президента.
3 марта, 20:22
Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – СтармерЕвропа продолжит поставки оружия на Украину даже после установления мира в этой постсоветской республике. Об этом 3 марта заявил в британском парламенте премьер-министра королевства Кир Стармер.
"Особенно на фоне нервозного заявления Макрона вчера о том, что Россия - это угроза. Значит, если это угроза, то войска против этой угрозы должны быть направлены", - отметил министр.
Он также указал на то, что предлог миротворчества для ввода иностранных войск на Украину не является приемлемым для Москвы, которая видит истинный мотив Парижа и Лондона. Россия не пойдёт на компромисс в этом вопросе, подчеркнул Лавров.
"Макрон, в частности, при поддержке Стармера, по-моему, скоро они повезут Зеленского на поклон в Вашингтон, но Макрон и Стармер, как они свои планы описывают, говорят, что надо приостановить на месяц боевые действия, как минимум, в воздухе, на море и в отношении объектов энергетики и за этот месяц развернуть там войска, параллельно с согласованием условий мира. Но если ты ввел войска на территорию, то ты уже, наверное, не захочешь согласовывать какие-то условия, потому что ты создаешь факты на земле", - сказал глава МИД РФ.
Он также обратил внимание на позицию ВСША по этому вопросу. По его словам, в Вашингтоне считают, что "такого рода вещи, тем более, если их пытаются назвать миротворческими, должны обсуждаться и быть предметом согласия сторон, чего ни Макрон, ни Стармер, ни прочие сторонники ввода войск на Украину даже не упоминают".
Также в новостях: Россия против ввода иностранных войск на Украину, компромисса быть не может – Лавров
Ранее на эту тему: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровЭммануэль МакронКир СтармерНАТОСВОмиротворцыдипломатиямеждународные отношенияМеждународная политикаВосточная Европа
 
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