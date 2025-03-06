Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке" - 06.03.2025 Украина.ру
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Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"
Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке" - 06.03.2025 Украина.ру
Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"
Франко-британский план по Украине написан на коленке ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами. При этом даже заворачивать это свое намерение в камуфлирующую обертку мира никто больше не утруждается
2025-03-06T15:20
2025-03-06T16:48
украина
сша
британия
эммануэль макрон
меркель
кир стармер
вооруженные силы украины
мид
мария захарова
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Такое заявление 6 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что совместное предложение Лондона и Парижа на месяц заморозить украинский конфликт - попытка дать ВСУ время набраться сил, а самим - заручиться поддержкой Вашингтона.Ранее премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пообещали "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны на Украине, который фактически сводится к заморозке боевых действий сроком на месяц. А еще пообещали отправить на Украину свои войска.Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны.Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.
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Марина Полякова
Марина Полякова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, британия, эммануэль макрон, меркель, кир стармер, вооруженные силы украины, мид, мария захарова
Украина, США, Британия, Эммануэль Макрон, Меркель, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, МИД, Мария Захарова

Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"

15:20 06.03.2025 (обновлено: 16:48 06.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Франко-британский план по Украине написан на коленке ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами. При этом даже заворачивать это свое намерение в камуфлирующую обертку мира никто больше не утруждается
Такое заявление 6 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что совместное предложение Лондона и Парижа на месяц заморозить украинский конфликт - попытка дать ВСУ время набраться сил, а самим - заручиться поддержкой Вашингтона.

"Все на коленке тут же написали, придумали, куда-то запустили. То есть прошлое ничему их не научило. При таком сценарии конфликт неизбежно возобновится с новой силой. И их формулировки даже уже не подлежат некому камуфлированию. Камуфляж уже не помогает. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Им же еще очень помогли [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [бывший президент Франции Франсуа] Олланд, которые ровно для этих же целей использовали в свое время Минские договоренности. А на самом деле просто накачивали киевский режим вооружениями", - подчеркнула Захарова.

Ранее премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пообещали "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны на Украине, который фактически сводится к заморозке боевых действий сроком на месяц. А еще пообещали отправить на Украину свои войска.
Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны.
Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
14:04
Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – ЛавровРеализация идеи размещения западных войск на Украине приведёт к прямому военному столкновению х с российской армией. Об этом 6 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
УкраинаСШАБританияЭммануэль МакронМеркельКир СтармерВооруженные силы УкраиныМИДМария Захарова
 
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