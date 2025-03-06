https://ukraina.ru/20250306/1061593454.html

Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"

Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке" - 06.03.2025 Украина.ру

Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"

Франко-британский план по Украине написан на коленке ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами. При этом даже заворачивать это свое намерение в камуфлирующую обертку мира никто больше не утруждается

2025-03-06T15:20

2025-03-06T15:20

2025-03-06T16:48

украина

сша

британия

эммануэль макрон

меркель

кир стармер

вооруженные силы украины

мид

мария захарова

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Такое заявление 6 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что совместное предложение Лондона и Парижа на месяц заморозить украинский конфликт - попытка дать ВСУ время набраться сил, а самим - заручиться поддержкой Вашингтона.Ранее премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пообещали "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны на Украине, который фактически сводится к заморозке боевых действий сроком на месяц. А еще пообещали отправить на Украину свои войска.Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны.Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.

https://ukraina.ru/20250306/1061588331.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

украина, сша, британия, эммануэль макрон, меркель, кир стармер, вооруженные силы украины, мид, мария захарова