Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"
15:20 06.03.2025 (обновлено: 16:48 06.03.2025)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Франко-британский план по Украине написан на коленке ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами. При этом даже заворачивать это свое намерение в камуфлирующую обертку мира никто больше не утруждается
Такое заявление 6 марта на брифинге для журналистов сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что совместное предложение Лондона и Парижа на месяц заморозить украинский конфликт - попытка дать ВСУ время набраться сил, а самим - заручиться поддержкой Вашингтона.
"Все на коленке тут же написали, придумали, куда-то запустили. То есть прошлое ничему их не научило. При таком сценарии конфликт неизбежно возобновится с новой силой. И их формулировки даже уже не подлежат некому камуфлированию. Камуфляж уже не помогает. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Им же еще очень помогли [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [бывший президент Франции Франсуа] Олланд, которые ровно для этих же целей использовали в свое время Минские договоренности. А на самом деле просто накачивали киевский режим вооружениями", - подчеркнула Захарова.
Ранее премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пообещали "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны на Украине, который фактически сводится к заморозке боевых действий сроком на месяц. А еще пообещали отправить на Украину свои войска.
Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны.
Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.