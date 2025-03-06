https://ukraina.ru/20250306/1061593247.html

"Это очень и очень конфронтационно": в Кремле оценили "ядерную риторику" Макрона

"Это очень и очень конфронтационно": в Кремле оценили "ядерную риторику" Макрона - 06.03.2025 Украина.ру

"Это очень и очень конфронтационно": в Кремле оценили "ядерную риторику" Макрона

Франция желает продолжения войны и желает применения ядерного оружия – такие ощущения возникают при ознакомлении речи президента Франции перед соотечественниками, констатировал 6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-03-06T15:18

2025-03-06T15:18

2025-03-06T15:18

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Накануне вечером Эммануэль Макрон выступил с обращением к французам, в котором заявил о якобы исходящей от России угрозе. В связи с этим президент Франции заявил о готовности использовать ядерный арсенал страны для защиты Евросоюза.По его мнению, вряд ли глава государства думает о мире, делая такие заявления, как сделал 5 марта президент Франции.Он дипломатично констатировал множество "неточностей" в речи Макрона. Также Песков обратил внимание на предысторию СВО, а именно – стремительное расширение НАТО с присутствием вблизи российских границ."Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны. Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно", - цитирует РИА Новости комментарий Пескова.Он также напомнил, что предыдущий французский президент Франсуа Олланд был среди подписантов и "гарантов" реализации Минских соглашений, которые были использованы не для мира, а для милитаризации Украины. По словам Пескова, французский подписант этих документов не собирался их выполнять.Песков также напомнил, как во время государственного переворота на Украине в 2014 году глава МИД Франции в числе других европейских дипломатов письменно дал гарантии законному украинской президенту Виктору Януковичу.При этом он отметил, что Макрон не сказал много другого важного, рассказывая французам о России и украинской проблеме.Также 6 марта на скандальные заявления французского лидера отреагировал глава МИД РФ. Подробности в публикации "Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути Зеленского

https://ukraina.ru/20250306/1061591506.html

https://ukraina.ru/20250306/1061586665.html

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