"Это очень и очень конфронтационно": в Кремле оценили "ядерную риторику" Макрона
Франция желает продолжения войны и желает применения ядерного оружия – такие ощущения возникают при ознакомлении речи президента Франции перед соотечественниками, констатировал 6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне вечером Эммануэль Макрон выступил с обращением к французам, в котором заявил о якобы исходящей от России угрозе. В связи с этим президент Франции заявил о готовности использовать ядерный арсенал страны для защиты Евросоюза.
"Выступление, действительно, чрезвычайно конфронтационное", - констатировал руководитель пресс-службы Кремля.
По его мнению, вряд ли глава государства думает о мире, делая такие заявления, как сделал 5 марта президент Франции.
"Скорее из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны", - сказал Песков.
Он дипломатично констатировал множество "неточностей" в речи Макрона. Также Песков обратил внимание на предысторию СВО, а именно – стремительное расширение НАТО с присутствием вблизи российских границ.
14:51Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед разваломЕсли бы российский генерал Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, он бы уже давно отступил и создал бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять.
"Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны. Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно", - цитирует РИА Новости комментарий Пескова.
Он также напомнил, что предыдущий французский президент Франсуа Олланд был среди подписантов и "гарантов" реализации Минских соглашений, которые были использованы не для мира, а для милитаризации Украины. По словам Пескова, французский подписант этих документов не собирался их выполнять.
13:20Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – ЗахароваБывшие руководители Фракции и Германии публично признались в нежелании выполнять Минские соглашения и нынешнему французскому президенту следует учитывать это. Об этом 6 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Песков также напомнил, как во время государственного переворота на Украине в 2014 году глава МИД Франции в числе других европейских дипломатов письменно дал гарантии законному украинской президенту Виктору Януковичу.
"И потом со своими европейскими коллегами Франция обманула действующего президента Украины", - напомнил Песков.
При этом он отметил, что Макрон не сказал много другого важного, рассказывая французам о России и украинской проблеме.
Также 6 марта на скандальные заявления французского лидера отреагировал глава МИД РФ. Подробности в публикации "Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути Зеленского