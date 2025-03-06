Трамп в койке Путина. Президент США по воле Покахонтас попал в расистский скандал - 06.03.2025 Украина.ру
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Трамп в койке Путина. Президент США по воле Покахонтас попал в расистский скандал
Трамп в койке Путина. Президент США по воле Покахонтас попал в расистский скандал - 06.03.2025 Украина.ру
Трамп в койке Путина. Президент США по воле Покахонтас попал в расистский скандал
Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу, которое многие назвали блестящей, эмоциональной и богатой смыслами речью, обвинил своих оппонентов в нежелании прекращать войну в Украине очень оригинально: "Вы бы сказали, что Покахонтас говорит "да".
2025-03-06T15:39
2025-03-06T15:59
дональд трамп
владимир путин
сша
конгресс сша
сенат
сенатор
россия
украина
сво
военная помощь
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В этом нехитром высказывании есть все: и ирония относительно тщеславия американцев и их желания удлинить вглубь историю своего рода, и снобизм, и врожденный завуалированный расизм, и скрытый мужской сексизм, и злорадство, и политическая злопамятность. То есть весь набор признаков, характеризующий современный американский высший свет.Телекамеры услужливо сразу же показали сидящую в зале элегантную женщину, которая в ответ на слова Трампа не показала ему много означающий "средний палец", а мило улыбнулась и покачала головой.Она ответила потом. Журналистам издания The Independent и, как и следовало ожидать с политическим подтекстом. "Дональд Трамп меня бесит", – сказала она. И пояснила свою мысль: "То, что он делает на Украине, вызывает большой резонанс как здесь, в Конгрессе, так и по всей стране. Американский народ понимает, что украинцы храбро сражались за сохранение своей демократии, и им не нравится, что Дональд Трамп прыгает в койку к Путину".Так она охарактеризовала настроения американцев после того, как Трамп распорядился прекратить военную помощь США неонацистам в Украине.Это была 75-летняя демократка Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс с 2013 года, член сенатского комитета по вооруженным силам и давняя знакомая 78-летнего президента США. Настолько давняя, что история знакомства, похоже, идет именно с тех "времен очаковских и покоренья Крыма" – с 80-ых годов прошлого века, когда они впервые, вероятно, и встретились на селебрити-тусовках американской элиты. Он – бизнесмен, она – профессор права в юридических школах Пенсильванского и Гарвардского университетов, И именно тогда молодая Уоррен заявила, что в ее крови течет кровь индейцев чероки. По американским законам это дает определенные преимущества при поступлении на учебу и работу. Кроме того, в США одно время было модно – гордиться смешением кровей: это укореняло, делало американцев более настоящими, что ли.Зачем Элизабет это было нужно, теперь не известно. Она и так была пай-девочкой, отличницей и победительницей на всех уровнях, которая хорошо училась и легко преодолела первые ступени карьеры. Несмотря даже на то, что она бросала учебу, выходила замуж, рожала детей и все такое.Но в 1980-х и 1990-х годах Уоррен официально уведомила о своем происхождении из числа коренных американцев. Это позволило обеим школам включить ее в список преподавателей-коренных американцев. Поскольку выглядит она, как настоящая и типичная белая женщина, ее начали высмеивать и критиковать недоброжелатели. Особенно когда она пошла в политику, и начал консультировать обе партии США.С Трампом она впервые серьезно схлестнулась в 2018-2020 годах, когда он стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, а она пыталась стать кандидатом от Демократической. Тогда Уоррен сделала анализ ДНК, который подтвердил, что в ее жилах течет индейская кровь. "Хотя подавляющее большинство предков этого человека имеют европейское происхождение, результаты убедительно свидетельствуют о том, что в родословной этого человека есть не смешанный с европейцами предок из числа коренных американцев, вероятно, живший 6–10 поколений назад", — было сказано в отчете генетиков."Это истории моей семьи. Это то, что мама и папа, бабушка и дедушка рассказывали мне и моим братьям. Это наша жизнь. И я очень горжусь этим", — сказала Элизабет в свою защиту. Но такой "комплексный подход" возмутил индейцев. Официальные представители племени чероки потребовали от нее извинений, завив, что принадлежность к племени основывается на вековых традициях и культуре, а не на генетическом тесте."Сенатор Уоррен подрывает интересы коренных народов ее продолжающимися заявлениями о родстве с коренными народами", — заявил госсекретарь народа чероки Чак Хоскин.А Трампу такие заявления в борьбе с оппонентами – только дай. Его одной из первых отличительных черт в политической жизни стала способность придумывать меткие и приставучие прозвища для своих политических оппонентов, в которых угадывались и угадываются вполне конкретные фигуры – "Малыш Марко", "Лжец Тед", "Кривая Хилари", "Сонный Джо". А Элизабет Уоррен стала "Покахонтас".Кто это? А одна из признанных и хорошо раскрученных икон американского государственного исторического мифа и духовных скреп американского общества. Покахонтас – это дочь Поухатана, верховного вождя племени поухатанов, которое первым встретило высадившихся на землю будущей Вирджинии англичан-колонистов, в 1607 году основавших там первую колонию Джеймстаун в Чесапикском заливе.Ее имя при рождении – Амонут, но близкие звали ее Матоака. Или Покахонтас – прозвище, данное отцом и означающее "маленькая баловница/проказница", или "шаловливый ребенок". Англичане называли ее, разумеется, принцессой. И она стала символом попыток англичан и индейцев установить межнациональный мир. Увы, попыток безуспешных.В 1607 году в возрасте 12 лет Покахонтас спасла от смерти одного из управляющих Джеймстауна капитана Джона Смита, который попал к индейцам в плен и должен был погибнуть под ударами индейских дубин. Из-за того, что англичане демонстрировали коварство и всегда высокомерно обманывали индейцев при торгах и контактах, не считая их людьми, равными себе.Когда дубины уже были занесены над головой Смита, маленькая Покахонтас накрыла его собой и тем самым спасла от смерти.Потом, как вы понимаете, легенды рассказывают о большой любви колониста и индейской принцессы, которая закончилась ничем. Смит типа погиб, а сама Покахонтас в 1612 году в 17 лет была пленена англичанами, которые потребовали от вождя-отца уплатить выкуп, освободить пленных англичан, обеспечить англичан провизией и вернуть все оружие, что у них было. Вождь оружие отдавать не стал.К тому времени Покахонтас уже выучила английский язык, помогала с переводом на переговорах и ее типа манили блага чужой цивилизации. В итоге она влюбилась в следующего английского избранника Джона Рольфа, богатого джентльмена и плантатора, и вышла за него замуж, чем как бы опять гарантировала мирное сосуществование между индейцами и колонистами. В 1616 году Покахонтас переехала вместе с мужем в Англию, где стала знаменитостью и даже была представлена к королевскому двору.В этот период она перед свадьбой была крещена и приняла новое имя Ребекка. Картина работы Джона Гэтсби Чапмена, посвященная этому событию, даже находится в знаменитой Ротонде Капитолия в Вашингтоне:У Покахонтас родился сын Томас, но в 1617 году сама она засобиралась домой. И на обратном пути в Виргинию она заразилась то ли оспой, то ли быстротекущей чахоткой и скончалась 21 марта 1617 года в возрасте 21-22 лет.Ее отец умер в следующем году, мир между англичанами и индейцами закончился восстанием и резней последних. А вот сын Томас Рольф выжил и дал обильное потомство, родством с которым и с его матерью гордятся сегодня в США многие. Среди них знатные семейства Виргинии, две первые леди США: Этид Вильсон — жена 28-го президента США Вудро Вильсона, Нэнси Рейган –супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, актер Эдвард Нортон, актер и певец Гленн Стрейндж, выдающийся астроном-марсовед и математик Персиваль Лоуэлл и даже некто Джинн Шейхин, сенатор от штата Нью-Гэмпшир с 2009 года, демократка и ровесница Трампа, тоже слушавшая его обращение к Конгрессу рядом с Элизабет, наследницей Покахонтас.Но Трампа вряд ли интересовали и сейчас интересуют такие мелочи и подробности. В его возрасте он негативно относится к "Покахонтас"-Уоррен исключительно по политической линии и в партийной принадлежности видит угрозу себе и своим делам.Во-первых, упомянутая псевдо-индианка Уоррен до 1996 года была членом Республиканской партии. Причем была активной и шумной, а потом точно так же стала выступать за демократов и в 2012 году стала сенатором от Массачусетса. Сейчас Уоррен голосует против всех инициатив Трампа.Во-вторых, она уже чуть не стала его соперницей в президентской гонке в 2020 году и только на внутрипартийных торгах демократов уступила кандидатство Джо Байдену, которого обманным путем и сделали президентом вместо Трампа. Байдена Трамп же ненавидит со всей страстью политика и человека.В-третьих, – и это немаловажно! – "Покахонтас" Уоррен – непримиримая Трампу соперница идеологически. Она представляет прогрессивное крыло Демократической партии. То есть глобалистов и леворадикалов, которых Трамп готов в асфальт закатывать. Пачками. Она выступает за усиленную государственную регуляцию бизнеса, всеобщее доступное образование, повышение государственных расходов на экологию и научные исследования, увеличение заработной платы, равенство в оплате труда, защиту профсоюзной деятельности, социальную защищенность, легализацию незаконно пребывающих на территории США мигрантов и "зеленую" энергетику.По ее мнению, нужно легализовать марихуану, ибо это уменьшит масштабы использования "тяжелых" наркотиков и улучшит криминогенную обстановку. Также она выступала за то, чтобы выделить от 200 до 500 млрд долл компенсации потомкам рабов, ликвидировать Миграционную службу, а также снести Кремниевую долину и лишить все крупнейшие IT-компании власти над государством и обществом, вынудив Apple, Facebook, Amazon и Google продать часть бизнеса и запретив им использовать свои платформы для продвижения собственных товаров.При этом Уоррен еще и попыталась залезть в карман к Трампу: она активно выступает за повышение налогов для богатых американцев и введение спецналога, который будет распространяться только на людей с состоянием свыше 50 млн долл. Потому что Трамп – миллиардер, а вот состояние самой Уоррен оценивалось 5 лет назад только в 12 млн долл.При этом Уоррен – ярый ненавистник России, называет ее президента Путина "диктатором", а теперь еще отправила к нему в постель самого Трампа.Скандал уже вызвал обвинения Трампа не только в расизме, но и в сексизме. Однако обращает внимание на себе другое – Трамп, может быть, и не злопамятный, но злой и память у него хорошая. Он, похоже, никогда никого не забывает и никому ничего не прощает, если это касается его лично и его карьеры. Бизнесовой или политической. И, как мне кажется, это и нужно помнить и учитывать, выстраивая отношения с этим человеком и политиком. Например, хотя сама Элизабет Уоррен уже давно извинилась и перед индейцами, и перед другими американцами за попытку примазаться к истории и свое вымышленное родство, на Трампа это не произвело никакого впечатления. И за "койку Путина" Покахонтас еще ответит. И не раз…
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Владимир Скачко
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дональд трамп, владимир путин, сша, конгресс сша, сенат, сенатор, россия, украина, сво, военная помощь, коренные народы, колония, джо байден
Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Конгресс США, сенат, сенатор, Россия, Украина, СВО, военная помощь, коренные народы, колония, Джо Байден

Трамп в койке Путина. Президент США по воле Покахонтас попал в расистский скандал

15:39 06.03.2025 (обновлено: 15:59 06.03.2025)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу, которое многие назвали блестящей, эмоциональной и богатой смыслами речью, обвинил своих оппонентов в нежелании прекращать войну в Украине очень оригинально: "Вы бы сказали, что Покахонтас говорит "да".
В этом нехитром высказывании есть все: и ирония относительно тщеславия американцев и их желания удлинить вглубь историю своего рода, и снобизм, и врожденный завуалированный расизм, и скрытый мужской сексизм, и злорадство, и политическая злопамятность. То есть весь набор признаков, характеризующий современный американский высший свет.
Телекамеры услужливо сразу же показали сидящую в зале элегантную женщину, которая в ответ на слова Трампа не показала ему много означающий "средний палец", а мило улыбнулась и покачала головой.
Она ответила потом. Журналистам издания The Independent и, как и следовало ожидать с политическим подтекстом. "Дональд Трамп меня бесит", – сказала она. И пояснила свою мысль: "То, что он делает на Украине, вызывает большой резонанс как здесь, в Конгрессе, так и по всей стране. Американский народ понимает, что украинцы храбро сражались за сохранение своей демократии, и им не нравится, что Дональд Трамп прыгает в койку к Путину".
Так она охарактеризовала настроения американцев после того, как Трамп распорядился прекратить военную помощь США неонацистам в Украине.
Это была 75-летняя демократка Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс с 2013 года, член сенатского комитета по вооруженным силам и давняя знакомая 78-летнего президента США. Настолько давняя, что история знакомства, похоже, идет именно с тех "времен очаковских и покоренья Крыма" – с 80-ых годов прошлого века, когда они впервые, вероятно, и встретились на селебрити-тусовках американской элиты. Он – бизнесмен, она – профессор права в юридических школах Пенсильванского и Гарвардского университетов, И именно тогда молодая Уоррен заявила, что в ее крови течет кровь индейцев чероки. По американским законам это дает определенные преимущества при поступлении на учебу и работу. Кроме того, в США одно время было модно – гордиться смешением кровей: это укореняло, делало американцев более настоящими, что ли.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Зачем Элизабет это было нужно, теперь не известно. Она и так была пай-девочкой, отличницей и победительницей на всех уровнях, которая хорошо училась и легко преодолела первые ступени карьеры. Несмотря даже на то, что она бросала учебу, выходила замуж, рожала детей и все такое.
Но в 1980-х и 1990-х годах Уоррен официально уведомила о своем происхождении из числа коренных американцев. Это позволило обеим школам включить ее в список преподавателей-коренных американцев. Поскольку выглядит она, как настоящая и типичная белая женщина, ее начали высмеивать и критиковать недоброжелатели. Особенно когда она пошла в политику, и начал консультировать обе партии США.
С Трампом она впервые серьезно схлестнулась в 2018-2020 годах, когда он стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, а она пыталась стать кандидатом от Демократической. Тогда Уоррен сделала анализ ДНК, который подтвердил, что в ее жилах течет индейская кровь. "Хотя подавляющее большинство предков этого человека имеют европейское происхождение, результаты убедительно свидетельствуют о том, что в родословной этого человека есть не смешанный с европейцами предок из числа коренных американцев, вероятно, живший 6–10 поколений назад", — было сказано в отчете генетиков.
"Это истории моей семьи. Это то, что мама и папа, бабушка и дедушка рассказывали мне и моим братьям. Это наша жизнь. И я очень горжусь этим", — сказала Элизабет в свою защиту. Но такой "комплексный подход" возмутил индейцев. Официальные представители племени чероки потребовали от нее извинений, завив, что принадлежность к племени основывается на вековых традициях и культуре, а не на генетическом тесте.
"Сенатор Уоррен подрывает интересы коренных народов ее продолжающимися заявлениями о родстве с коренными народами", — заявил госсекретарь народа чероки Чак Хоскин.
А Трампу такие заявления в борьбе с оппонентами – только дай. Его одной из первых отличительных черт в политической жизни стала способность придумывать меткие и приставучие прозвища для своих политических оппонентов, в которых угадывались и угадываются вполне конкретные фигуры – "Малыш Марко", "Лжец Тед", "Кривая Хилари", "Сонный Джо". А Элизабет Уоррен стала "Покахонтас".
Кто это? А одна из признанных и хорошо раскрученных икон американского государственного исторического мифа и духовных скреп американского общества. Покахонтас – это дочь Поухатана, верховного вождя племени поухатанов, которое первым встретило высадившихся на землю будущей Вирджинии англичан-колонистов, в 1607 году основавших там первую колонию Джеймстаун в Чесапикском заливе.
Ее имя при рождении – Амонут, но близкие звали ее Матоака. Или Покахонтас – прозвище, данное отцом и означающее "маленькая баловница/проказница", или "шаловливый ребенок". Англичане называли ее, разумеется, принцессой. И она стала символом попыток англичан и индейцев установить межнациональный мир. Увы, попыток безуспешных.
В 1607 году в возрасте 12 лет Покахонтас спасла от смерти одного из управляющих Джеймстауна капитана Джона Смита, который попал к индейцам в плен и должен был погибнуть под ударами индейских дубин. Из-за того, что англичане демонстрировали коварство и всегда высокомерно обманывали индейцев при торгах и контактах, не считая их людьми, равными себе.
Когда дубины уже были занесены над головой Смита, маленькая Покахонтас накрыла его собой и тем самым спасла от смерти.
Подвиг Покахонтас
Подвиг Покахонтас
Потом, как вы понимаете, легенды рассказывают о большой любви колониста и индейской принцессы, которая закончилась ничем. Смит типа погиб, а сама Покахонтас в 1612 году в 17 лет была пленена англичанами, которые потребовали от вождя-отца уплатить выкуп, освободить пленных англичан, обеспечить англичан провизией и вернуть все оружие, что у них было. Вождь оружие отдавать не стал.
К тому времени Покахонтас уже выучила английский язык, помогала с переводом на переговорах и ее типа манили блага чужой цивилизации. В итоге она влюбилась в следующего английского избранника Джона Рольфа, богатого джентльмена и плантатора, и вышла за него замуж, чем как бы опять гарантировала мирное сосуществование между индейцами и колонистами. В 1616 году Покахонтас переехала вместе с мужем в Англию, где стала знаменитостью и даже была представлена к королевскому двору.
В этот период она перед свадьбой была крещена и приняла новое имя Ребекка. Картина работы Джона Гэтсби Чапмена, посвященная этому событию, даже находится в знаменитой Ротонде Капитолия в Вашингтоне:
Крещение Покахонтас
Крещение Покахонтас
У Покахонтас родился сын Томас, но в 1617 году сама она засобиралась домой. И на обратном пути в Виргинию она заразилась то ли оспой, то ли быстротекущей чахоткой и скончалась 21 марта 1617 года в возрасте 21-22 лет.
Ее отец умер в следующем году, мир между англичанами и индейцами закончился восстанием и резней последних. А вот сын Томас Рольф выжил и дал обильное потомство, родством с которым и с его матерью гордятся сегодня в США многие. Среди них знатные семейства Виргинии, две первые леди США: Этид Вильсон — жена 28-го президента США Вудро Вильсона, Нэнси Рейган –супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, актер Эдвард Нортон, актер и певец Гленн Стрейндж, выдающийся астроном-марсовед и математик Персиваль Лоуэлл и даже некто Джинн Шейхин, сенатор от штата Нью-Гэмпшир с 2009 года, демократка и ровесница Трампа, тоже слушавшая его обращение к Конгрессу рядом с Элизабет, наследницей Покахонтас.
Но Трампа вряд ли интересовали и сейчас интересуют такие мелочи и подробности. В его возрасте он негативно относится к "Покахонтас"-Уоррен исключительно по политической линии и в партийной принадлежности видит угрозу себе и своим делам.
Во-первых, упомянутая псевдо-индианка Уоррен до 1996 года была членом Республиканской партии. Причем была активной и шумной, а потом точно так же стала выступать за демократов и в 2012 году стала сенатором от Массачусетса. Сейчас Уоррен голосует против всех инициатив Трампа.
Во-вторых, она уже чуть не стала его соперницей в президентской гонке в 2020 году и только на внутрипартийных торгах демократов уступила кандидатство Джо Байдену, которого обманным путем и сделали президентом вместо Трампа. Байдена Трамп же ненавидит со всей страстью политика и человека.
В-третьих, – и это немаловажно! – "Покахонтас" Уоррен – непримиримая Трампу соперница идеологически. Она представляет прогрессивное крыло Демократической партии. То есть глобалистов и леворадикалов, которых Трамп готов в асфальт закатывать. Пачками. Она выступает за усиленную государственную регуляцию бизнеса, всеобщее доступное образование, повышение государственных расходов на экологию и научные исследования, увеличение заработной платы, равенство в оплате труда, защиту профсоюзной деятельности, социальную защищенность, легализацию незаконно пребывающих на территории США мигрантов и "зеленую" энергетику.
Покахонтас и Джон Рольф
Покахонтас и Джон Рольф
По ее мнению, нужно легализовать марихуану, ибо это уменьшит масштабы использования "тяжелых" наркотиков и улучшит криминогенную обстановку. Также она выступала за то, чтобы выделить от 200 до 500 млрд долл компенсации потомкам рабов, ликвидировать Миграционную службу, а также снести Кремниевую долину и лишить все крупнейшие IT-компании власти над государством и обществом, вынудив Apple, Facebook, Amazon и Google продать часть бизнеса и запретив им использовать свои платформы для продвижения собственных товаров.
При этом Уоррен еще и попыталась залезть в карман к Трампу: она активно выступает за повышение налогов для богатых американцев и введение спецналога, который будет распространяться только на людей с состоянием свыше 50 млн долл. Потому что Трамп – миллиардер, а вот состояние самой Уоррен оценивалось 5 лет назад только в 12 млн долл.
При этом Уоррен – ярый ненавистник России, называет ее президента Путина "диктатором", а теперь еще отправила к нему в постель самого Трампа.
Скандал уже вызвал обвинения Трампа не только в расизме, но и в сексизме. Однако обращает внимание на себе другое – Трамп, может быть, и не злопамятный, но злой и память у него хорошая. Он, похоже, никогда никого не забывает и никому ничего не прощает, если это касается его лично и его карьеры. Бизнесовой или политической. И, как мне кажется, это и нужно помнить и учитывать, выстраивая отношения с этим человеком и политиком. Например, хотя сама Элизабет Уоррен уже давно извинилась и перед индейцами, и перед другими американцами за попытку примазаться к истории и свое вымышленное родство, на Трампа это не произвело никакого впечатления.
И за "койку Путина" Покахонтас еще ответит. И не раз…
 
Дональд ТрампВладимир ПутинСШАКонгресс СШАсенатсенаторРоссияУкраинаСВОвоенная помощькоренные народыколонияДжо Байден
 
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13:28Лавров рассказал, что может быстро остановить конфликт
13:22Их - шестеро и ни одного Зеленского. Корнилов о том, как Трамп договаривается о выборах на Украине
13:20Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова
13:10Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта
13:05"Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона
13:03Дмитрий Краснов: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
12:55Украинский суд рассмотрит дело закарпатского комбата, который за деньги оформлял службу в тылу
12:42Маск: европейские лидеры хотят вечной войны
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