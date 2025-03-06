https://ukraina.ru/20250306/1061592085.html

Трамп в койке Путина. Президент США по воле Покахонтас попал в расистский скандал

Трамп в койке Путина. Президент США по воле Покахонтас попал в расистский скандал - 06.03.2025 Украина.ру

Трамп в койке Путина. Президент США по воле Покахонтас попал в расистский скандал

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу, которое многие назвали блестящей, эмоциональной и богатой смыслами речью, обвинил своих оппонентов в нежелании прекращать войну в Украине очень оригинально: "Вы бы сказали, что Покахонтас говорит "да".

2025-03-06T15:39

2025-03-06T15:39

2025-03-06T15:59

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военная помощь

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В этом нехитром высказывании есть все: и ирония относительно тщеславия американцев и их желания удлинить вглубь историю своего рода, и снобизм, и врожденный завуалированный расизм, и скрытый мужской сексизм, и злорадство, и политическая злопамятность. То есть весь набор признаков, характеризующий современный американский высший свет.Телекамеры услужливо сразу же показали сидящую в зале элегантную женщину, которая в ответ на слова Трампа не показала ему много означающий "средний палец", а мило улыбнулась и покачала головой.Она ответила потом. Журналистам издания The Independent и, как и следовало ожидать с политическим подтекстом. "Дональд Трамп меня бесит", – сказала она. И пояснила свою мысль: "То, что он делает на Украине, вызывает большой резонанс как здесь, в Конгрессе, так и по всей стране. Американский народ понимает, что украинцы храбро сражались за сохранение своей демократии, и им не нравится, что Дональд Трамп прыгает в койку к Путину".Так она охарактеризовала настроения американцев после того, как Трамп распорядился прекратить военную помощь США неонацистам в Украине.Это была 75-летняя демократка Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс с 2013 года, член сенатского комитета по вооруженным силам и давняя знакомая 78-летнего президента США. Настолько давняя, что история знакомства, похоже, идет именно с тех "времен очаковских и покоренья Крыма" – с 80-ых годов прошлого века, когда они впервые, вероятно, и встретились на селебрити-тусовках американской элиты. Он – бизнесмен, она – профессор права в юридических школах Пенсильванского и Гарвардского университетов, И именно тогда молодая Уоррен заявила, что в ее крови течет кровь индейцев чероки. По американским законам это дает определенные преимущества при поступлении на учебу и работу. Кроме того, в США одно время было модно – гордиться смешением кровей: это укореняло, делало американцев более настоящими, что ли.Зачем Элизабет это было нужно, теперь не известно. Она и так была пай-девочкой, отличницей и победительницей на всех уровнях, которая хорошо училась и легко преодолела первые ступени карьеры. Несмотря даже на то, что она бросала учебу, выходила замуж, рожала детей и все такое.Но в 1980-х и 1990-х годах Уоррен официально уведомила о своем происхождении из числа коренных американцев. Это позволило обеим школам включить ее в список преподавателей-коренных американцев. Поскольку выглядит она, как настоящая и типичная белая женщина, ее начали высмеивать и критиковать недоброжелатели. Особенно когда она пошла в политику, и начал консультировать обе партии США.С Трампом она впервые серьезно схлестнулась в 2018-2020 годах, когда он стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, а она пыталась стать кандидатом от Демократической. Тогда Уоррен сделала анализ ДНК, который подтвердил, что в ее жилах течет индейская кровь. "Хотя подавляющее большинство предков этого человека имеют европейское происхождение, результаты убедительно свидетельствуют о том, что в родословной этого человека есть не смешанный с европейцами предок из числа коренных американцев, вероятно, живший 6–10 поколений назад", — было сказано в отчете генетиков."Это истории моей семьи. Это то, что мама и папа, бабушка и дедушка рассказывали мне и моим братьям. Это наша жизнь. И я очень горжусь этим", — сказала Элизабет в свою защиту. Но такой "комплексный подход" возмутил индейцев. Официальные представители племени чероки потребовали от нее извинений, завив, что принадлежность к племени основывается на вековых традициях и культуре, а не на генетическом тесте."Сенатор Уоррен подрывает интересы коренных народов ее продолжающимися заявлениями о родстве с коренными народами", — заявил госсекретарь народа чероки Чак Хоскин.А Трампу такие заявления в борьбе с оппонентами – только дай. Его одной из первых отличительных черт в политической жизни стала способность придумывать меткие и приставучие прозвища для своих политических оппонентов, в которых угадывались и угадываются вполне конкретные фигуры – "Малыш Марко", "Лжец Тед", "Кривая Хилари", "Сонный Джо". А Элизабет Уоррен стала "Покахонтас".Кто это? А одна из признанных и хорошо раскрученных икон американского государственного исторического мифа и духовных скреп американского общества. Покахонтас – это дочь Поухатана, верховного вождя племени поухатанов, которое первым встретило высадившихся на землю будущей Вирджинии англичан-колонистов, в 1607 году основавших там первую колонию Джеймстаун в Чесапикском заливе.Ее имя при рождении – Амонут, но близкие звали ее Матоака. Или Покахонтас – прозвище, данное отцом и означающее "маленькая баловница/проказница", или "шаловливый ребенок". Англичане называли ее, разумеется, принцессой. И она стала символом попыток англичан и индейцев установить межнациональный мир. Увы, попыток безуспешных.В 1607 году в возрасте 12 лет Покахонтас спасла от смерти одного из управляющих Джеймстауна капитана Джона Смита, который попал к индейцам в плен и должен был погибнуть под ударами индейских дубин. Из-за того, что англичане демонстрировали коварство и всегда высокомерно обманывали индейцев при торгах и контактах, не считая их людьми, равными себе.Когда дубины уже были занесены над головой Смита, маленькая Покахонтас накрыла его собой и тем самым спасла от смерти.Потом, как вы понимаете, легенды рассказывают о большой любви колониста и индейской принцессы, которая закончилась ничем. Смит типа погиб, а сама Покахонтас в 1612 году в 17 лет была пленена англичанами, которые потребовали от вождя-отца уплатить выкуп, освободить пленных англичан, обеспечить англичан провизией и вернуть все оружие, что у них было. Вождь оружие отдавать не стал.К тому времени Покахонтас уже выучила английский язык, помогала с переводом на переговорах и ее типа манили блага чужой цивилизации. В итоге она влюбилась в следующего английского избранника Джона Рольфа, богатого джентльмена и плантатора, и вышла за него замуж, чем как бы опять гарантировала мирное сосуществование между индейцами и колонистами. В 1616 году Покахонтас переехала вместе с мужем в Англию, где стала знаменитостью и даже была представлена к королевскому двору.В этот период она перед свадьбой была крещена и приняла новое имя Ребекка. Картина работы Джона Гэтсби Чапмена, посвященная этому событию, даже находится в знаменитой Ротонде Капитолия в Вашингтоне:У Покахонтас родился сын Томас, но в 1617 году сама она засобиралась домой. И на обратном пути в Виргинию она заразилась то ли оспой, то ли быстротекущей чахоткой и скончалась 21 марта 1617 года в возрасте 21-22 лет.Ее отец умер в следующем году, мир между англичанами и индейцами закончился восстанием и резней последних. А вот сын Томас Рольф выжил и дал обильное потомство, родством с которым и с его матерью гордятся сегодня в США многие. Среди них знатные семейства Виргинии, две первые леди США: Этид Вильсон — жена 28-го президента США Вудро Вильсона, Нэнси Рейган –супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, актер Эдвард Нортон, актер и певец Гленн Стрейндж, выдающийся астроном-марсовед и математик Персиваль Лоуэлл и даже некто Джинн Шейхин, сенатор от штата Нью-Гэмпшир с 2009 года, демократка и ровесница Трампа, тоже слушавшая его обращение к Конгрессу рядом с Элизабет, наследницей Покахонтас.Но Трампа вряд ли интересовали и сейчас интересуют такие мелочи и подробности. В его возрасте он негативно относится к "Покахонтас"-Уоррен исключительно по политической линии и в партийной принадлежности видит угрозу себе и своим делам.Во-первых, упомянутая псевдо-индианка Уоррен до 1996 года была членом Республиканской партии. Причем была активной и шумной, а потом точно так же стала выступать за демократов и в 2012 году стала сенатором от Массачусетса. Сейчас Уоррен голосует против всех инициатив Трампа.Во-вторых, она уже чуть не стала его соперницей в президентской гонке в 2020 году и только на внутрипартийных торгах демократов уступила кандидатство Джо Байдену, которого обманным путем и сделали президентом вместо Трампа. Байдена Трамп же ненавидит со всей страстью политика и человека.В-третьих, – и это немаловажно! – "Покахонтас" Уоррен – непримиримая Трампу соперница идеологически. Она представляет прогрессивное крыло Демократической партии. То есть глобалистов и леворадикалов, которых Трамп готов в асфальт закатывать. Пачками. Она выступает за усиленную государственную регуляцию бизнеса, всеобщее доступное образование, повышение государственных расходов на экологию и научные исследования, увеличение заработной платы, равенство в оплате труда, защиту профсоюзной деятельности, социальную защищенность, легализацию незаконно пребывающих на территории США мигрантов и "зеленую" энергетику.По ее мнению, нужно легализовать марихуану, ибо это уменьшит масштабы использования "тяжелых" наркотиков и улучшит криминогенную обстановку. Также она выступала за то, чтобы выделить от 200 до 500 млрд долл компенсации потомкам рабов, ликвидировать Миграционную службу, а также снести Кремниевую долину и лишить все крупнейшие IT-компании власти над государством и обществом, вынудив Apple, Facebook, Amazon и Google продать часть бизнеса и запретив им использовать свои платформы для продвижения собственных товаров.При этом Уоррен еще и попыталась залезть в карман к Трампу: она активно выступает за повышение налогов для богатых американцев и введение спецналога, который будет распространяться только на людей с состоянием свыше 50 млн долл. Потому что Трамп – миллиардер, а вот состояние самой Уоррен оценивалось 5 лет назад только в 12 млн долл.При этом Уоррен – ярый ненавистник России, называет ее президента Путина "диктатором", а теперь еще отправила к нему в постель самого Трампа.Скандал уже вызвал обвинения Трампа не только в расизме, но и в сексизме. Однако обращает внимание на себе другое – Трамп, может быть, и не злопамятный, но злой и память у него хорошая. Он, похоже, никогда никого не забывает и никому ничего не прощает, если это касается его лично и его карьеры. Бизнесовой или политической. И, как мне кажется, это и нужно помнить и учитывать, выстраивая отношения с этим человеком и политиком. Например, хотя сама Элизабет Уоррен уже давно извинилась и перед индейцами, и перед другими американцами за попытку примазаться к истории и свое вымышленное родство, на Трампа это не произвело никакого впечатления. И за "койку Путина" Покахонтас еще ответит. И не раз…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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