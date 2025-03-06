https://ukraina.ru/20250306/1061589656.html

США разрушают миропорядок - Залужный

США разрушают миропорядок - Залужный - 06.03.2025 Украина.ру

США разрушают миропорядок - Залужный

Бывший главком Вооруженных сил Украины, украинский посол в Великобритании генерал Валерий Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка, передает The Times

2025-03-06T14:40

2025-03-06T14:40

2025-03-06T14:37

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"Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США", — сказал Залужный.В начале марта Штаты прекратили военные поставки, одобренные для Украины предыдущей президентской администрацией, а также перестали делиться разведданными, необходимыми для наступательных операций. Госсекретарь США Макро Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией. Он подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев анонсировал европейский заговор. Подробнее - в материале В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев на сайте Украина.ру.

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новости, украина, валерий залужный, сша, россия, марко рубио