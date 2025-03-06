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Лавров рассказал, что может быстро остановить конфликт

Лавров рассказал, что может быстро остановить конфликт - 06.03.2025 Украина.ру

Лавров рассказал, что может быстро остановить конфликт

Приостановка военной помощи Украине со стороны США может помочь быстро остановить украинский конфликт. Об этом заявил 6 марта на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-03-06T13:28

2025-03-06T13:28

2025-03-06T13:28

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"Уже не раз говорили, что прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял... что конфликт на Украине можно остановить очень быстро, за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму. <...> Мы согласны с такой оценкой (Борреля - ред.). Другое дело, что Жозеп Боррель тут же добавлял, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что сначала надо нанести России стратегическое поражение, а потом уже диктовать ей условия мира", - напомнил Лавров.Кроме прочего, он прокомментировал данные СМИ о приостановке передачи разведданных США Украине, которые подтверждают российские заявления о том, что такая помощь Киеву оказывалась, и это помогало осуществлять удары вглубь России.Он подчеркнул, что Россия готова к честному разговору по урегулированию украинского конфликта, для Москвы важно обеспечить собственную безопасность.Накануне газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Газета Daily Mail уточняла, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне указали, что не готовы комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.О других высказываниях Лаврова на пресс-конференции - в материале "Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, сергей лавров, жозеп боррель, эммануэль макрон, ес, пентагон