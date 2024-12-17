https://ukraina.ru/20241217/1059693591.html

Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом

Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом - 17.12.2024 Украина.ру

Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом

Сейчас представлены несколько вариантов урегулирования украинского конфликта, которые основываются на исторических аналогиях: финляндизация Украины, корейский сценарий, ее раздел на зоны контроля по образцу Германии. Но ни один из этих вариантов не сгодится в случае с Украиной

2024-12-17T03:20

2024-12-17T03:20

2024-12-17T03:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Запад пожертвует Украиной после своего провала, тогда страну могут разделить, как Чехословакию в 1938 году.Подробнее о других заявлениях Фицо в материале Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войныТакже по теме: Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу ЧехословакииПолный текст интервью — Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею

https://ukraina.ru/20241216/1059681571.html

украина

запад

чехословакия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, запад, чехословакия, роберт фицо, владимир зеленский, нато, детали