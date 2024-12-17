Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Сейчас представлены несколько вариантов урегулирования украинского конфликта, которые основываются на исторических аналогиях: финляндизация Украины, корейский сценарий, ее раздел на зоны контроля по образцу Германии. Но ни один из этих вариантов не сгодится в случае с Украиной
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
"Любая историческая аналогия — вещь опасная. Особенно, когда вы с точностью копируете ее для событий сегодняшнего дня. Поэтому Фицо сказал, что раздел Украины ничем хорошим не кончится. Тем самым он обозначил, что у Европы нет единого мнения на этот счет и что никаких твердых гарантий по Украине она дать не готова", — заявил Ермаков.
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Запад пожертвует Украиной после своего провала, тогда страну могут разделить, как Чехословакию в 1938 году.
Подробнее о других заявлениях Фицо в материале Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны
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Полный текст интервью — Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею