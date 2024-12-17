Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом - 17.12.2024 Украина.ру
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Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом
Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом - 17.12.2024 Украина.ру
Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом
Сейчас представлены несколько вариантов урегулирования украинского конфликта, которые основываются на исторических аналогиях: финляндизация Украины, корейский сценарий, ее раздел на зоны контроля по образцу Германии. Но ни один из этих вариантов не сгодится в случае с Украиной
2024-12-17T03:20
2024-12-17T03:20
новости
украина
запад
чехословакия
роберт фицо
владимир зеленский
нато
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Запад пожертвует Украиной после своего провала, тогда страну могут разделить, как Чехословакию в 1938 году.Подробнее о других заявлениях Фицо в материале Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войныТакже по теме: Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу ЧехословакииПолный текст интервью — Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею
https://ukraina.ru/20241216/1059681571.html
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новости, украина, запад, чехословакия, роберт фицо, владимир зеленский, нато, детали
Новости, Украина, Запад, Чехословакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, НАТО, детали

Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом

03:20 17.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сейчас представлены несколько вариантов урегулирования украинского конфликта, которые основываются на исторических аналогиях: финляндизация Украины, корейский сценарий, ее раздел на зоны контроля по образцу Германии. Но ни один из этих вариантов не сгодится в случае с Украиной
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
"Любая историческая аналогия — вещь опасная. Особенно, когда вы с точностью копируете ее для событий сегодняшнего дня. Поэтому Фицо сказал, что раздел Украины ничем хорошим не кончится. Тем самым он обозначил, что у Европы нет единого мнения на этот счет и что никаких твердых гарантий по Украине она дать не готова", — заявил Ермаков.
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Запад пожертвует Украиной после своего провала, тогда страну могут разделить, как Чехословакию в 1938 году.
Подробнее о других заявлениях Фицо в материале Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны
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Также по теме: Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу Чехословакии
Полный текст интервью — Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею
 
НовостиУкраинаЗападЧехословакияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийНАТОдетали
 
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