https://ukraina.ru/20261106/rossiya-pobezhdaet-ritter-zayavil-chto-ukraina-ne-sposobna-zaklyuchit-mir-1084311665.html

"Россия побеждает": Риттер заявил, что Украина не способна заключить мир

"Россия побеждает": Риттер заявил, что Украина не способна заключить мир - 06.11.2026 Украина.ру

"Россия побеждает": Риттер заявил, что Украина не способна заключить мир

Украина не в состоянии положить конец конфликту с Россией. Об этом 6 ноября заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер

2026-11-06T10:26

2026-11-06T10:26

2026-11-06T10:26

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По его мнению, для настоящего завершения противостояния — а Россия побеждает и диктует условия — пришлось бы покончить с режимом Зеленского и ликвидировать бандеровский террор. Однако люди, годами наживавшиеся на коррупции на Украине, этого просто не потерпят."Украина просто не в состоянии положить конец этому конфликту. Чтобы по-настоящему его закончить — а не забывайте, Россия побеждает, поэтому именно она диктует условия, — пришлось бы положить конец режиму Зеленского, ликвидировать бандеровский террор. И люди, которые столько лет наживались на коррупции на Украине, этого просто не потерпят", — подчеркнул Риттер.По словам эксперта, для большинства европейских лидеров такое окончание противостояния тоже будет неприемлемо. Конец конфликта означает конец тому, что позволяло политическим и экономическим элитам Европы удерживать власть. Например, канцлер Германии Мерц открыто заявлял, что даже если все немцы будут против конфликта, он всё равно будет поддерживать Украину."Это показывает, насколько продолжение военных действий на Украине важно для политического выживания этих людей. По сути, они уже не управляют своими странами как лидеры демократических государств, а стали частью диктаторских процессов, захвативших Евросоюз", — добавил Риттер.Вместо диалога и поиска компромиссов европейские лидеры продолжают накачивать Киев оружием, закрывая глаза на коррупцию, пытки и насильственную мобилизацию. Подробнее – в материале "Молчание — соучастие": Гатилов потребовал от ООН публично осудить пытки на Украине

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новости, украина, россия, владимир зеленский, ес, фридрих мерц, сша, скотт риттер, оон