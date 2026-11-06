"Собирали с миру по нитке": Анпилогов о деградации украинской ПВО и судьбе энергетики - 06.11.2026 Украина.ру
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"Собирали с миру по нитке": Анпилогов о деградации украинской ПВО и судьбе энергетики
"Собирали с миру по нитке": Анпилогов о деградации украинской ПВО и судьбе энергетики - 06.11.2026 Украина.ру
"Собирали с миру по нитке": Анпилогов о деградации украинской ПВО и судьбе энергетики
Украинская ПВО настолько деградировала, что коридоры для российских ракет открыты всегда. Даже контракт на 500 ракет к "Пэтриотам" не меняет картину: поставки рассчитаны до 2030 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-11-06T18:29
2026-11-06T18:29
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Отвечая на вопрос о том, откроется ли после гуманитарного перемирия в Херсонской области коридор для "Калибров", эксперт дал понять: украинская ПВО настолько деградировала, что коридоры для российских ракет открыты всегда.Анпилогов заявил, что коридоры для российских ракет открыты всегда. "Украинская ПВО представляет собой весьма плачевное зрелище", — пояснил эксперт. По его словам, ситуацию не спасает даже западная помощь: киевский режим правдами и неправдами получил контракт на 500 зенитных ракет к системам "Пэтриот", но эти поставки рассчитаны до 2030 года.Ситуацию, отметил эксперт, можно поправить только передачей европейских ЗРК, но неизвестно, кто на это согласится. "Запасы европейских арсеналов опустились ниже плинтуса. Последние поставки, которые получала Украина, и так шли из действующих армий. Собирали с миру по нитке", — сообщил Анпилогов."И этих десятков перехватчиков хватило на один-два наших массированных удара", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Про результаты выборов в США и ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо" на сайте Украина.ру.
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"Собирали с миру по нитке": Анпилогов о деградации украинской ПВО и судьбе энергетики

18:29 06.11.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Украинская ПВО настолько деградировала, что коридоры для российских ракет открыты всегда. Даже контракт на 500 ракет к "Пэтриотам" не меняет картину: поставки рассчитаны до 2030 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о том, откроется ли после гуманитарного перемирия в Херсонской области коридор для "Калибров", эксперт дал понять: украинская ПВО настолько деградировала, что коридоры для российских ракет открыты всегда.
Анпилогов заявил, что коридоры для российских ракет открыты всегда. "Украинская ПВО представляет собой весьма плачевное зрелище", — пояснил эксперт.
По его словам, ситуацию не спасает даже западная помощь: киевский режим правдами и неправдами получил контракт на 500 зенитных ракет к системам "Пэтриот", но эти поставки рассчитаны до 2030 года.
Ситуацию, отметил эксперт, можно поправить только передачей европейских ЗРК, но неизвестно, кто на это согласится.
"Запасы европейских арсеналов опустились ниже плинтуса. Последние поставки, которые получала Украина, и так шли из действующих армий. Собирали с миру по нитке", — сообщил Анпилогов.
"И этих десятков перехватчиков хватило на один-два наших массированных удара", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.
Про результаты выборов в США и ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо" на сайте Украина.ру.
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