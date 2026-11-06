https://ukraina.ru/20261106/sobirali-s-miru-po-nitke-anpilogov-o-degradatsii-ukrainskoy-pvo-i-sudbe-energetiki-1084315623.html

"Собирали с миру по нитке": Анпилогов о деградации украинской ПВО и судьбе энергетики

"Собирали с миру по нитке": Анпилогов о деградации украинской ПВО и судьбе энергетики - 06.11.2026 Украина.ру

"Собирали с миру по нитке": Анпилогов о деградации украинской ПВО и судьбе энергетики

Украинская ПВО настолько деградировала, что коридоры для российских ракет открыты всегда. Даже контракт на 500 ракет к "Пэтриотам" не меняет картину: поставки рассчитаны до 2030 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-06T18:29

2026-11-06T18:29

2026-11-06T18:29

новости

россия

сша

алексей анпилогов

украина

главные новости

главное

ракеты

дальнобойные ракеты

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/11/1082552721_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_2aa55b148962d681345011b8daa2c6b2.jpg

Отвечая на вопрос о том, откроется ли после гуманитарного перемирия в Херсонской области коридор для "Калибров", эксперт дал понять: украинская ПВО настолько деградировала, что коридоры для российских ракет открыты всегда.Анпилогов заявил, что коридоры для российских ракет открыты всегда. "Украинская ПВО представляет собой весьма плачевное зрелище", — пояснил эксперт. По его словам, ситуацию не спасает даже западная помощь: киевский режим правдами и неправдами получил контракт на 500 зенитных ракет к системам "Пэтриот", но эти поставки рассчитаны до 2030 года.Ситуацию, отметил эксперт, можно поправить только передачей европейских ЗРК, но неизвестно, кто на это согласится. "Запасы европейских арсеналов опустились ниже плинтуса. Последние поставки, которые получала Украина, и так шли из действующих армий. Собирали с миру по нитке", — сообщил Анпилогов."И этих десятков перехватчиков хватило на один-два наших массированных удара", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Про результаты выборов в США и ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо" на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, алексей анпилогов, украина, главные новости, главное, ракеты, дальнобойные ракеты, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине