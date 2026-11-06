Еще может помножить Украину на ноль: зря Зеленский радуется поражению Трампа - 06.11.2026 Украина.ру
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Еще может помножить Украину на ноль: зря Зеленский радуется поражению Трампа
Еще может помножить Украину на ноль: зря Зеленский радуется поражению Трампа - 06.11.2026 Украина.ру
Еще может помножить Украину на ноль: зря Зеленский радуется поражению Трампа
Пока просроченный глава Украины Владимир Зеленский, колеся по Европе, продолжает продавать себя как человека, который не просто пересидел, а победил президента США Дональда Трампа, более трезвые наблюдатели убеждены: радоваться-то ему особо нечему.
2026-11-06T19:08
2026-11-06T19:08
мнения
весь скачко
украина
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
дональд трамп
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Потому что и Трампу оставаться в должности еще два года, а он человек азартный и может отомстить. И потому, что даже если Трамп не захочет мстить или выдохнется, сосредоточившись на спасении себя, родни и своего окружения от преследования вошедших в раж победителей-демократов, то общий результат для Украины и правящего в ней неонацистского режима во главе с Зеленским может быть весьма плачевным.Сегодня и сам Трамп, и его команда, по общему мнению, пребывают в положении, которое боксеры называют «грогги» (когда спортсмен «поплыл», получив сильный удар в подбородок или челюсть).Трамп же 3 ноября 2026 года на промежуточных выборах в Конгресс получил по разным важным местам. Поражение его партии, а значит, и его лично – сокрушительное. И многим его соратникам грозит отставка.Среди таких лузеров в первую голову называют министра войны Пита Хегсета, за ним следуют госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, многие чинуши рангом помельче. А вот вице-президент Джей Ди Вэнс вроде бы сам засобирался дистанцироваться от Трампа и готовить собственную кампанию по выборам президента США в 2028 году.Как видим, не везет Трампу на «вицыков»: в 2021-м его фактически кинул и предал тогдашний вице-президент Майк Пенс, согласившись признать поражение шефа. Сейчас вот образовался новый кандидат в Иудушки.Ну, а Зеленский на время забыл, что шутники уже называют его «пересидентом», празднует триумф и не хочет вникать в значение словосочетания «пиррова победа».В то время как, по мнению многих в российском и мировом профессиональном сообществе, ему не нужно так уж рвать меха баяна, провожая Трампа на заслуженный отдых, что твою уезжающую домой тещу. Победа демократов самым удивительным образом может плохо аукнуться и крайне негативно сказаться на судьбе не только Зеленского, но и всей Украины вообще.И вот почему.С победой демократов Зеленский и его прихлебатели на Украине и в Европе надеются, что американская помощь Киеву в его войне с Россией восстановится в полном объеме и затопит страну и ВСУ всем необходимым для полноценной войны. А значит, война вспыхнет с новой силой и приведет обязательно к победе Украины и стоящего за ее спиной свободного и крайне демократического мира.И, конечно же, никто теперь и помыслить не сможет о мирных переговорах, о перемирии и тем более о мире на условиях, выгодных России, а не Украине.А США, что называется, вернутся в Европу, обеспечат ей поддержку и ядерный зонтик, опять сцементируют евроатлантический мир и тем самым покажут России общую кузькину мать.Хорошая картина? Бесспорно для евроатлантистов. Может такое быть? Вполне.Но вот скептики придерживаются другой точки зрения и утверждают, что победа демократов, обернувшаяся эскалацией войны, может привести Украину не только к полному поражению, но и к окончательному исчезновению с карты мира украинской государственности.Все дело в том, что республиканцы и Трамп по тактическим соображениям все хотели свести боевые действия к перемирию и к сохранению украинской государственности хоть в каком-то виде. Украине в урезанном СВО виде нужно было просто вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО и от сомнительно-страшных экспериментов с собственным и чужим ядерным оружием и с размещением натовских баз на своей территории.В этом случае получали бы подтверждение слова президента России Владимира Путина о том, что Россия не хочет уничтожения Украины. России нужно на украинском направлении получить гарантии собственной безопасности и обеспечить свои же национальные интересы. Зеленский просто должен был вспомнить, что Путин об этом говорил многократно и на всех уровнях, и поверить ему.А если и не хотел бы вспоминать и верить, то можно было бы это зафиксировать в мирном договоре об окончании СВО.Более того, на своем посту при определенном стечении обстоятельств и выполнении целого перечня условий мог бы остаться и сам Зеленский. Он просто должен был бы для начала:– отменить собственный указ о запрете переговоров с Путиным;– согласиться на такие переговоры на условиях то ли России, то ли России и США, которым нужны мир и сотрудничество с Россией, и с учетом положения дел «на земле», то есть на линии боевого столкновения (ЛБС);– согласиться освободить российские территории и признать Новороссию и Крым частью Российской Федерации по факту освобождения этих территорий российскими войсками по воле местного населения, выбравшего на референдумах именно Россию;– согласиться на выборы президента в Украине и выиграть их, чтобы получить максимальный уровень собственной легитимности, необходимый для подписания мирного договора от имени сохраняющейся страны;– провести демилитаризацию и денацификацию жизни в оставшейся Украине, чтобы хоть на время затушевать неонацизм и его каннибальские практики.И при таких обстоятельствах, по мнению трезво мыслящих обозревателей, сохранялись бы украинская государственность и Украина. Да, в урезанном виде, но сохранялась бы.Да, многие говорили, что такая Украина всегда была бы потенциальной АнтиРоссией и при вкладывании в нее западных денег и оружия всегда могла бы обернуться новой угрозой России – лет через 15-20. Но, с другой стороны, при надлежащем контроле могла бы и не стать. Тут уж как у кого получилось.Но главное в другом – сейчас братоубийственная и кровавая война прекратилась бы!Однако теперь же, когда победили демократы и «ястребы войны» в США, Европе и Украине встрепенулись и с новой силой нацелились на войну, возрастает риск того, что эскалация боевых действий приведет к отказу России от любых мирных переговоров. И в Москве победит та точка зрения, которая подразумевает полное уничтожение украинской государственности как вечной и перманентно возрождающейся угрозы интересам и безопасности России.Следовательно, в ответ на украинскую эскалацию Россия тоже начнет воевать настоящим образом (как говорил тот же Путин, «наконец начнет», потому что еще и не начинала) и по принципу «сила солому ломит» вгонит Украину в каменный век. А потом и вообще прекратит ее существование, чтобы решить болезненную проблему раз и навсегда.Нравится это украинским неонацистам, европейским и американским демократам или не нравится, но Путин опять же призывал: «Терпи, моя красавица».И так обязательно случится, когда Россия победит в войне и закончит ее полной и безоговорочной капитуляцией режима Зеленского или его сменщика, а главного фигуранта, сегодня празднующего победу над Трампом, каким-то образом выведут из игры.Увы, но это логика победного окончания любой войны, а не чья-то прихоть. Вспомните окончание Второй мировой войны для гитлеровских приспешников: кого убили, кого повесили по решению Нюрнбергского трибунала.Тогда, правда, советский лидер Иосиф Сталин не согласился с британскими и американскими союзниками, призывающими порвать немцев, как Тузик грелку, и оставил германскую государственность и Германию – не только не раздробив ее на несколько частей, но и выступив до образования ФРГ и ГДР гарантом ее целостности.Но Украина же у нас – не только не Россия, но и не Германия, с нею в современных условиях и с учетом сделанного укронеонацистами могут и не цацкаться. Потому что времена изменились, и негативный опыт – налицо…Вот такая она, пиррова победа Зеленского над республиканцами Трампа. Пиррова еще и потому, что если ты загнал страну в непотребное состояние, сделал ее несостоятельной и зависимой от чужой помощи или воли, то и окончательный успех зависит не от страны, а от тех, кто ее курирует. Или побеждает, потому что сильнее, умнее и расторопнее.И в такой ситуации Трамп еще может отыграться, если захочет. Даже проиграв выборы в Конгресс, Трамп по американским законам может по своему усмотрению рулить внешней политикой США и помочь умножить Украину на ноль.
https://ukraina.ru/20261105/eto-konets-epokhi-trampa-ssha-nakryla-sinyaya-volna--chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-1084297977.html
https://ukraina.ru/20261104/ogranichennyy-prezident-chto-porazhenie-partii-trampa-menyaet-dlya-rossii-1084274785.html
https://ukraina.ru/20261105/tri-bedy-shoumenov-ot-politiki-tramp-i-zelenskiy-pogoreli-na-odnom-i-tom-zhe-1084292632.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, весь скачко, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, дональд трамп
Мнения, весь Скачко, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Дональд Трамп

Еще может помножить Украину на ноль: зря Зеленский радуется поражению Трампа

19:08 06.11.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© AP / Alex Brandon
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Пока просроченный глава Украины Владимир Зеленский, колеся по Европе, продолжает продавать себя как человека, который не просто пересидел, а победил президента США Дональда Трампа, более трезвые наблюдатели убеждены: радоваться-то ему особо нечему.
Потому что и Трампу оставаться в должности еще два года, а он человек азартный и может отомстить. И потому, что даже если Трамп не захочет мстить или выдохнется, сосредоточившись на спасении себя, родни и своего окружения от преследования вошедших в раж победителей-демократов, то общий результат для Украины и правящего в ней неонацистского режима во главе с Зеленским может быть весьма плачевным.
Сегодня и сам Трамп, и его команда, по общему мнению, пребывают в положении, которое боксеры называют «грогги» (когда спортсмен «поплыл», получив сильный удар в подбородок или челюсть).
Трамп же 3 ноября 2026 года на промежуточных выборах в Конгресс получил по разным важным местам. Поражение его партии, а значит, и его лично – сокрушительное. И многим его соратникам грозит отставка.
Среди таких лузеров в первую голову называют министра войны Пита Хегсета, за ним следуют госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, многие чинуши рангом помельче. А вот вице-президент Джей Ди Вэнс вроде бы сам засобирался дистанцироваться от Трампа и готовить собственную кампанию по выборам президента США в 2028 году.
Как видим, не везет Трампу на «вицыков»: в 2021-м его фактически кинул и предал тогдашний вице-президент Майк Пенс, согласившись признать поражение шефа. Сейчас вот образовался новый кандидат в Иудушки.
Ну, а Зеленский на время забыл, что шутники уже называют его «пересидентом», празднует триумф и не хочет вникать в значение словосочетания «пиррова победа».
В то время как, по мнению многих в российском и мировом профессиональном сообществе, ему не нужно так уж рвать меха баяна, провожая Трампа на заслуженный отдых, что твою уезжающую домой тещу. Победа демократов самым удивительным образом может плохо аукнуться и крайне негативно сказаться на судьбе не только Зеленского, но и всей Украины вообще.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
Вчера, 16:30
"Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для УкраиныПромежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки завершились для Республиканской партии настоящим разгромом. Американские медиа констатируют: США накрыло "синей волной". электоральная карта страны практически повсеместно окрасилась по итогам голосования в цвета Демократической партии.
И вот почему.
С победой демократов Зеленский и его прихлебатели на Украине и в Европе надеются, что американская помощь Киеву в его войне с Россией восстановится в полном объеме и затопит страну и ВСУ всем необходимым для полноценной войны. А значит, война вспыхнет с новой силой и приведет обязательно к победе Украины и стоящего за ее спиной свободного и крайне демократического мира.
И, конечно же, никто теперь и помыслить не сможет о мирных переговорах, о перемирии и тем более о мире на условиях, выгодных России, а не Украине.
А США, что называется, вернутся в Европу, обеспечат ей поддержку и ядерный зонтик, опять сцементируют евроатлантический мир и тем самым покажут России общую кузькину мать.
Хорошая картина? Бесспорно для евроатлантистов. Может такое быть? Вполне.
Но вот скептики придерживаются другой точки зрения и утверждают, что победа демократов, обернувшаяся эскалацией войны, может привести Украину не только к полному поражению, но и к окончательному исчезновению с карты мира украинской государственности.
Все дело в том, что республиканцы и Трамп по тактическим соображениям все хотели свести боевые действия к перемирию и к сохранению украинской государственности хоть в каком-то виде. Украине в урезанном СВО виде нужно было просто вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО и от сомнительно-страшных экспериментов с собственным и чужим ядерным оружием и с размещением натовских баз на своей территории.
В этом случае получали бы подтверждение слова президента России Владимира Путина о том, что Россия не хочет уничтожения Украины. России нужно на украинском направлении получить гарантии собственной безопасности и обеспечить свои же национальные интересы. Зеленский просто должен был вспомнить, что Путин об этом говорил многократно и на всех уровнях, и поверить ему.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
4 ноября, 15:17
Ограниченный президент: что поражение партии Трампа меняет для РоссииВ США прошли выборы: американцы дали свою оценку политике Трампа – они ее не поддержали. Республиканцы оставили демократам и палату представителей, и сенат. Это гораздо более серьезное поражение, чем в 2018 году, когда республиканцам удалось удержать верхнюю палату.
А если и не хотел бы вспоминать и верить, то можно было бы это зафиксировать в мирном договоре об окончании СВО.
Более того, на своем посту при определенном стечении обстоятельств и выполнении целого перечня условий мог бы остаться и сам Зеленский. Он просто должен был бы для начала:
– отменить собственный указ о запрете переговоров с Путиным;
– согласиться на такие переговоры на условиях то ли России, то ли России и США, которым нужны мир и сотрудничество с Россией, и с учетом положения дел «на земле», то есть на линии боевого столкновения (ЛБС);
– согласиться освободить российские территории и признать Новороссию и Крым частью Российской Федерации по факту освобождения этих территорий российскими войсками по воле местного населения, выбравшего на референдумах именно Россию;
– согласиться на выборы президента в Украине и выиграть их, чтобы получить максимальный уровень собственной легитимности, необходимый для подписания мирного договора от имени сохраняющейся страны;
– провести демилитаризацию и денацификацию жизни в оставшейся Украине, чтобы хоть на время затушевать неонацизм и его каннибальские практики.
И при таких обстоятельствах, по мнению трезво мыслящих обозревателей, сохранялись бы украинская государственность и Украина. Да, в урезанном виде, но сохранялась бы.
Да, многие говорили, что такая Украина всегда была бы потенциальной АнтиРоссией и при вкладывании в нее западных денег и оружия всегда могла бы обернуться новой угрозой России – лет через 15-20. Но, с другой стороны, при надлежащем контроле могла бы и не стать. Тут уж как у кого получилось.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
Вчера, 15:17
Три беды шоуменов от политики: Трамп и Зеленский погорели на одном и том жеАмериканский слон, символ Республиканской партии США, повернулся к ней задом – кандидаты от партии проиграли выборы 3 ноября 2026 года и потеряли контроль над двумя палатами Конгресса.
Но главное в другом – сейчас братоубийственная и кровавая война прекратилась бы!
Однако теперь же, когда победили демократы и «ястребы войны» в США, Европе и Украине встрепенулись и с новой силой нацелились на войну, возрастает риск того, что эскалация боевых действий приведет к отказу России от любых мирных переговоров. И в Москве победит та точка зрения, которая подразумевает полное уничтожение украинской государственности как вечной и перманентно возрождающейся угрозы интересам и безопасности России.
Следовательно, в ответ на украинскую эскалацию Россия тоже начнет воевать настоящим образом (как говорил тот же Путин, «наконец начнет», потому что еще и не начинала) и по принципу «сила солому ломит» вгонит Украину в каменный век. А потом и вообще прекратит ее существование, чтобы решить болезненную проблему раз и навсегда.
Нравится это украинским неонацистам, европейским и американским демократам или не нравится, но Путин опять же призывал: «Терпи, моя красавица».
И так обязательно случится, когда Россия победит в войне и закончит ее полной и безоговорочной капитуляцией режима Зеленского или его сменщика, а главного фигуранта, сегодня празднующего победу над Трампом, каким-то образом выведут из игры.
Увы, но это логика победного окончания любой войны, а не чья-то прихоть. Вспомните окончание Второй мировой войны для гитлеровских приспешников: кого убили, кого повесили по решению Нюрнбергского трибунала.
Тогда, правда, советский лидер Иосиф Сталин не согласился с британскими и американскими союзниками, призывающими порвать немцев, как Тузик грелку, и оставил германскую государственность и Германию – не только не раздробив ее на несколько частей, но и выступив до образования ФРГ и ГДР гарантом ее целостности.
Но Украина же у нас – не только не Россия, но и не Германия, с нею в современных условиях и с учетом сделанного укронеонацистами могут и не цацкаться. Потому что времена изменились, и негативный опыт – налицо…
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
2 ноября, 07:00
Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и КитаемУ Евросоюза положение плачевное. Те предложения, которые он готов сделать, Россию не устраивают. А те предложения, которые устроили бы Россию, не готов сделать Евросоюз. Если он не сделает предложения, которые Россию устроят, то его никто туда не пустит. А если не пустят, то проблемы будут решать не вместе с ним, а вместо него
Вот такая она, пиррова победа Зеленского над республиканцами Трампа. Пиррова еще и потому, что если ты загнал страну в непотребное состояние, сделал ее несостоятельной и зависимой от чужой помощи или воли, то и окончательный успех зависит не от страны, а от тех, кто ее курирует. Или побеждает, потому что сильнее, умнее и расторопнее.
И в такой ситуации Трамп еще может отыграться, если захочет. Даже проиграв выборы в Конгресс, Трамп по американским законам может по своему усмотрению рулить внешней политикой США и помочь умножить Украину на ноль.
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