Еще может помножить Украину на ноль: зря Зеленский радуется поражению Трампа
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Пока просроченный глава Украины Владимир Зеленский, колеся по Европе, продолжает продавать себя как человека, который не просто пересидел, а победил президента США Дональда Трампа, более трезвые наблюдатели убеждены: радоваться-то ему особо нечему.
Потому что и Трампу оставаться в должности еще два года, а он человек азартный и может отомстить. И потому, что даже если Трамп не захочет мстить или выдохнется, сосредоточившись на спасении себя, родни и своего окружения от преследования вошедших в раж победителей-демократов, то общий результат для Украины и правящего в ней неонацистского режима во главе с Зеленским может быть весьма плачевным.
Сегодня и сам Трамп, и его команда, по общему мнению, пребывают в положении, которое боксеры называют «грогги» (когда спортсмен «поплыл», получив сильный удар в подбородок или челюсть).
Трамп же 3 ноября 2026 года на промежуточных выборах в Конгресс получил по разным важным местам. Поражение его партии, а значит, и его лично – сокрушительное. И многим его соратникам грозит отставка.
Среди таких лузеров в первую голову называют министра войны Пита Хегсета, за ним следуют госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, многие чинуши рангом помельче. А вот вице-президент Джей Ди Вэнс вроде бы сам засобирался дистанцироваться от Трампа и готовить собственную кампанию по выборам президента США в 2028 году.
Как видим, не везет Трампу на «вицыков»: в 2021-м его фактически кинул и предал тогдашний вице-президент Майк Пенс, согласившись признать поражение шефа. Сейчас вот образовался новый кандидат в Иудушки.
Ну, а Зеленский на время забыл, что шутники уже называют его «пересидентом», празднует триумф и не хочет вникать в значение словосочетания «пиррова победа».
В то время как, по мнению многих в российском и мировом профессиональном сообществе, ему не нужно так уж рвать меха баяна, провожая Трампа на заслуженный отдых, что твою уезжающую домой тещу. Победа демократов самым удивительным образом может плохо аукнуться и крайне негативно сказаться на судьбе не только Зеленского, но и всей Украины вообще.
Вчера, 16:30"Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для УкраиныПромежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки завершились для Республиканской партии настоящим разгромом. Американские медиа констатируют: США накрыло "синей волной". электоральная карта страны практически повсеместно окрасилась по итогам голосования в цвета Демократической партии.
И вот почему.
С победой демократов Зеленский и его прихлебатели на Украине и в Европе надеются, что американская помощь Киеву в его войне с Россией восстановится в полном объеме и затопит страну и ВСУ всем необходимым для полноценной войны. А значит, война вспыхнет с новой силой и приведет обязательно к победе Украины и стоящего за ее спиной свободного и крайне демократического мира.
И, конечно же, никто теперь и помыслить не сможет о мирных переговорах, о перемирии и тем более о мире на условиях, выгодных России, а не Украине.
А США, что называется, вернутся в Европу, обеспечат ей поддержку и ядерный зонтик, опять сцементируют евроатлантический мир и тем самым покажут России общую кузькину мать.
Хорошая картина? Бесспорно для евроатлантистов. Может такое быть? Вполне.
Но вот скептики придерживаются другой точки зрения и утверждают, что победа демократов, обернувшаяся эскалацией войны, может привести Украину не только к полному поражению, но и к окончательному исчезновению с карты мира украинской государственности.
Все дело в том, что республиканцы и Трамп по тактическим соображениям все хотели свести боевые действия к перемирию и к сохранению украинской государственности хоть в каком-то виде. Украине в урезанном СВО виде нужно было просто вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО и от сомнительно-страшных экспериментов с собственным и чужим ядерным оружием и с размещением натовских баз на своей территории.
В этом случае получали бы подтверждение слова президента России Владимира Путина о том, что Россия не хочет уничтожения Украины. России нужно на украинском направлении получить гарантии собственной безопасности и обеспечить свои же национальные интересы. Зеленский просто должен был вспомнить, что Путин об этом говорил многократно и на всех уровнях, и поверить ему.
4 ноября, 15:17Ограниченный президент: что поражение партии Трампа меняет для РоссииВ США прошли выборы: американцы дали свою оценку политике Трампа – они ее не поддержали. Республиканцы оставили демократам и палату представителей, и сенат. Это гораздо более серьезное поражение, чем в 2018 году, когда республиканцам удалось удержать верхнюю палату.
А если и не хотел бы вспоминать и верить, то можно было бы это зафиксировать в мирном договоре об окончании СВО.
Более того, на своем посту при определенном стечении обстоятельств и выполнении целого перечня условий мог бы остаться и сам Зеленский. Он просто должен был бы для начала:
– отменить собственный указ о запрете переговоров с Путиным;
– согласиться на такие переговоры на условиях то ли России, то ли России и США, которым нужны мир и сотрудничество с Россией, и с учетом положения дел «на земле», то есть на линии боевого столкновения (ЛБС);
– согласиться освободить российские территории и признать Новороссию и Крым частью Российской Федерации по факту освобождения этих территорий российскими войсками по воле местного населения, выбравшего на референдумах именно Россию;
– согласиться на выборы президента в Украине и выиграть их, чтобы получить максимальный уровень собственной легитимности, необходимый для подписания мирного договора от имени сохраняющейся страны;
– провести демилитаризацию и денацификацию жизни в оставшейся Украине, чтобы хоть на время затушевать неонацизм и его каннибальские практики.
И при таких обстоятельствах, по мнению трезво мыслящих обозревателей, сохранялись бы украинская государственность и Украина. Да, в урезанном виде, но сохранялась бы.
Да, многие говорили, что такая Украина всегда была бы потенциальной АнтиРоссией и при вкладывании в нее западных денег и оружия всегда могла бы обернуться новой угрозой России – лет через 15-20. Но, с другой стороны, при надлежащем контроле могла бы и не стать. Тут уж как у кого получилось.
Но главное в другом – сейчас братоубийственная и кровавая война прекратилась бы!
Однако теперь же, когда победили демократы и «ястребы войны» в США, Европе и Украине встрепенулись и с новой силой нацелились на войну, возрастает риск того, что эскалация боевых действий приведет к отказу России от любых мирных переговоров. И в Москве победит та точка зрения, которая подразумевает полное уничтожение украинской государственности как вечной и перманентно возрождающейся угрозы интересам и безопасности России.
Следовательно, в ответ на украинскую эскалацию Россия тоже начнет воевать настоящим образом (как говорил тот же Путин, «наконец начнет», потому что еще и не начинала) и по принципу «сила солому ломит» вгонит Украину в каменный век. А потом и вообще прекратит ее существование, чтобы решить болезненную проблему раз и навсегда.
Нравится это украинским неонацистам, европейским и американским демократам или не нравится, но Путин опять же призывал: «Терпи, моя красавица».
И так обязательно случится, когда Россия победит в войне и закончит ее полной и безоговорочной капитуляцией режима Зеленского или его сменщика, а главного фигуранта, сегодня празднующего победу над Трампом, каким-то образом выведут из игры.
Увы, но это логика победного окончания любой войны, а не чья-то прихоть. Вспомните окончание Второй мировой войны для гитлеровских приспешников: кого убили, кого повесили по решению Нюрнбергского трибунала.
Тогда, правда, советский лидер Иосиф Сталин не согласился с британскими и американскими союзниками, призывающими порвать немцев, как Тузик грелку, и оставил германскую государственность и Германию – не только не раздробив ее на несколько частей, но и выступив до образования ФРГ и ГДР гарантом ее целостности.
Но Украина же у нас – не только не Россия, но и не Германия, с нею в современных условиях и с учетом сделанного укронеонацистами могут и не цацкаться. Потому что времена изменились, и негативный опыт – налицо…
2 ноября, 07:00Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и КитаемУ Евросоюза положение плачевное. Те предложения, которые он готов сделать, Россию не устраивают. А те предложения, которые устроили бы Россию, не готов сделать Евросоюз. Если он не сделает предложения, которые Россию устроят, то его никто туда не пустит. А если не пустят, то проблемы будут решать не вместе с ним, а вместо него
Вот такая она, пиррова победа Зеленского над республиканцами Трампа. Пиррова еще и потому, что если ты загнал страну в непотребное состояние, сделал ее несостоятельной и зависимой от чужой помощи или воли, то и окончательный успех зависит не от страны, а от тех, кто ее курирует. Или побеждает, потому что сильнее, умнее и расторопнее.
И в такой ситуации Трамп еще может отыграться, если захочет. Даже проиграв выборы в Конгресс, Трамп по американским законам может по своему усмотрению рулить внешней политикой США и помочь умножить Украину на ноль.
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