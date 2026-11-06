https://ukraina.ru/20261106/mesto-pozora-zelenskogo-teper-natsionalnyy-pamyatnik-chto-za-ukaz-podpisal-tramp-1084327875.html

Место позора Зеленского теперь национальный памятник: что за указ подписал Трамп

Место позора Зеленского теперь национальный памятник: что за указ подписал Трамп - 06.11.2026 Украина.ру

Место позора Зеленского теперь национальный памятник: что за указ подписал Трамп

Президент США Дональд Трамп решил войти в историю не только как президент, но и как защитник интерьеров. Американский лидер подписал указ, которым объявил Овальный кабинет Белого дома национальным памятником — теперь ни один будущий президент не сможет его перестраивать

2026-11-06T19:06

2026-11-06T19:06

2026-11-06T19:06

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"Мы делаем его национальным памятником, и никому не будет позволено к нему прикасаться, разрушать его или перестраивать ради создания чего-то слегка другой формы глупыми людьми", — цитирует Трампа BBC News. Отмечается, что он не запрещает будущим президентам менять декор комнаты. То есть стены трогать нельзя, а вот шторы, ковры и мебель — сколько угодно. Видимо, "глупые люди" могут перекрасить стены в другой цвет, но не сломать.Трамп также отметил, что до его вмешательства Белый дом и Овальный кабинет нуждались в ремонте, так как, по его словам, состояние было "сильно поврежденным": разбитые окна, трещины в стенах, поврежденная каменная кладка. Интересно, а табличку с надписью "Здесь Зеленский устроил скандал" тоже повесят?Именно этот кабинет стал местом одного из самых громких политических фиаско Владимира Зеленского. 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете произошла публичная перепалка между главой киевского режимв, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом — прямо перед журналистами. Переговоры, посвященные войне в Украине, американской поддержке и потенциальной сделке по редкоземельным металлам, переросли в жесткий спор на повышенных тонах. Итог оказался плачевным: переговоры сорвались, совместная пресс-конференция была отменена, а соглашение по полезным ископаемым так и не подписали. Зеленский покинул Белый дом без комментариев. А уже 4 марта США приостановили военную помощь Украине, 5 марта — обмен разведданными.Реакция в мире между тем была еще показательнее. Западные СМИ и политики охарактеризовали произошедшее как "резкую атаку на союзника". Европейские лидеры публично поддержали Зеленского. А в США мнения разделились: республиканцы раскритиковали главу киевского режима, а демократы осудили позицию Трампа.Между тем о том, что своим наглым поведением Зеленский отталкивает от себя всех союзников совсем недавно говорил российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.Слова Пучкова о том, что глава киевского режима позволяет себе уж слишком много прозвучали на фоне недавних заявлений Зеленского касательной дизельной сделки России и США. По словам блогера, он повёл себя так, будто ему все что-то должны.Подробнее об этой истории — в публикации "Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского.

https://ukraina.ru/20261106/chto-budet-dalshe-naglost-zelenskogo-ottolknula-ot-kieva-uzhe-dvukh-soyuznikov-1084313011.html

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