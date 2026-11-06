https://ukraina.ru/20261106/mesto-pozora-zelenskogo-teper-natsionalnyy-pamyatnik-chto-za-ukaz-podpisal-tramp-1084327875.html
Место позора Зеленского теперь национальный памятник: что за указ подписал Трамп
Место позора Зеленского теперь национальный памятник: что за указ подписал Трамп - 06.11.2026 Украина.ру
Место позора Зеленского теперь национальный памятник: что за указ подписал Трамп
Президент США Дональд Трамп решил войти в историю не только как президент, но и как защитник интерьеров. Американский лидер подписал указ, которым объявил Овальный кабинет Белого дома национальным памятником — теперь ни один будущий президент не сможет его перестраивать
2026-11-06T19:06
2026-11-06T19:06
2026-11-06T19:06
новости
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
джей ди вэнс
дмитрий пучков
россия
киев
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084329645_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_71ef9eab105c73d63ccfa42c7670939a.jpg
"Мы делаем его национальным памятником, и никому не будет позволено к нему прикасаться, разрушать его или перестраивать ради создания чего-то слегка другой формы глупыми людьми", — цитирует Трампа BBC News. Отмечается, что он не запрещает будущим президентам менять декор комнаты. То есть стены трогать нельзя, а вот шторы, ковры и мебель — сколько угодно. Видимо, "глупые люди" могут перекрасить стены в другой цвет, но не сломать.Трамп также отметил, что до его вмешательства Белый дом и Овальный кабинет нуждались в ремонте, так как, по его словам, состояние было "сильно поврежденным": разбитые окна, трещины в стенах, поврежденная каменная кладка. Интересно, а табличку с надписью "Здесь Зеленский устроил скандал" тоже повесят?Именно этот кабинет стал местом одного из самых громких политических фиаско Владимира Зеленского. 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете произошла публичная перепалка между главой киевского режимв, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом — прямо перед журналистами. Переговоры, посвященные войне в Украине, американской поддержке и потенциальной сделке по редкоземельным металлам, переросли в жесткий спор на повышенных тонах. Итог оказался плачевным: переговоры сорвались, совместная пресс-конференция была отменена, а соглашение по полезным ископаемым так и не подписали. Зеленский покинул Белый дом без комментариев. А уже 4 марта США приостановили военную помощь Украине, 5 марта — обмен разведданными.Реакция в мире между тем была еще показательнее. Западные СМИ и политики охарактеризовали произошедшее как "резкую атаку на союзника". Европейские лидеры публично поддержали Зеленского. А в США мнения разделились: республиканцы раскритиковали главу киевского режима, а демократы осудили позицию Трампа.Между тем о том, что своим наглым поведением Зеленский отталкивает от себя всех союзников совсем недавно говорил российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.Слова Пучкова о том, что глава киевского режима позволяет себе уж слишком много прозвучали на фоне недавних заявлений Зеленского касательной дизельной сделки России и США. По словам блогера, он повёл себя так, будто ему все что-то должны.Подробнее об этой истории — в публикации "Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского.
https://ukraina.ru/20261106/chto-budet-dalshe-naglost-zelenskogo-ottolknula-ot-kieva-uzhe-dvukh-soyuznikov-1084313011.html
сша
украина
россия
киев
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084329645_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f3dde2677ad3bff2878462440e80b94b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс, дмитрий пучков, россия, киев, вашингтон, белый дом
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Дмитрий Пучков, Россия, Киев, Вашингтон, Белый дом
Место позора Зеленского теперь национальный памятник: что за указ подписал Трамп
Президент США Дональд Трамп решил войти в историю не только как президент, но и как защитник интерьеров. Американский лидер подписал указ, которым объявил Овальный кабинет Белого дома национальным памятником — теперь ни один будущий президент не сможет его перестраивать
"Мы делаем его национальным памятником, и никому не будет позволено к нему прикасаться, разрушать его или перестраивать ради создания чего-то слегка другой формы глупыми людьми", — цитирует Трампа BBC News.
Отмечается, что он не запрещает будущим президентам менять декор комнаты. То есть стены трогать нельзя, а вот шторы, ковры и мебель — сколько угодно. Видимо, "глупые люди" могут перекрасить стены в другой цвет, но не сломать.
Трамп также отметил, что до его вмешательства Белый дом и Овальный кабинет нуждались в ремонте, так как, по его словам, состояние было "сильно поврежденным": разбитые окна, трещины в стенах, поврежденная каменная кладка.
Интересно, а табличку с надписью "Здесь Зеленский устроил скандал" тоже повесят?
Именно этот кабинет стал местом одного из самых громких политических фиаско Владимира Зеленского. 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете произошла публичная перепалка между главой киевского режимв, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом — прямо перед журналистами.
Переговоры, посвященные войне в Украине, американской поддержке и потенциальной сделке по редкоземельным металлам, переросли в жесткий спор на повышенных тонах.
Итог оказался плачевным: переговоры сорвались, совместная пресс-конференция была отменена, а соглашение по полезным ископаемым так и не подписали. Зеленский покинул Белый дом без комментариев. А уже 4 марта США приостановили военную помощь Украине, 5 марта — обмен разведданными.
Реакция в мире между тем была еще показательнее. Западные СМИ и политики охарактеризовали произошедшее как "резкую атаку на союзника". Европейские лидеры публично поддержали Зеленского. А в США мнения разделились: республиканцы раскритиковали главу киевского режима, а демократы осудили позицию Трампа.
Между тем о том, что своим наглым поведением Зеленский отталкивает от себя всех союзников совсем недавно говорил российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.
Слова Пучкова о том, что глава киевского режима позволяет себе уж слишком много прозвучали на фоне недавних заявлений Зеленского касательной дизельной сделки России и США. По словам блогера, он повёл себя так, будто ему все что-то должны.