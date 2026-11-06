https://ukraina.ru/20261106/chastnaya-tyurma-azova-pod-kievom-skorikov--o-skandale-kotoryy-topit-zelenskogo-1084327433.html
Частная тюрьма "Азова"* под Киевом: Скориков — о скандале, который топит Зеленского
Частная тюрьма "Азова"* под Киевом: Скориков — о скандале, который топит Зеленского - 06.11.2026 Украина.ру
Частная тюрьма "Азова"* под Киевом: Скориков — о скандале, который топит Зеленского
История с частной тюрьмой "Азова"* в Петропавловской Борщаговке под Киевом не была постановочной акцией, но теперь её могут использовать и оппоненты Зеленского, и сам Зеленский — началась гонка на опережение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-11-06T20:32
2026-11-06T20:32
2026-11-06T20:32
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что происходит на украине
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2 ноября СМИ сообщили, что в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом удерживали и пытали около 40 человек — тайную тюрьму организовал 1-й корпус Нацгвардии "Азов"*. Местные жители и медики попытались взять здание штурмом, после чего из дома вывели 14 человек, включая 14-летнего подростка.Отвечая на вопрос о событиях в Борщаговке, Скориков начал с главного: "Любой раздрай в стане врага нам, естественно, на руку". При этом он не считает это постановочной акцией. "Другое дело, что ее могут подхватить как внутриполитические оппоненты Зеленского, так и сам Зеленский. И сейчас начнутся гонки на опережение – кто первым проявит себя с моральной составляющей и попытается обуздать эту проблему", — пояснил эксперт.Скрыть историю не удастся, уверен он: "Поскольку она уже просочилась в СМИ, скрыть ее не удастся. К теме подключилась не только оппозиционная Страна.ua, которая работает за границей и на Украине фактически запрещена, но и вполне системные украинские блогеры".Протесты уже идут, и киевский режим вынужден реагировать. "Закрыть глаза на это уже не получится. Тема насилия над мобилизованными достаточно токсична в украинском обществе", — подчеркнул Скориков. По его словам, каждый раз, когда вскрывались факты массового беспредела, режим реагировал: мелких исполнителей наказывали, но практика отлова военнообязанных ужесточалась."Для аполитичных украинцев сейчас это тема номер один. Она касается их родственников, друзей и коллег", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Весной 2027 года в Европе начнутся процессы, которые могут поменять ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.*Запрещенная в России террористическая организация.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, украина, россия, иван скориков, "азов", владимир зеленский, зеленский сегодня, что ждет зеленского, что происходит на украине, что с украиной, что творится на украине, киевский режим, дзен, дзен сво, украина.ру дзен, аналитика, украина аналитика
Новости, Киев, Украина, Россия, Иван Скориков, "Азов", Владимир Зеленский, Зеленский сегодня, что ждет Зеленского, что происходит на Украине, что с Украиной, что творится на Украине, киевский режим, Дзен, дзен СВО, Украина.ру Дзен, Аналитика, Украина аналитика
Частная тюрьма "Азова"* под Киевом: Скориков — о скандале, который топит Зеленского
История с частной тюрьмой "Азова"* в Петропавловской Борщаговке под Киевом не была постановочной акцией, но теперь её могут использовать и оппоненты Зеленского, и сам Зеленский — началась гонка на опережение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2 ноября СМИ сообщили, что в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом удерживали и пытали около 40 человек — тайную тюрьму организовал 1-й корпус Нацгвардии "Азов"*. Местные жители и медики попытались взять здание штурмом, после чего из дома вывели 14 человек, включая 14-летнего подростка.
Отвечая на вопрос о событиях в Борщаговке, Скориков начал с главного: "Любой раздрай в стане врага нам, естественно, на руку". При этом он не считает это постановочной акцией.
"Другое дело, что ее могут подхватить как внутриполитические оппоненты Зеленского, так и сам Зеленский. И сейчас начнутся гонки на опережение – кто первым проявит себя с моральной составляющей и попытается обуздать эту проблему", — пояснил эксперт.
Скрыть историю не удастся, уверен он: "Поскольку она уже просочилась в СМИ, скрыть ее не удастся. К теме подключилась не только оппозиционная Страна.ua, которая работает за границей и на Украине фактически запрещена, но и вполне системные украинские блогеры".
Протесты уже идут, и киевский режим вынужден реагировать. "Закрыть глаза на это уже не получится. Тема насилия над мобилизованными достаточно токсична в украинском обществе", — подчеркнул Скориков.
По его словам, каждый раз, когда вскрывались факты массового беспредела, режим реагировал: мелких исполнителей наказывали, но практика отлова военнообязанных ужесточалась.
"Для аполитичных украинцев сейчас это тема номер один. Она касается их родственников, друзей и коллег", — резюмировал собеседник издания.
*Запрещенная в России террористическая организация.