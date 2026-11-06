https://ukraina.ru/20261106/chastnaya-tyurma-azova-pod-kievom-skorikov--o-skandale-kotoryy-topit-zelenskogo-1084327433.html

Частная тюрьма "Азова"* под Киевом: Скориков — о скандале, который топит Зеленского

Частная тюрьма "Азова"* под Киевом: Скориков — о скандале, который топит Зеленского - 06.11.2026 Украина.ру

Частная тюрьма "Азова"* под Киевом: Скориков — о скандале, который топит Зеленского

История с частной тюрьмой "Азова"* в Петропавловской Борщаговке под Киевом не была постановочной акцией, но теперь её могут использовать и оппоненты Зеленского, и сам Зеленский — началась гонка на опережение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-11-06T20:32

2026-11-06T20:32

2026-11-06T20:32

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2 ноября СМИ сообщили, что в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом удерживали и пытали около 40 человек — тайную тюрьму организовал 1-й корпус Нацгвардии "Азов"*. Местные жители и медики попытались взять здание штурмом, после чего из дома вывели 14 человек, включая 14-летнего подростка.Отвечая на вопрос о событиях в Борщаговке, Скориков начал с главного: "Любой раздрай в стане врага нам, естественно, на руку". При этом он не считает это постановочной акцией. "Другое дело, что ее могут подхватить как внутриполитические оппоненты Зеленского, так и сам Зеленский. И сейчас начнутся гонки на опережение – кто первым проявит себя с моральной составляющей и попытается обуздать эту проблему", — пояснил эксперт.Скрыть историю не удастся, уверен он: "Поскольку она уже просочилась в СМИ, скрыть ее не удастся. К теме подключилась не только оппозиционная Страна.ua, которая работает за границей и на Украине фактически запрещена, но и вполне системные украинские блогеры".Протесты уже идут, и киевский режим вынужден реагировать. "Закрыть глаза на это уже не получится. Тема насилия над мобилизованными достаточно токсична в украинском обществе", — подчеркнул Скориков. По его словам, каждый раз, когда вскрывались факты массового беспредела, режим реагировал: мелких исполнителей наказывали, но практика отлова военнообязанных ужесточалась."Для аполитичных украинцев сейчас это тема номер один. Она касается их родственников, друзей и коллег", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Иван Скориков: Весной 2027 года в Европе начнутся процессы, которые могут поменять ход войны на Украине" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью по теме: "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.*Запрещенная в России террористическая организация.

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