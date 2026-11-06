https://ukraina.ru/20261106/150-tysyach-protiv-millionov-kak-perekhvat-geraney-razoryaet-ukrainu--anpilogov-1084316756.html

150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов

150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов - 06.11.2026 Украина.ру

150 тысяч против миллионов: как перехват "Гераней" разоряет Украину — Анпилогов

Украинский F-16 сбил "Герань" очень дорогой ракетой "воздух-воздух", тогда как сама "Герань" стоит около 150 тысяч долларов — такой размен однозначно в пользу России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-06T19:32

2026-11-06T19:32

2026-11-06T19:32

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Отвечая на реплику о том, что для Европы либо не хватает своих реактивных двигателей, либо дроны-ПВО стоят в разы дороже российских ударных дронов, Анпилогов напомнил о кадрах объективного контроля, где реактивную "Герань" сбил украинский F-16. "Но для этого он использовал очень дорогую ракету "воздух-воздух", которую закладывают на очень сложный истребитель противника. Может быть, 2 миллиона долларов она не стоила, но несколько сотен тысяч долларов – точно", — пояснил эксперт.При этом стоимость самой "Герани" несопоставима. "Одна реактивная "Герань" стоит около 150 тысяч долларов. Это её максимальная стоимость в топовой конфигурации. Может быть, она даже ниже", — сообщил Анпилогов.Собеседник издания резюмировал: учитывая, что Россия осваивает производство реактивных дронов-перехватчиков из российских комплектующих по российским же технологиям, размен однозначно в нашу пользу.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия наносит удары по трем болевым точкам Украины, которые выведут ее тыл из строя" на сайте Украина.ру.Про результаты выборов в США и ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо".

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