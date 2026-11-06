https://ukraina.ru/20261106/proekt-barbara-koreyskiy-skandal-vskryl-vazhneyshuyu-problemu-vsu-1084331255.html

Проект Barbara: корейский скандал вскрыл важнейшую проблему ВСУ

Проект Barbara: корейский скандал вскрыл важнейшую проблему ВСУ - 06.11.2026 Украина.ру

Проект Barbara: корейский скандал вскрыл важнейшую проблему ВСУ

5 ноября информационное пространство всколыхнуло сообщение, что южнокорейский оборонный стартап Newtype Industries спешно свернул полевые испытания передового военного софта для украинской артиллерии. Сенсация прожила меньше суток, разбившись об опровержение от разработчика, но поднятая волна обнажила важную проблему современных боевых действий.

2026-11-06T18:46

2026-11-06T18:46

2026-11-06T18:46

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россия

сеул

киев

вооруженные силы украины

ростех

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Речь идет о фатальном разрыве между мгновенной цифровой разведкой и архаичной голосовой передачей координат на огневую позицию. Именно её решала Newtype Industries, но ещё интереснее — как эту проблему решают в России.Разбираем фейк5 ноября 2026 года респектабельное издание The Diplomat выпустило материал с броским посылом: дипломатический конфликт между Сеулом и Киевом якобы похоронил перспективную военную разработку.По версии издания, основатель сеульского стартапа Newtype Industries Сонвон «Джо» Чо заявил, что в середине октября некий украинский куратор передал ему безапелляционное распоряжение руководства остановить совместные испытания системы Barbara, а виной всему стал демарш официального Сеула, отозвавшего посла после публичного раскрытия Киевом тайны о передаче северокорейских военнопленных.Новость моментально разошлась по десяткам агрегаторов.Но уже утром СМИ опубликовали прямое опровержение от самого основателя Newtype Industries. Сонвон Чо заявил, что работа проекта не сворачивалась, всё это фейк, ему приписали слова, которых он не произносил.В этой медийной лихорадке примечательно другое: реальный статус корейского участия в украинском оборонном секторе в принципе исключал громких государственных отмен. Южная Корея с начала масштабного конфликта окопалась за строгими нормами национального законодательства, прямо запрещающими поставки летального вооружения в зоны боевых действий.Все поставки из Сеула исчерпывались защитным снаряжением, гуманитарными грузами и техникой для разминирования, а тяжелые снаряды шли исключительно через круговые компенсационные схемы для союзников.Команда Newtype Industries заходила на полигоны через канадскую консалтинговую группу Reaktion Group и держалась исключительно на горизонтальных договоренностях с боевыми подразделениями.Когда в октябре посол Южной Кореи Пак Ки Чхан демонстративно покинул Киев, проект Barbara породил нелепый информационный шум, но реальная ценность разработки от газетных скандалов не уменьшилась ни на йоту.Докричаться до артиллерииСовременная позиционная война страдает шизофренией скоростей. С воздуха висит круглосуточная цифровая паутина: оптико-электронные датчики, тепловизоры и разведывательные дроны вычисляют опорный пункт, замаскированную гаубицу или колонну бронетехники за считанные секунды. На экранах в штабах разворачивается четкая картинка, координаты цели фиксируются программным обеспечением с точностью до метра.Но в ту же самую секунду, когда данные требуется передать расчету орудия, высокотехнологичный контур спотыкается.В дело вступает проблема голосовой передачи данных. Корректировщик на передовой или оператор разведывательного коптера берет в руки рацию, хрипит в гарнитуру стандартную формулу запроса огня Call-for-Fire, перечисляя череду цифр квадрата сетки MGRS — а на другом конце радиоволны диспетчер батареи пытается разобрать сквозь помехи эти цифры, переспрашивает, ругается, записывает координаты карандашом на планшете или пальцами вбивает их в баллистический калькулятор.В идеальных полигонных условиях процедура занимает минуту. В условиях реального общевойскового боя интервал между обнаружением цели и первым выстрелом орудия растягивается до 3-7 минут. Для современной контрбатарейной борьбы подобное промедление фатально.Как решить проблему? Корейские разработчики решили сделать человеческий голос более понятным — с помощью ИИ.Голос для гаубицыОснователь стартапа Newtype Industries и инициатор проектор Barbara Сонвон Чо, будучи кадровым артиллеристом в прошлом, строил продукт исходя из простого армейского постулата: пехотинец под огнем не должен разглядывать сложные сенсорные интерфейсы или стучать пальцами по экрану, любое промедление чревато ошибками и грозит поражением.Поэтому ядром системы Barbara стал специализированный голосовой движок Voice AI, спроектированный для работы непосредственно на тактическом смартфоне, закрепленном на бронежилете наблюдателя.Нейросетевая модель обучалась на массивах боевых аудиозаписей: алгоритм умеет фильтровать непрерывный грохот близких разрывов, выстрелы тяжелой бронетехники, треск станционных помех и ненормативную лексику, из которой фронтовой доклад состоит чуть более чем полностью.Боец не меняет привычную последовательность действий: он нажимает тангенту гарнитуры и проговаривает запрос на открытие огня. Дальше программа перехватывает аудиопоток, мгновенно распознает речь и компилирует неструктурированный мат и цифры в строгий цифровой пакет огневой задачи.Секунды уходят на то, чтобы превратить невнятный крик в рацию в чистый машинный код с указанием координат, типа цели и требуемого расхода боеприпасов. Пакет уходит на терминал командира батареи, сжимая временной лаг до рекордных пяти-семи секунд.Система содержит встроенный механизм предохранения от катастрофических ошибок, неизбежных в состоянии паники. Алгоритм сверяет сгенерированные координаты с актуальной цифровой картой театра военных действий.Если надиктованный квадрат накладывается на позиции собственных подразделений или попадает на территорию подтвержденного гражданского объекта, система мгновенно подсвечивает конфликт красным маркером и требует перепроверки. При этом разработчики жестко дистанцируются от идеи полной автономии оружия: окончательное решение на открытие огня всегда остается за офицером управления стрельбой.Человек утверждает расчетные данные одним касанием экрана, исключая бунт алгоритмов, но снимая с человека бремя слепого ввода координат на слух.Россия отвечает без словРоссийская оборонная школа подошла к решению той же проблемы с принципиально иной инженерной философией. Вместо попыток научить сложную нейросеть понимать сбивчивый человеческий голос в окопном аду отечественные конструкторы решили полностью вырезать человеческую речь из процесса передачи данных.Если голосовой канал создает помехи и ошибки, значит, этот канал необходимо ликвидировать как класс.Главным материальным воплощением этой концепции выступает комплекс разведки, управления и связи «Стрелец» и его современная модификация «Стрелец-М».Комплекс представляет собой распределенную по экипировке бойца аппаратную систему: защищенный микрокомпьютер, коммуникационный модуль, спутниковый навигатор и сопряженный лазерный прибор разведки, например, ЛПР-4. Работа наводчика сведена к простейшему механическому алгоритму: перекрестье прицела наводится на объект, нажимается кнопка замера дальности, после чего прибор самостоятельно снимает азимут, угол места и дальность до цели.Встроенный контроллер сшивает эти параметры с собственными геодезическими координатами бойца и формирует готовый пакет данных для артиллерии. Сигнал уходит по закрытому радиоканалу напрямую на машины управления огнем дивизиона — комплексы 1В197 или полевые системы «Капустник-БМ».Разведчику вообще не требуется говорить в эфир. Ему не нужно произносить ни единого слова, рискуя выдать позицию акустической разведке врага или ошибиться в передаче шестой цифры координат. Целеуказание попадает в вычислитель орудия без единого звука.Вторым эшелоном этой архитектуры стал носимый комплекс средств автоматизации «Планшет-А» и его модернизированный мобильный вариант на бронированном шасси «Планшет-М-ИР», серийно выпускаемый холдингом «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».Разработчик комплекса, входящий в структуру Ростеха ВНИИ «Сигнал», открыто позиционирует устройство как ликвидатора временных задержек: система напрямую стыкуется с разведывательными беспилотниками типа «Орлан-10» и «Орлан-30».Видеопоток и телеметрия оптической станции дрона обрабатываются планшетом в автоматическом режиме, а расчет установок для стрельбы занимает не более тридцати секунд. Командир расчета получает готовые углы наведения орудия прямо на защищенный экран, полностью минуя этап ручных расчетов по артиллерийским таблицам.У российская подхода есть очевидная и непреклонная сила: надежность прямого аппаратного сопряжения. Данные, переданные в цифре с лазерного дальномера на защищенную радиостанцию, невозможно исказить акцентом или оговоркой.Цена секундТехнологическая гонка вокруг артиллерийского контура давно перестала быть спором калибров и длины стволов. Металл орудий достиг своего физического предела, снаряды летают ровно настолько далеко, насколько позволяют законы классической газодинамики и пороховые навески.Решающим фактором выживания на нулевой линии стало время. Тот, кто способен сократить время между обнаружением цели и детонацией первого боеприпаса до тридцати секунд, забирает контроль над полем боя.Россия и Украина показывают два принципиально разных подхода к решению этой проблемы: с одной стороны — очередной дерзкий стартап с модным ИИ, с другой — проработанный, тяжеловесный контур, который, однако, исключает проблему на корню.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, россия, сеул, киев, вооруженные силы украины, ростех