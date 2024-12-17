https://ukraina.ru/20241217/1059691851.html

Зеленский желает столкнуть Запад и Россию лбами, чтобы в конце концов выклянчить себе место под солнцем

Зеленский желает столкнуть Запад и Россию лбами, чтобы в конце концов выклянчить себе место под солнцем - 17.12.2024 Украина.ру

Зеленский желает столкнуть Запад и Россию лбами, чтобы в конце концов выклянчить себе место под солнцем

Владимир Зеленский рассуждает так: "Если мне удастся спровоцировать войну между Россией и Западом, то обе стороны предпочтут договориться. Я подсуечусь, и в этом компромиссе для меня тоже найдется место"

2024-12-17T03:00

2024-12-17T03:00

2024-12-17T03:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Рассуждая по поводу заявлений избранного президента США Дональда Трампа, который выступил против ударов вглубь РФ дальнобойными ракетами, эксперт отметил, что пока избранный президент США не станет действующим, его заявления ничего не поменяют.По его словам, у Москвы нет желания воевать с НАТО неизвестно сколько времени, так как "оружия на Западе еще достаточно, а людей даже больше, чем на Украине"."Поэтому Зеленский рассуждает так: "Если мне удастся спровоцировать конфронтацию России хотя бы с частью стран НАТО, то обе стороны, чтобы не переходить грань разумного, предпочтут договориться. Я подсуечусь, и в этом компромиссе для меня тоже найдется место", — заключил Ищенко.Ранее Трамп в интервью американскому журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России, поскольку это приводит к большему обострению украинского конфликта."Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит: Зеленский решил — как я полагаю, с одобрения президента [США Джо Байдена] — начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", — сказал Трамп.Более подробно об этом — Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на УкраинеАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович разобрала проблему переговоров в материале Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контекстеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

https://ukraina.ru/20241216/1059684803.html

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новости, россия, запад, украина, дональд трамп, владимир зеленский, нато, детали