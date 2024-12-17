Зеленский желает столкнуть Запад и Россию лбами, чтобы в конце концов выклянчить себе место под солнцем
Фото: Официальный сайт президента Украины, Зеленский
Владимир Зеленский рассуждает так: "Если мне удастся спровоцировать войну между Россией и Западом, то обе стороны предпочтут договориться. Я подсуечусь, и в этом компромиссе для меня тоже найдется место"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Рассуждая по поводу заявлений избранного президента США Дональда Трампа, который выступил против ударов вглубь РФ дальнобойными ракетами, эксперт отметил, что пока избранный президент США не станет действующим, его заявления ничего не поменяют.
"А у Зеленского нет иного выхода исправить ситуацию, кроме как спровоцировать Россию на жесткий ответ, чтобы получить еще больше западной помощи или принудить Запад к еще более жесткому ответу России. Зеленский может рассчитывать, что сумеет втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией", — подчеркнул Ищенко.
"Поэтому Зеленский рассуждает так: "Если мне удастся спровоцировать конфронтацию России хотя бы с частью стран НАТО, то обе стороны, чтобы не переходить грань разумного, предпочтут договориться. Я подсуечусь, и в этом компромиссе для меня тоже найдется место", — заключил Ищенко.
Ранее Трамп в интервью американскому журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России, поскольку это приводит к большему обострению украинского конфликта.
"Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит: Зеленский решил — как я полагаю, с одобрения президента [США Джо Байдена] — начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", — сказал Трамп.
Более подробно об этом — Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на Украине
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Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине