https://ukraina.ru/20241217/1059692860.html

"Кто позволит Киеву проводить референдум в Крыму?": Ищенко о том, куда заведут переговоры с Украиной

"Кто позволит Киеву проводить референдум в Крыму?": Ищенко о том, куда заведут переговоры с Украиной - 17.12.2024 Украина.ру

"Кто позволит Киеву проводить референдум в Крыму?": Ищенко о том, куда заведут переговоры с Украиной

Киев отказывается идти на примирение с Россией на ее условиях по поводу территорий, ссылаясь на конституцию. Украинская конституция действительно запрещает передачу территорий без проведения всенародного референдума. Он, в свою очередь, должен проводится на всей конституционной территории Украины, что невозможно

2024-12-17T05:50

2024-12-17T05:50

2024-12-17T05:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, рано или поздно Россия самостоятельно освободит территории, по поводу которых выдвинула требования в ответ на заявления о возможных переговорах с Украиной.Эксперт добавил, что украинская конституция действительно запрещает передачу и даже прием каких-то территорий без проведения всенародного референдума. Он в свою очередь, в соответствии с конституцией, должен проводится на всей конституционной территории Украины, объяснил Ищенко."Кто позволит киевскому режиму проводить референдум в Крыму? <…> Тем не менее Украина и Зеленский заняли однозначную позицию, что они ничего не будут признавать. А это отменяет возможность начать какие-то переговоры и заключить какое-то соглашение", — резюмировал Ищенко.В прошлое воскресенье, 15 декабря, президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что при заключении мира руководству Украины придется согласится с территориальными потерями.Как сообщило агентство РИА Новости, президент Словакии также призвал участников конфликта как можно скорее начать переговоры.Об этом — Президент Словакии: территориальное потери Украины неизбежныКиев в это время продолжает отказываться от переговоров. В частности об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Более подробно об этом — Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с ОрбаномПрезидент России Владимир Путин неоднократно обозначал свою позицию по поводу переговоров о примирении с Украиной. Например, ранее он выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России.Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Подробнее о мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, — в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся"Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

https://ukraina.ru/20241214/1059626212.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, нато, ростислав ищенко, детали