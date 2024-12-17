Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла - 17.12.2024 Украина.ру
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Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла
Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла - 17.12.2024 Украина.ру
Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла
В политике война проиграна только тогда, когда вас убили. А до этого всегда можно встать, отдохнуться и начать все сначала. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-17T03:45
2024-12-17T03:45
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На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что потери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных.Подробнее о потерях ВСУ — Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорийПолный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке
https://ukraina.ru/20241210/1059540853.html
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новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, потери всу, сво, детали
Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, СВО, детали

Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла

03:45 17.12.2024
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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В политике война проиграна только тогда, когда вас убили. А до этого всегда можно встать, отдохнуться и начать все сначала. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"У нас всегда есть такая возможность. Даже у Украины есть такая возможность. Поэтому мы говорим, что Украину надо добивать до конца, если получится. Потому что иначе через некоторое время она встанет, отряхнется и попытается начать всё сначала", — заявил собеседник издания.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 13:21
Кремль высказался об окончании спецоперацииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, следует ли из заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что СВО может скоро закончиться
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что потери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных.
Подробнее о потерях ВСУ — Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВооруженные силы Украиныпотери ВСУСВОдетали
 
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