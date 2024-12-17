https://ukraina.ru/20241217/1059703822.html

Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла

Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла - 17.12.2024 Украина.ру

Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла

В политике война проиграна только тогда, когда вас убили. А до этого всегда можно встать, отдохнуться и начать все сначала. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-17T03:45

2024-12-17T03:45

2024-12-17T03:45

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На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что потери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных.Подробнее о потерях ВСУ — Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорийПолный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке

https://ukraina.ru/20241210/1059540853.html

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новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, потери всу, сво, детали