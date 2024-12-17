https://ukraina.ru/20241217/1059703822.html
Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла
Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла - 17.12.2024 Украина.ру
Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла
В политике война проиграна только тогда, когда вас убили. А до этого всегда можно встать, отдохнуться и начать все сначала. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-17T03:45
2024-12-17T03:45
2024-12-17T03:45
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На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что потери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных.Подробнее о потерях ВСУ — Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорийПолный текст интервью — Ростислав Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке
https://ukraina.ru/20241210/1059540853.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, потери всу, сво, детали
Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, СВО, детали
Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла
В политике война проиграна только тогда, когда вас убили. А до этого всегда можно встать, отдохнуться и начать все сначала. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко