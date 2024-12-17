https://ukraina.ru/20241217/1059688496.html
Украинская кухня: готовим боб-гуляш
Украинская кухня: готовим боб-гуляш - 17.12.2024 Украина.ру
Украинская кухня: готовим боб-гуляш
Закарпатскую кухню можно назвать поистине интернациональной – она собрала в себя вкусные и уникальные блюда различных национальностей, проживающих на этой территории. Одно из них – венгерский боб-гуляш
2024-12-17T05:11
2024-12-17T05:11
2024-12-17T05:11
эксклюзив
еда
украинская кухня
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Обычно этот сытный и ароматный суп медленно томится в огромном котелке на костре. Готовят его долго, но и объемы берут немаленькие — чтобы хватило на семью и гостей.Боб-гуляш варится с копченостями — чем больше, тем лучше. Также в блюдо добавляются разные виды мясных продуктов — получается такая "сборная солянка". Боб-гуляш — очень наваристое, сытное и густое блюдо.Единого рецепта у боб-гуляша нет — каждая хозяйка готовит по-своему: кто-то с ребрышками, кто-то с колбасками. Важными ингредиентами остаются фасоль и чипетке — небольшие кусочки теста, напоминающие маленькие клецки.Боб-гуляш прекрасно готовится на костре и отлично подходит для выездов на природу как замена уже приевшемуся шашлыку.Для приготовления боб-гуляша вам понадобятся:- вода — 5 литров;- говядина — 400 грамм;- свинина — 400 грамм;- копчености — 400 грамм;- свиной жир — 100 грамм;- фасоль — 1 стакан;- картофель — 300 грамм;- помидоры — 300 грамм;- корень петрушки — 2 корешка;- морковь — 4 штуки;- лавровый лист — 2 штуки;- красный сладкий перец — 1 штука;- молотая паприка — 1 штука;- корень сельдерея — 1 штука;- чеснок — 1 головка;- лук — 300 грамм;- мука — 200 грамм;- яйцо — 1 штука.За сутки до приготовления гуляша замочите фасоль в воде.Порежьте сырое мясо на кубики и отварите до полуготовности с лавровым листом и луковицей. Выбросите лук и лавровый лист, посолите и поперчите бульон.Копчености, картошку, морковь, сельдерей, помидоры и перец нарежьте кубиками, лук — соломкой, мелко порубите петрушку.Растопите в кастрюле или казане жир-смалец, добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета.Добавьте немного бульона, помидоры и перец. Поджарьте.Добавьте весь бульон с мясом, фасоль, копчености, долейте воды, посолите и варите 30 минут. Затем добавьте петрушку, морковь, сельдерей и картошку.Отдельно приготовьте тесто: возьмите муку и яйцо, размешайте их с водой. Отрывая от теста небольшие кусочки, бросайте их в гуляш. Также добавьте в него мелко нарезанный чеснок.Варите боб-гуляш до готовности картофеля.Приятного аппетита!
https://ukraina.ru/20210625/1031723032.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, еда, украинская кухня
Украинская кухня: готовим боб-гуляш
Закарпатскую кухню можно назвать поистине интернациональной – она собрала в себя вкусные и уникальные блюда различных национальностей, проживающих на этой территории. Одно из них – венгерский боб-гуляш
Обычно этот сытный и ароматный суп медленно томится в огромном котелке на костре. Готовят его долго, но и объемы берут немаленькие — чтобы хватило на семью и гостей.
Боб-гуляш варится с копченостями — чем больше, тем лучше. Также в блюдо добавляются разные виды мясных продуктов — получается такая "сборная солянка". Боб-гуляш — очень наваристое, сытное и густое блюдо.
Единого рецепта у боб-гуляша нет — каждая хозяйка готовит по-своему: кто-то с ребрышками, кто-то с колбасками. Важными ингредиентами остаются фасоль и чипетке — небольшие кусочки теста, напоминающие маленькие клецки.
Боб-гуляш прекрасно готовится на костре и отлично подходит для выездов на природу как замена уже приевшемуся шашлыку.
Для приготовления боб-гуляша вам понадобятся:
- копчености — 400 грамм;
- свиной жир — 100 грамм;
- корень петрушки — 2 корешка;
- лавровый лист — 2 штуки;
- красный сладкий перец — 1 штука;
- молотая паприка — 1 штука;
- корень сельдерея — 1 штука;
За сутки до приготовления гуляша замочите фасоль в воде.
Порежьте сырое мясо на кубики и отварите до полуготовности с лавровым листом и луковицей. Выбросите лук и лавровый лист, посолите и поперчите бульон.
Копчености, картошку, морковь, сельдерей, помидоры и перец нарежьте кубиками, лук — соломкой, мелко порубите петрушку.
Растопите в кастрюле или казане жир-смалец, добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета.
Добавьте немного бульона, помидоры и перец. Поджарьте.
Добавьте весь бульон с мясом, фасоль, копчености, долейте воды, посолите и варите 30 минут. Затем добавьте петрушку, морковь, сельдерей и картошку.
Отдельно приготовьте тесто: возьмите муку и яйцо, размешайте их с водой. Отрывая от теста небольшие кусочки, бросайте их в гуляш. Также добавьте в него мелко нарезанный чеснок.
Варите боб-гуляш до готовности картофеля.