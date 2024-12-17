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Бойня в Селидове: преступления Украины без срока давности

Бойня в Селидове: преступления Украины без срока давности - 17.12.2024 Украина.ру

Бойня в Селидове: преступления Украины без срока давности

Российские правоохранительные органы продолжают собирать материалы, касающиеся преступлений ВСУ в городе Селидове (ДНР). Десятки мирных жителей этого населенного пункта были убиты отступающей украинской армией

2024-12-17T06:48

2024-12-17T06:48

2024-12-17T06:48

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селидово

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Террор, длившийся годамиВесь мир знает о существовании под Киевом населенного пункта Буча, где стараниями украинской и западной пропаганды весной 2022 года был рожден миф о массовом убийстве мирных жителей российскими вооруженными силами. До сих пор киевский режим отказывается обнародовать списки погибших, каких-либо серьезных расследований тех событий со стороны независимых международных организаций также не проводилось.Вряд ли украинские власти когда-нибудь расскажут и правду о произошедшем два года спустя в Селидове. Тем важнее документально зафиксировать все факты злодеяний украинской армии в этом городе, где преступления – подлинные, а не мнимые.В октябре этого года российские войска в ходе своего наступления в Донбассе освободили населенный пункт Селидово – важный тыловой и логистический центр ВСУ. Во время боев часть жителей города не эвакуировалась, чем навлекла на себя гнев украинских военных, которые расценили это как намерение горожан дождаться прихода России.Важную работу по фиксации зверств ВСУ проводит Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, председателем которого является член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. У себя в телеграм-канале он выкладывает свидетельства очевидцев и выживших жителей Селидова.По словам 62-летней Александры Валько, украинские националисты терроризировали местных еще с 2014 года. Лично ее за организацию референдума в селе Первомайское Ясиноватского района преследовали представители "Азова"*."12 человек, азовцев, в 11 часов ночи ворвались и взяли меня в плен - Мы тебя везем на Пески - пойдешь вместе с дочкой разминировать поля... Привезли меня на шахту между Селидовом и Новогродовкой и там держали 19 дней", - рассказала женщина.Дочь Валько состояла в ополчении, украинские военные и спецслужбы пытались выманить ее на контролируемую Киевом территорию, звонили ей и утверждали, что ее мать находится в больнице в Селидове в тяжелом состоянии и нужно к ней приехать."Во время бегства из Селидово ВСУ осуществляли массовые убийства мирных жителей. Мы находили тела гражданских со следами выстрелов в голову, в область сердца и грудной клетки на улицах, в пятиэтажных домах, в частном секторе. Это подтверждают свидетели преступлений. У многих из них расстреляли знакомых, соседей или родственников, у некоторых — прямо на их глазах", - написал Григорьев у себя в телеграм-канале.Убивали целыми семьямиПо данным трибунала, на конец ноября всего выявлено около 100 погибших от рук украинцев жителей Селидова.Все эти случаи подкреплены видеокадрами, однако демонстрация их из этических соображений невозможна.Один из самых жестоких эпизодов произошел на Кучуринской улице, там каратели расстреляли целую семью, чудом выжил лишь Владимир Романенко. В тот день он потерял жену, сына, внука и сестру."Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: "Все из дома, лицом к стене!" И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и он (военнослужащий ВСУ - ред.) начинает стрелять, с моей жены начал и пошел, он видел меня, <...> , а потом, когда пришел, смотрю, они сожжены, полностью сожжены", - рассказал мужчина РИА Новости.Романенко добавил, что не помнит, как он убегал от украинца и стрелял ли он ему в спину. По его словам, останки своих родных он сложил в пакеты и закопал во дворе дома. Этот эпизод нашел подтверждение в показаниях других местных жителей.Многие из них рассказали, что убийства совершались в том числе украинскими снайперами."В Селидово, в доме № 12 по улице Щорса, украинский снайпер или наёмник открывал огонь по мирным жителям. Во дворе погибло множество наших друзей. Люди пытались выйти из укрытий, чтобы закрыть тела погибших, и сами становились жертвами. Снайпер в доме № 12 убил около 20 человек. В нашем дворе мы насчитали не менее 8 погибших", - привел в своем телеграм-канале рассказ местной жительницы Натальи Александровны.Она же заявила, что в расправах могли принимать участие иностранные наемники."В доме № 19 по этой же улице украинские военные взламывали квартиры и расстреливали мирных жителей. Мы слышали грузинскую речь: они кричали, предлагали помощь, но на самом деле убивали", - вспоминает она."Мама, я умираю!"Вот еще одно свидетельство местного жителя, который лично видел, как украинские бойцы расстреливают гражданских."22 октября 2024 года мы услышали интенсивную стрельбу в нашем районе. При отходе украинские военные расстреливали всех, кто попадался им на пути. Они заходили в подъезды, стучали в двери, взламывали замки и убивали жителей прямо в квартирах. Соседку застрелили 22 октября недалеко от первого подъезда. Она гуляла с собаками. Ее тело я похоронил 30 октября. Возле магазина "Солнечный", я обнаружил тело соседа Сергея, неподалёку ещё одного убитого. Возле 12-го дома, у крыльца, лежал еще один мертвый мужчина. Всего в радиусе 100 метров от дома моего брата я насчитал восемь погибших", - рассказал мужчина.Жительница города Нина Александровна, рассказ которой приводит в соцсетях Григорьев, говорит, что ВСУ изначально ставили себе целью уничтожить Селидово, даже когда там еще не было российских войск."Они говорили: "Когда будем отходить, разобьем ваше Селидово полностью". Они разрушили город: дома по улице Карла Маркса, девятиэтажки в нашем микрорайоне", - заявила пенсионерка.По ее словам, украинцы не щадили даже детей."19 октября, во время отступления, они забежали в дом № 19 микрорайона Солнечный. Они застрелили нескольких взрослых, и двоих детей — мальчика четырех лет и девочку двух лет", - заявила она.Нередко мирных жителей не только убивали, но и грабили."22 октября украинские военные устроили засаду. Двое солдат спрятались за забором и открыли огонь по машине, в которой ехал мой сын. Он был тяжело ранен, — 13 огнестрельных ранений. Он лежал на диване, кричал: "Мама, я умираю!", скончался на моих глазах. Украинские военные застрелили еще двоих мужчин и нашу собаку. С одного из них ВСУ сняли украшения и часы. Мы похоронили всех рядом с домом", - рассказала жительница Селидова Валентина Андреевна."Ты все еще шевелишься?"Показания свидетелей тех событий не оставляют сомнений, что украинские военные намеренно стреляли в гражданских людей, даже в тех, кто хотел сдаться."Один человек пытался сдаться — он вышел с поднятыми руками, ВСУ застрелили его прямо у подъезда", - вспоминает одна из местных жительниц.По ее словам, в одном из подъездов укрылись люди. Подошедшие украинские военные попросили их открыть дверь и пообещали, что им ничего не будет. Им поверили и впустили, после чего те открыли огонь, застрелив четырех человек.Это же женщина видела, что бойцы ВСУ добивают раненых мирных жителей."Застрелили идущую по улице женщину. Когда она шевельнулась, украинский военный добил ее со словами: "ты всё ещё шевелишься?" – сообщила она.Жительница Селидова Валентина Евгеньевна рассказала, как погиб ее сын Евгений и его два друга – Сергей и Руслан. Они поехали на улицу Островского проверить дом. Напротив здания оказалась позиция украинских военных."Они были пьяны, начали задавать вопросы: "Почему не воюете? Что ждете, Россию, вы за Россию?". Затем открыли огонь по машине, — до сих пор стоит обстрелянная у подъезда", - сказала он.Одного из мужчин убили на месте, ее сыну прострелили руку. Когда тот снова вышел из дома, его тоже застрелили. Затем к его телу убийцы подходили еще раз со словами "а вдруг он еще живой"."Руслан погиб на следующий день, когда вышел на улицу. ВСУ уже отходили и застрелили его со словами: "Так тут еще один остался". Женщина, мать погибшего Сергея, не выдержала и начала кричать, — ВСУ застрелили ее. Они зашли в квартиру, стреляли в окна кухни, после устроились внутри, ели или пили чай. Когда мы хоронили погибших, находили пули", - завершила она свой рассказ.Из свидетельств выживших жителей Селидова следует, что украинская армия занималась в городе ещё и похищениями."ВСУ отбирают детей. Моя кума постоянно переезжает с четырьмя детьми из-за преследований украинских военных", - заявил местный житель Владимир Погорелов."Сепаратисты и ждуны"Приведенные выше свидетельства – лишь часть большого массива фактов, собранных Международным трибуналом и российскими правоохранительными органами. Многие из них действительно шокируют.Почти все убитые – жертвы огнестрельных ранений, их не списать на потери от артиллерийского огня, который ведут во время боевых действий противоборствующие стороны.Изначально может показаться, что все эти случаи насилия никак не мотивированы, однако за звериной яростью многих военнослужащих ВСУ, иностранных наемников, членов неонацистских формирований скрывается ненависть к жителям Донбасса, ко всему эту краю, который оказал сопротивление постмайданной Украине."Для ВСУ мы — ждуны и сепаратисты", - заявил один из жителей Селидова. По его словам, для Украины они – не люди, а материал.*Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о расследовании военных преступлений в Селидове - в материале издания Украина.ру Самое массовое и жуткое преступление. Родион Мирошник о карательной зачистке Селидово боевиками ВСУ.

https://ukraina.ru/20241126/1059208760.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, селидово, россия, украина, вооруженные силы украины, днр, сво, донбасс