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Путин напомнил, где сидят главы Конституционного и Верховного судов Украины

Путин напомнил, где сидят главы Конституционного и Верховного судов Украины - 16.12.2024 Украина.ру

Путин напомнил, где сидят главы Конституционного и Верховного судов Украины

Нелегитимность нынешнего руководства Украины очевидна и подтверждается не только отсутствием выборов, но и параличом важнейших судебных инстанций. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил российский президент Владимир Путин.

2024-12-16T19:01

2024-12-16T19:01

2024-12-16T19:01

украина

россия

киев

владимир путин

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верховный суд

всу

минобороны рф

мобилизация

суд

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"Ещё раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом – неонацистским режимом в Киеве, который захватил власть ещё в 2014 году. Это источник власти – госпереворот, - сказал Путин. - Все беды и Украины, и России начались как раз после этого кровавого государственного антиконституционного переворота".По мнению российского лидера, нынешние руководители Украины ежедневно совершают преступления и против своего народа, и против российского."Этот режим вообще утратил – утрачивает, во всяком случае, очевидно, – признаки государственности, - отметил российский лидер, критикуя руководство Украины. – Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы не пошли? Не пошли. А конституция даёт возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция даёт возможность продлить полномочия только представительного органа власти – Рады, всё".По мнению Путина, ссылка на военное положение на Украине не имеет значения. Конституция Украины в таком случае не предусматривает способов продления президентских полномочий.Он отметил, что во всех цивилизованных странах только суд определяет виновность и наказание. На Украине эти вопросы по факту решают внесудебные административные органы.В таком положении оказался Верховный суд Украины, однако и Конституционный суд Украины тоже не в лучшем положении, констатировал Путин."Председателя конституционного суда охрана перестала пускать на работу – просто не пускают на работу. В конце концов конституционный суд в целом оказался парализованным, а сам председатель конституционного суда выехал за границу, где ему, насколько нам известно, предоставляется государственная охрана в стране его пребывания, поскольку есть угроза его жизни", - рассказал российский лидер.В этой связи он задался вопросами о государственности в соседней постсоветской республике.По его мнению, очередным преступлением киевского режима будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет."Это именно преступление, потому что, снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавая "гитлерюгенд", ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно, - сказал он. - Но думаю, что по указке тех стран, интересы которых защищает киевский режим, – он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, – по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет – и пацанов погонят на убой. Так, как сегодня вылавливают людей на улице, как бродячих собак, в ходе принудительной мобилизации, и гонят их сегодня под пули, так же и пацанов погонят, мне кажется. А потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и всё".Путин предположил, что такое положение дел будет до тех пор, пока не будут достигнуты цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Он также обратил внимание на контраст ситуации на Украине, где ВСУ пополняются методом насильственной мобилизации, и в России. Свыше 300 тысяч российских мужчин пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооружённых Силах в 2023 году, напомнил Путин."В этом году на данный момент уже свыше 430 тысяч, и этот поток фактически добровольцев не прекращается", - добавил президент России.Также эта тема отражена в обзоре Армии России поставили новые задачи. Итоги 16 декабря на Украине

https://ukraina.ru/20241216/1059700342.html

https://ukraina.ru/20241216/1059706172.html

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