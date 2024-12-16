https://ukraina.ru/20241216/1059705069.html

Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа

Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа - 16.12.2024 Украина.ру

Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа

Чтобы прорвать фронт, мы должны не просто наступать, а громить ВСУ. Нужны котлы и прорывы с пятью тысяч пленных. Надо занять какой-то областной центр. Этого нет и в ближайшее время не будет, считает депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв

2024-12-16T19:30

2024-12-16T19:30

2024-12-16T19:30

интервью

украина

россия

донбасс

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

виктор орбан

владимир путин

демократическая партия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег Анатольевич, сейчас начались бои за Покровск (Красноармейск), который откроет нашим войскам путь в Днепропетровскую область. В чем конкретно состоит его важность? Если я правильно понимаю, это важный железнодорожный узел, который снабжал всю группировку ВСУ в Донбассе. Получается, это последний узловой противника опорник в ДНР?- Покровск – это важная точка на карте. Это дорога на Славянск. Мы оттуда можем пойти на север и не биться в лоб об эти укрепления ВСУ. Конечно, это не последний крупный опорник противника в Донбассе. Но вся эта старая линия обороны киевского режима была серьезно укреплена, а после Покровска и Курахово, как говорят сами украинцы, таких укреплений у них нет. Еще сами украинцы сообщают, что Зеленский приказал удерживать его до инаугурации Трампа, поэтому туда посылают новые резервы.- Вы сказали, что Зеленскому важно удержать Покровск до инаугурации Трампа. То же самое говорят и об удержании плацдарма в Курской области. Какой в этом смысл, если Зеленский буквально разругался с Трампом после встречи в Париже?- Обратите внимание на последовательность событий.Трамп встречается с Зеленским. После встречи Трамп заявляет, что Зеленский готов к переговорам. А сам Зеленский приезжает в Киев, начинает метаться по телепередачам и в каждом интервью говорит примерно следующее: "Никаких переговоров на таких условиях быть не может, дайте нам гарантии безопасности, миротворцы НАТО" и так далее.Потом на сцену выходит Орбан. Он сейчас фактически играет роль спецпредставителя Трампа в Европе. Трамп такой человек, что для него важны личные отношения, а Орбан ему понравился.Орбан прилетел к Папе Римскому. Орбан поговорил с Путиным. Орбан поехал на ранчо к Трампу, где они все это обсудили. Потом Орбан связался с Зеленским. Как сказал глава МИД Венгрии, Орбана с ним не соединили, хотя Будапешт предлагал Киеву объявить рождественское перемирие.После этого Орбан сделал запись в социальных сетях, что глава МИД Венгрии созвонился с главой МИД РФ, когда Лавров вроде бы подтвердил, что "мы были готовы на рождественское перемирие и обмен пленными, но Украина от всего отказалась". А в европейской политике не любят людей, которые выступают против перемирия на рождество.Таким образом, Зеленский сейчас выглядит как клоун. Получается, что на встрече с Трампом он говорил одно, а после встречи – другое. Он ведет себя странно. Такое ощущение, что Орбан поставил для себя задачу дискредитировать Зеленского до начала переговоров.- Зачем?- Потому что Великобритания и команда Байдена очень долго поднимала Зеленского на пьедестал. Зеленский выступал в конгрессе и в сенате, ему там хлопали. Но начинал он как комик. Зеленский очень сильно переживал, что все его воспринимали как актера ("Я не лох"). Потом он с этим справился. Он набрал политический вес, он делает замечания европейским лидерам (кому можно звонить Путину, а кому – нельзя). И гораздо будет проще с ним работать, если этот его ореол развеется – если он опять превратится в клоуна.Я за этим процессом наблюдаю. Мне он очень нравится.- То есть цель состоит в том, чтобы лишить Зеленского этого героического ореола и сместить его?- Необязательно сместить, но серьезно ослабить. Очевидно же, что Зеленский сейчас не в команде Трампа.Во-первых, Зеленский с самого начала договаривался с Трампом. Сэм Кислин приезжал на Украину, чтобы достать компромат на Байдена. Но потом демократы убедили Зеленского, что они выиграют выборы, и попросили сформировать пакет документов для импичмента Трампа в случае его победы.То есть Зеленский посчитал, что после объявления импичмента Трампа (даже если он не будет проголосован) его не выберут. Тогда расчет Зеленского оправдался, потому что победил Байден. Но через каденцию Трамп опять стал президентом. Тогда Зеленский его обманул. Дело же не в том, что Зеленский работал против Трампа. Он сказал, что будет работать на него, а работал против него.Повторюсь, для Трампа личные отношения – это очень важно.Во-вторых, Зеленский считает, что ему надо протянуть два года до выборов в конгресс.Дело в том, что Трамп затеял грандиозную перестройку в Америке. Это понравится не всем и на какой-то момент приведет к хаосу в управлении. А Зеленского уже накачали оружием и деньгами. Украине ресурсов на два года точно хватит. А если через два года Трамп потеряет большинство в конгрессе, ситуация изменится коренным образом.Поэтому Зеленский уже играет на демократов. Об этом, в частности, относятся ракетные обстрелы Таганрога.- Трамп в интервью журналу Time это осудил.- Вообще это очень интересное интервью.Трамп там либо подробно отвечал на вопросы, либо не отвечал вообще. И из того, что он отказался отвечать на какие-то вопросы, мы можем сделать определенные выводы. Приведу простой пример.Журналист спрашивает: "Вы разговаривали с Путиным?". Если бы Трамп не разговаривал, он бы так и сказал: "Нет, не разговаривал". Но Трамп сказал: "Я не могу ответить на этот вопрос".И самое главное, что Трамп воедино связал команду Байдена и Зеленского. "Байден-Зеленский обстреливают Россию".То есть Зеленский знает, что Трамп видит, что Зеленский работает на демократов. И тем не менее, он продолжает работать на демократов. Потому что он сделал ставку не на Трампа. И он сделает все, чтобы война не прекращалась. В этом случае задачи Зеленского и демократов совпадают. И Трампу сейчас надо сделать что-то экстраординарное, чтобы переломить эту ситуацию.Тем не менее, в букмекерских конторах США дают 46-48%, что война закончится к маю. Это объективная вероятность. Думаю, это так и есть.- Протянуть два года для Зеленского сейчас довольно трудно. Армия России медленно, но продавливает фронт. В рядах ВСУ растет дезертирство. Учащаются случаи поджогов машин ТЦК. Насколько такая картина скорого поражения Украины реалистична? Есть ли основания для серьезного беспокойства у всей верхушки киевского режима, а не только у Зеленского?- Любое государство, в отличие от коммерческой фирмы, обладает очень серьезной устойчивостью. Если себестоимость продукции предприятия становится выше, чем цена продаж, оно работает в убыток, влезает в долги и банкротится. С государством это не так.Посмотрите, как держались марионеточные режимы Латинской Америки времен холодной войны. Там уровень жизни падал в десятки раз, а люди спокойно ходили на работу и затягивали пояса. А теперь посмотрите на видео из Буковеля – люди спокойно отдыхают на горнолыжном курорте и по 30 минут в очереди стоят, чтобы покататься. То есть у Украины очень большой запас прочности. Для истощения ей очень-очень далеко.Да и фронт не рухнул. Какой был мешок под Курахово. Где толпы пленных? ВСУ держатся до последнего. Да и у военкоров сейчас есть серьезная озабоченность, что Зеленский под инаугурацию Трампа нападет на Брянскую область, чтобы показать, что киевский режим может наступать и сорвать переговоры.Чтобы прорвать фронт, мы должны не просто наступать, а громить ВСУ. Нужны котлы и прорывы с пятью тысяч пленных. Надо занять какой-то областной центр. Этого нет и в ближайшее время не будет. Да, мы стали наступать быстрее, но такими темпами нам все равно потребуется год только для освобождения Донбасса.Также о сценариях СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20241215/1059660515.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, виктор орбан, владимир путин, демократическая партия, сша, покровск/красноармейск, курская область