"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом - 17.12.2024 Украина.ру
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"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом
"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом - 17.12.2024 Украина.ру
"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом
Вряд ли приближенные к избранному президенту США Дональду Трампу напрямую будут "брать" Белый дом. Однако это можно сделать косвенно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев
2024-12-17T05:40
2024-12-17T05:40
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детали
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Отвечая на вопрос, будет ли администрация Трампа привлекать действующего президента США Джо Байдена к ответственности за коррупцию, эксперт отметил, что вряд ли приближенные к избранному президенту США напрямую будут "брать" Белый дом. По его словам, сейчас рассматривается вопрос, как заменить Зеленского на экс-президента Украины Петра Порошенко. Подробнее тему президентских выборов на Украине разобрал автор издания Украина.ру Егор Леев в материале Выборы нового президента Украины, уклонист ПорошенкоПолный текст интервью — Владимир Васильев: Трамп может заменить Зеленского на Порошенко и сломать жизнь обоим Байденам
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новости, сша, украина, дональд трамп, джо байден, президентские выборы, президент, детали
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, президентские выборы, президент, детали

"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом

05:40 17.12.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Вряд ли приближенные к избранному президенту США Дональду Трампу напрямую будут "брать" Белый дом. Однако это можно сделать косвенно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев
Отвечая на вопрос, будет ли администрация Трампа привлекать действующего президента США Джо Байдена к ответственности за коррупцию, эксперт отметил, что вряд ли приближенные к избранному президенту США напрямую будут "брать" Белый дом.

"Однако это можно сделать косвенно, показав всю коррумпированность Банковой и [Владимира] Зеленского и дав понять, что Байден и его администрация — второй сапог в этой паре. Думаю, они могут раскрутить это по полной программе. Старичка они трогать пока не будут. У Байдена сын алкоголик, а папа находится в маловменяемом состоянии. Игра свеч не стоит", — заявил Васильев.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос, как заменить Зеленского на экс-президента Украины Петра Порошенко.
Подробнее тему президентских выборов на Украине разобрал автор издания Украина.ру Егор Леев в материале Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко
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Полный текст интервью — Владимир Васильев: Трамп может заменить Зеленского на Порошенко и сломать жизнь обоим Байденам
 
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