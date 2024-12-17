"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Вряд ли приближенные к избранному президенту США Дональду Трампу напрямую будут "брать" Белый дом. Однако это можно сделать косвенно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев
Отвечая на вопрос, будет ли администрация Трампа привлекать действующего президента США Джо Байдена к ответственности за коррупцию, эксперт отметил, что вряд ли приближенные к избранному президенту США напрямую будут "брать" Белый дом.
"Однако это можно сделать косвенно, показав всю коррумпированность Банковой и [Владимира] Зеленского и дав понять, что Байден и его администрация — второй сапог в этой паре. Думаю, они могут раскрутить это по полной программе. Старичка они трогать пока не будут. У Байдена сын алкоголик, а папа находится в маловменяемом состоянии. Игра свеч не стоит", — заявил Васильев.
По его словам, сейчас рассматривается вопрос, как заменить Зеленского на экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Полный текст интервью — Владимир Васильев: Трамп может заменить Зеленского на Порошенко и сломать жизнь обоим Байденам