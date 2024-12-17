https://ukraina.ru/20241217/1059703612.html

"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом

"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом - 17.12.2024 Украина.ру

"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом

Вряд ли приближенные к избранному президенту США Дональду Трампу напрямую будут "брать" Белый дом. Однако это можно сделать косвенно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев

2024-12-17T05:40

2024-12-17T05:40

2024-12-17T05:40

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Отвечая на вопрос, будет ли администрация Трампа привлекать действующего президента США Джо Байдена к ответственности за коррупцию, эксперт отметил, что вряд ли приближенные к избранному президенту США напрямую будут "брать" Белый дом. По его словам, сейчас рассматривается вопрос, как заменить Зеленского на экс-президента Украины Петра Порошенко. Подробнее тему президентских выборов на Украине разобрал автор издания Украина.ру Егор Леев в материале Выборы нового президента Украины, уклонист ПорошенкоПолный текст интервью — Владимир Васильев: Трамп может заменить Зеленского на Порошенко и сломать жизнь обоим Байденам

https://ukraina.ru/20241115/1058943694.html

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новости, сша, украина, дональд трамп, джо байден, президентские выборы, президент, детали