"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира - 17.12.2024 Украина.ру
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"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира
"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира - 17.12.2024 Украина.ру
"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира
На Украине заговорили о необходимости передышки и предложили прибегнуть к хитрости, чтобы уговорить на это Россию.
2024-12-17T05:39
2024-12-17T05:39
эксклюзив
сво
украина
потери всу
территориальные потери
россия
дмитрий медведев
татьяна монтян
виктор пинчук
владимир зеленский
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Украинские спикеры обсуждают возможность прекращения огня. Ранее кандидат на пост спецпосланника по Украине при Трампе Кит Келлог выразил уверенность в том, что военные действия на Украине прекратятся уже "в ближайшие несколько месяцев".Однако предложения Зеленского и его компании таковы, что мира они не принесут, это признают и многие на Украине. Генерал СБУ в отставке Василий Вовк напомнил, что Россия начала спецоперацию из-за стремления Украины (киевского режима — Ред.) вступить в НАТО."А сейчас мы говорим, что Украина получит приглашение в НАТО, и это будет переговорная позиция к миру? Нет, это переговорная позиция к продолжению войны", - заявил он в эфире ток-шоу "Черный лебедь".По мнению Вовка, усилить позиции Киева могло бы наступление, в результате которого ВСУ вышли бы на границы хотя бы 2022 года, или же "референдум в Рязанской и Белгородской области про включение в состав Украины". Все остальное, считает отставной генерал, "это не усиление позиций, а затягивание войны", тогда как в интересах Киева заморозить конфликт.Он также отметил, что Россия не остановит боевые действия, если Киев не выполнит условия Москвы (нейтралитет, внеблоковый и безъядерный статус, демилитаризация и денацификация Украины, признание реалий "на земле"). И перспектива прихода на Украину десятков тысяч "миротворцев"-натовцев отнюдь не способствует прекращению огня – напротив, "это провокация дальнейшей эскалации".А сейчас есть сомнения в том, что ВСУ смогут выдержать такую эскалацию. Только в ноябре правоохранительные органы зарегистрировали почти 19 тысяч уголовных производств по дезертирству из ВСУ и самовольному оставлению части (СЗЧ), о чём сообщил украинский журналист Владимир Бойко со ссылкой на данные МВД Украины."19 тысяч дезертиров месяц - это очень много, больше, чем ежемесячно поставляют в войска "могилизаторы", - отметила в своем телеграм-блоге адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она продолжила: "Проще говоря, ВСУ попросту разбегаются: только за счёт дезертирства войска теряют больше, чем получают, и это без учёта самих боевых (и небоевых) потерь".По мнению Монтян, "в этих условиях вполне понятно, почему и власти Салорейха, и их американское начальство хотят добиться перемирия в самое ближайшее время: дело тут даже не в победе Трампа или чём-то таком, а в том, что перемирие нужно просто для того, чтобы избежать военной катастрофы"."И с этой точки зрения становится всё более актуальным вопрос о том, а нужно ли перемирие России, которая, похоже, спустя три года и десятки тысяч жертв привела, наконец, ВСУ в то состояние, в котором рассчитывала найти их в феврале 2022-го?", - задалась она вопросом.В украинских пабликах жалуются, что на передовой не хватает людей. На Западе тоже этим обеспокоены: издание New York Times со ссылкой на разведывательные органы сообщает, что у ВСУ скоро закончатся солдаты для боевых действий. Россия, по утверждению авторов публикации, тоже испытывает нехватку бойцов, а потому "война на Украине, скорее всего, закончится в следующем году".Но как вести переговоры, если Зеленский продолжает требовать от Запада хотя бы пригласить остатки страны в НАТО? Вовк считает, что Киев мог бы действовать хитрее – например, пообещать отложить вопрос о вступлении в НАТО на десять лет.Вряд ли такая хитрость сработает. И вряд ли председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев просто так заявил на партийном съезде о возможности появления в составе России новых регионов…Когда-то прекращение огня все равно состоится, только теперь Украина будет в гораздо худшем положении, считает бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон. В своей статье для The Hill он пояснил, что страна "потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня".По его словам, "хуже всего то, что сотни тысяч мужчин, женщин и детей были напрасно убиты или искалечены, потому что "лидеры с Запада хотели продолжать играть в настольную игру из безопасных кабинетов, за тысячи миль от поля боя, используя этих мужчин, женщин и детей в качестве дешевых одноразовых пешек".Тем временем на Украине продолжается "пир" майданных победителей. Только побеждают они саму Украину, и цена этих "побед" для простых украинцев непомерно высока.Так, опьяненные торжеством "рынка", господа из сферы образования предлагают закрыть медицинские университеты – дескать, их в стране многовато. Это предложение прокомментировал сидящий в СИЗО нардеп Александр Дубинский. Прокомментировал, впрочем, тоже с точки зрения денег (это теперь единственная "религия" — увы, не только на Украине)."...Дегенерат-соросенку Винницкому, которого усилиями Пинчука сделали замминистра образования, ведь прекрасно известно, что медицинский ВУЗ - это источник валютных поступлений для государства от обучения тысяч (!) иностранных студентов. Но задача соросят, интегрированных на госдолжности, не в защите интересов государства, а в уничтожении конкурентов для вузов ЕС и Северной Америки. Уничтожить на Украине, чтобы ехали учиться к ним. Агенты иностранных государств и интересов - соросята, должны быть вычищены из Украины" - написал нардеп в своем телеграм-канале.Добавим от себя: дело не только в конкуренции. Возникает вопрос, кто будет украинцев лечить? А вычищены должны быть не только соросята, но и неонацисты всех мастей, пролившие и проливающие реки крови.Вот только кто их вычистит? Кроме ВС России, это сделать некому.Подробнее о том, что происходит сегодня на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире"
https://ukraina.ru/20241213/1059604857.html
https://ukraina.ru/20241216/1059680130.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, потери всу, территориальные потери, россия, дмитрий медведев, татьяна монтян, виктор пинчук, владимир зеленский, запад, политика, эксперты, александр дубинский, дональд трамп
Эксклюзив, СВО, Украина, потери ВСУ, территориальные потери, Россия, Дмитрий Медведев, Татьяна Монтян, Виктор Пинчук, Владимир Зеленский, Запад, политика, эксперты, Александр Дубинский, Дональд Трамп

"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира

05:39 17.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: настольная игра, Украина
Коллаж: настольная игра, Украина - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине заговорили о необходимости передышки и предложили прибегнуть к хитрости, чтобы уговорить на это Россию.
Украинские спикеры обсуждают возможность прекращения огня. Ранее кандидат на пост спецпосланника по Украине при Трампе Кит Келлог выразил уверенность в том, что военные действия на Украине прекратятся уже "в ближайшие несколько месяцев".
Однако предложения Зеленского и его компании таковы, что мира они не принесут, это признают и многие на Украине. Генерал СБУ в отставке Василий Вовк напомнил, что Россия начала спецоперацию из-за стремления Украины (киевского режима — Ред.) вступить в НАТО.
"А сейчас мы говорим, что Украина получит приглашение в НАТО, и это будет переговорная позиция к миру? Нет, это переговорная позиция к продолжению войны", - заявил он в эфире ток-шоу "Черный лебедь".
По мнению Вовка, усилить позиции Киева могло бы наступление, в результате которого ВСУ вышли бы на границы хотя бы 2022 года, или же "референдум в Рязанской и Белгородской области про включение в состав Украины". Все остальное, считает отставной генерал, "это не усиление позиций, а затягивание войны", тогда как в интересах Киева заморозить конфликт.
Он также отметил, что Россия не остановит боевые действия, если Киев не выполнит условия Москвы (нейтралитет, внеблоковый и безъядерный статус, демилитаризация и денацификация Украины, признание реалий "на земле"). И перспектива прихода на Украину десятков тысяч "миротворцев"-натовцев отнюдь не способствует прекращению огня – напротив, "это провокация дальнейшей эскалации".
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 05:42
"У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущемНа Украине спорят о том, думают ли на Банковой о спасении страны или же озабочены исключительно своим собственным спасением.
А сейчас есть сомнения в том, что ВСУ смогут выдержать такую эскалацию. Только в ноябре правоохранительные органы зарегистрировали почти 19 тысяч уголовных производств по дезертирству из ВСУ и самовольному оставлению части (СЗЧ), о чём сообщил украинский журналист Владимир Бойко со ссылкой на данные МВД Украины.
"19 тысяч дезертиров месяц - это очень много, больше, чем ежемесячно поставляют в войска "могилизаторы", - отметила в своем телеграм-блоге адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.
Она продолжила: "Проще говоря, ВСУ попросту разбегаются: только за счёт дезертирства войска теряют больше, чем получают, и это без учёта самих боевых (и небоевых) потерь".
По мнению Монтян, "в этих условиях вполне понятно, почему и власти Салорейха, и их американское начальство хотят добиться перемирия в самое ближайшее время: дело тут даже не в победе Трампа или чём-то таком, а в том, что перемирие нужно просто для того, чтобы избежать военной катастрофы".
"И с этой точки зрения становится всё более актуальным вопрос о том, а нужно ли перемирие России, которая, похоже, спустя три года и десятки тысяч жертв привела, наконец, ВСУ в то состояние, в котором рассчитывала найти их в феврале 2022-го?", - задалась она вопросом.
В украинских пабликах жалуются, что на передовой не хватает людей. На Западе тоже этим обеспокоены: издание New York Times со ссылкой на разведывательные органы сообщает, что у ВСУ скоро закончатся солдаты для боевых действий. Россия, по утверждению авторов публикации, тоже испытывает нехватку бойцов, а потому "война на Украине, скорее всего, закончится в следующем году".
Но как вести переговоры, если Зеленский продолжает требовать от Запада хотя бы пригласить остатки страны в НАТО? Вовк считает, что Киев мог бы действовать хитрее – например, пообещать отложить вопрос о вступлении в НАТО на десять лет.
Вряд ли такая хитрость сработает. И вряд ли председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев просто так заявил на партийном съезде о возможности появления в составе России новых регионов…
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Вчера, 10:35
"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламентеДепутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале рассказал, что обратился к парламенту с требованием созвать внеочередное заседание и рассмотреть вопрос остановки боевых действий, но получил отказ
Когда-то прекращение огня все равно состоится, только теперь Украина будет в гораздо худшем положении, считает бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон. В своей статье для The Hill он пояснил, что страна "потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня".
По его словам, "хуже всего то, что сотни тысяч мужчин, женщин и детей были напрасно убиты или искалечены, потому что "лидеры с Запада хотели продолжать играть в настольную игру из безопасных кабинетов, за тысячи миль от поля боя, используя этих мужчин, женщин и детей в качестве дешевых одноразовых пешек".
Тем временем на Украине продолжается "пир" майданных победителей. Только побеждают они саму Украину, и цена этих "побед" для простых украинцев непомерно высока.
Так, опьяненные торжеством "рынка", господа из сферы образования предлагают закрыть медицинские университеты – дескать, их в стране многовато. Это предложение прокомментировал сидящий в СИЗО нардеп Александр Дубинский. Прокомментировал, впрочем, тоже с точки зрения денег (это теперь единственная "религия" — увы, не только на Украине).
"...Дегенерат-соросенку Винницкому, которого усилиями Пинчука сделали замминистра образования, ведь прекрасно известно, что медицинский ВУЗ - это источник валютных поступлений для государства от обучения тысяч (!) иностранных студентов. Но задача соросят, интегрированных на госдолжности, не в защите интересов государства, а в уничтожении конкурентов для вузов ЕС и Северной Америки. Уничтожить на Украине, чтобы ехали учиться к ним. Агенты иностранных государств и интересов - соросята, должны быть вычищены из Украины" - написал нардеп в своем телеграм-канале.
Добавим от себя: дело не только в конкуренции. Возникает вопрос, кто будет украинцев лечить? А вычищены должны быть не только соросята, но и неонацисты всех мастей, пролившие и проливающие реки крови.
Вот только кто их вычистит? Кроме ВС России, это сделать некому.
Подробнее о том, что происходит сегодня на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире"
 
ЭксклюзивСВОУкраинапотери ВСУтерриториальные потериРоссияДмитрий МедведевТатьяна МонтянВиктор ПинчукВладимир ЗеленскийЗападполитикаэкспертыАлександр ДубинскийДональд Трамп
 
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