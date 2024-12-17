https://ukraina.ru/20241217/1059688188.html

"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира

"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира - 17.12.2024 Украина.ру

"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира

На Украине заговорили о необходимости передышки и предложили прибегнуть к хитрости, чтобы уговорить на это Россию.

2024-12-17T05:39

2024-12-17T05:39

2024-12-17T05:39

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Украинские спикеры обсуждают возможность прекращения огня. Ранее кандидат на пост спецпосланника по Украине при Трампе Кит Келлог выразил уверенность в том, что военные действия на Украине прекратятся уже "в ближайшие несколько месяцев".Однако предложения Зеленского и его компании таковы, что мира они не принесут, это признают и многие на Украине. Генерал СБУ в отставке Василий Вовк напомнил, что Россия начала спецоперацию из-за стремления Украины (киевского режима — Ред.) вступить в НАТО."А сейчас мы говорим, что Украина получит приглашение в НАТО, и это будет переговорная позиция к миру? Нет, это переговорная позиция к продолжению войны", - заявил он в эфире ток-шоу "Черный лебедь".По мнению Вовка, усилить позиции Киева могло бы наступление, в результате которого ВСУ вышли бы на границы хотя бы 2022 года, или же "референдум в Рязанской и Белгородской области про включение в состав Украины". Все остальное, считает отставной генерал, "это не усиление позиций, а затягивание войны", тогда как в интересах Киева заморозить конфликт.Он также отметил, что Россия не остановит боевые действия, если Киев не выполнит условия Москвы (нейтралитет, внеблоковый и безъядерный статус, демилитаризация и денацификация Украины, признание реалий "на земле"). И перспектива прихода на Украину десятков тысяч "миротворцев"-натовцев отнюдь не способствует прекращению огня – напротив, "это провокация дальнейшей эскалации".А сейчас есть сомнения в том, что ВСУ смогут выдержать такую эскалацию. Только в ноябре правоохранительные органы зарегистрировали почти 19 тысяч уголовных производств по дезертирству из ВСУ и самовольному оставлению части (СЗЧ), о чём сообщил украинский журналист Владимир Бойко со ссылкой на данные МВД Украины."19 тысяч дезертиров месяц - это очень много, больше, чем ежемесячно поставляют в войска "могилизаторы", - отметила в своем телеграм-блоге адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она продолжила: "Проще говоря, ВСУ попросту разбегаются: только за счёт дезертирства войска теряют больше, чем получают, и это без учёта самих боевых (и небоевых) потерь".По мнению Монтян, "в этих условиях вполне понятно, почему и власти Салорейха, и их американское начальство хотят добиться перемирия в самое ближайшее время: дело тут даже не в победе Трампа или чём-то таком, а в том, что перемирие нужно просто для того, чтобы избежать военной катастрофы"."И с этой точки зрения становится всё более актуальным вопрос о том, а нужно ли перемирие России, которая, похоже, спустя три года и десятки тысяч жертв привела, наконец, ВСУ в то состояние, в котором рассчитывала найти их в феврале 2022-го?", - задалась она вопросом.В украинских пабликах жалуются, что на передовой не хватает людей. На Западе тоже этим обеспокоены: издание New York Times со ссылкой на разведывательные органы сообщает, что у ВСУ скоро закончатся солдаты для боевых действий. Россия, по утверждению авторов публикации, тоже испытывает нехватку бойцов, а потому "война на Украине, скорее всего, закончится в следующем году".Но как вести переговоры, если Зеленский продолжает требовать от Запада хотя бы пригласить остатки страны в НАТО? Вовк считает, что Киев мог бы действовать хитрее – например, пообещать отложить вопрос о вступлении в НАТО на десять лет.Вряд ли такая хитрость сработает. И вряд ли председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев просто так заявил на партийном съезде о возможности появления в составе России новых регионов…Когда-то прекращение огня все равно состоится, только теперь Украина будет в гораздо худшем положении, считает бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон. В своей статье для The Hill он пояснил, что страна "потеряла гораздо больше территории с тех пор, как рассматривалось первое прекращение огня".По его словам, "хуже всего то, что сотни тысяч мужчин, женщин и детей были напрасно убиты или искалечены, потому что "лидеры с Запада хотели продолжать играть в настольную игру из безопасных кабинетов, за тысячи миль от поля боя, используя этих мужчин, женщин и детей в качестве дешевых одноразовых пешек".Тем временем на Украине продолжается "пир" майданных победителей. Только побеждают они саму Украину, и цена этих "побед" для простых украинцев непомерно высока.Так, опьяненные торжеством "рынка", господа из сферы образования предлагают закрыть медицинские университеты – дескать, их в стране многовато. Это предложение прокомментировал сидящий в СИЗО нардеп Александр Дубинский. Прокомментировал, впрочем, тоже с точки зрения денег (это теперь единственная "религия" — увы, не только на Украине)."...Дегенерат-соросенку Винницкому, которого усилиями Пинчука сделали замминистра образования, ведь прекрасно известно, что медицинский ВУЗ - это источник валютных поступлений для государства от обучения тысяч (!) иностранных студентов. Но задача соросят, интегрированных на госдолжности, не в защите интересов государства, а в уничтожении конкурентов для вузов ЕС и Северной Америки. Уничтожить на Украине, чтобы ехали учиться к ним. Агенты иностранных государств и интересов - соросята, должны быть вычищены из Украины" - написал нардеп в своем телеграм-канале.Добавим от себя: дело не только в конкуренции. Возникает вопрос, кто будет украинцев лечить? А вычищены должны быть не только соросята, но и неонацисты всех мастей, пролившие и проливающие реки крови.Вот только кто их вычистит? Кроме ВС России, это сделать некому.Подробнее о том, что происходит сегодня на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире"

https://ukraina.ru/20241213/1059604857.html

https://ukraina.ru/20241216/1059680130.html

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