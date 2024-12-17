https://ukraina.ru/20241217/1059698241.html

Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ

Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ - 17.12.2024 Украина.ру

Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ

Украина вложила в Покровское направление немалые средства. А главная проблема в отсутствии людей, которые должны этот город оборонять. Сейчас попытаются снимать резервы из Харьковской и из Курской областей, чтобы перебрасывать туда. Сырский таким образом будет пытаться сдержать продвижение ВС РФ

2024-12-17T05:20

2024-12-17T05:20

2024-12-17T05:20

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили поселок Шевченко в ДНР, который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска). "По нескольким направлениям продвигаются [российские] подразделения. Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова (Мирнограда), поэтому после освобождения Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась", — рассказал Пушилин.Ранее в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин отметил, что взятие под контроль поселка Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата Покровска. Его освобождение даст ВС РФ возможность выйти к границам Днепропетровской области и перебить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке. Покровск (Красноармейск) — один из ключевых городов на пути продвижения российской армии. Освобождение Покровска даст возможность не только выйти к границам Днепропетровской области, нарушить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке, но и оставить без коксующегося угля заводы в Кривом Роге, рассказал эксперт.Подробнее об этом — в статье Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев

https://ukraina.ru/20241216/1059680994.html

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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, харьковская область, детали