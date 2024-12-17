Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ - 17.12.2024 Украина.ру
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Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ
Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ - 17.12.2024 Украина.ру
Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ
Украина вложила в Покровское направление немалые средства. А главная проблема в отсутствии людей, которые должны этот город оборонять. Сейчас попытаются снимать резервы из Харьковской и из Курской областей, чтобы перебрасывать туда. Сырский таким образом будет пытаться сдержать продвижение ВС РФ
2024-12-17T05:20
2024-12-17T05:20
новости
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
вс рф
покровск/красноармейск
харьковская область
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили поселок Шевченко в ДНР, который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска). "По нескольким направлениям продвигаются [российские] подразделения. Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова (Мирнограда), поэтому после освобождения Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась", — рассказал Пушилин.Ранее в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин отметил, что взятие под контроль поселка Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата Покровска. Его освобождение даст ВС РФ возможность выйти к границам Днепропетровской области и перебить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке. Покровск (Красноармейск) — один из ключевых городов на пути продвижения российской армии. Освобождение Покровска даст возможность не только выйти к границам Днепропетровской области, нарушить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке, но и оставить без коксующегося угля заводы в Кривом Роге, рассказал эксперт.Подробнее об этом — в статье Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев
https://ukraina.ru/20241216/1059680994.html
россия
курская область
украина
покровск/красноармейск
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новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, харьковская область, детали
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, Харьковская область, детали

Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ

05:20 17.12.2024
 
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
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Украина вложила в Покровское направление немалые средства. А главная проблема в отсутствии людей, которые должны этот город оборонять. Сейчас попытаются снимать резервы из Харьковской и из Курской областей, чтобы перебрасывать туда. Сырский таким образом будет пытаться сдержать продвижение ВС РФ
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
"[Недавно] нашим войскам оставалось пройти 2,5 километра до города. То, что ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) заходят на окраину, это объективная информация, соответствующая действительности. Если будем действовать быстро и с разных направлений, то сможем блокировать город и освободить его. Сложно прогнозировать даты, но думаю, что за месяц постараемся город зачистить", — заявил Кнутов.
Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили поселок Шевченко в ДНР, который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска).
"По нескольким направлениям продвигаются [российские] подразделения. Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова (Мирнограда), поэтому после освобождения Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась", — рассказал Пушилин.
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ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронтеРоссийские военные освободили поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска). Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин
Ранее в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин отметил, что взятие под контроль поселка Шевченко и движение в сторону Песчаного создает условия для охвата Покровска. Его освобождение даст ВС РФ возможность выйти к границам Днепропетровской области и перебить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке.
Покровск (Красноармейск) — один из ключевых городов на пути продвижения российской армии. Освобождение Покровска даст возможность не только выйти к границам Днепропетровской области, нарушить снабжение ВСУ в Часовом Яре и Константиновке, но и оставить без коксующегося угля заводы в Кривом Роге, рассказал эксперт.
Подробнее об этом — в статье Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФПокровск/КрасноармейскХарьковская областьдетали
 
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