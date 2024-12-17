Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко
Лидер Франции Эммануэль Макрон "активно обрабатывал" избранного президента США Дональда Трампа по поводу ввода контингента "миротворцев" на Украину. И судя по всему, последний не сказал ни да, ни нет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Трамп не хочет брать на себя ответственность за идеи Макрона, но идея Макрона для него выгодна. Пока Макрон будет носиться с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию: "Договаривайтесь со мной, потому что с Макроном вам будет совсем плохо", — заявил Ищенко.
Трамп понимает, что у России нет большого желания воевать с Францией, Польшей или Прибалтикой, добавил эксперт, поэтому выступать против Макрона Трамп не будет.
"Сколько Макрон уже носится с этой идеей, но Трамп ее пока никак не прокомментировал", — подтвердил свои слова Ищенко.
13 декабря, 12:45Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"Дональд Трамп, когда приступит в работе в Белом доме, должен отменить все предыдущие решения администрации действующего лидера Америки Джо Байдена по Украине. К этому 13 декабря призвал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своих соцсетях
Макрон же в свою очередь заявил, что он готовит военных для европейской "миротворческой миссии" на Украине. В соответствии с задумкой французского президента, потенциальная миротворческая миссия на Украине должна стать гарантией того, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию.
Подробности этой встречи разобрала автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в своем материале Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине