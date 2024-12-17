https://ukraina.ru/20241217/1059701021.html

Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко

Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко - 17.12.2024 Украина.ру

Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко

Лидер Франции Эммануэль Макрон "активно обрабатывал" избранного президента США Дональда Трампа по поводу ввода контингента "миротворцев" на Украину. И судя по всему, последний не сказал ни да, ни нет

2024-12-17T05:00

2024-12-17T05:00

2024-12-17T05:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Трамп понимает, что у России нет большого желания воевать с Францией, Польшей или Прибалтикой, добавил эксперт, поэтому выступать против Макрона Трамп не будет."Сколько Макрон уже носится с этой идеей, но Трамп ее пока никак не прокомментировал", — подтвердил свои слова Ищенко.В прошлый понедельник, 9 декабря, в Париже состоялись краткие переговоры Трампа с Макроном и Зеленским. После встречи избранный президент США заявил, что работает над концепцией прекращения военного конфликта на территории Украины.Макрон же в свою очередь заявил, что он готовит военных для европейской "миротворческой миссии" на Украине. В соответствии с задумкой французского президента, потенциальная миротворческая миссия на Украине должна стать гарантией того, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию.Подробности этой встречи разобрала автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в своем материале Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контекстеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

https://ukraina.ru/20241213/1059632906.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, запад, сша, детали