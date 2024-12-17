Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко - 17.12.2024 Украина.ру
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Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко
Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко - 17.12.2024 Украина.ру
Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко
Лидер Франции Эммануэль Макрон "активно обрабатывал" избранного президента США Дональда Трампа по поводу ввода контингента "миротворцев" на Украину. И судя по всему, последний не сказал ни да, ни нет
2024-12-17T05:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Трамп понимает, что у России нет большого желания воевать с Францией, Польшей или Прибалтикой, добавил эксперт, поэтому выступать против Макрона Трамп не будет."Сколько Макрон уже носится с этой идеей, но Трамп ее пока никак не прокомментировал", — подтвердил свои слова Ищенко.В прошлый понедельник, 9 декабря, в Париже состоялись краткие переговоры Трампа с Макроном и Зеленским. После встречи избранный президент США заявил, что работает над концепцией прекращения военного конфликта на территории Украины.Макрон же в свою очередь заявил, что он готовит военных для европейской "миротворческой миссии" на Украине. В соответствии с задумкой французского президента, потенциальная миротворческая миссия на Украине должна стать гарантией того, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию.Подробности этой встречи разобрала автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в своем материале Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контекстеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, запад, сша, детали
Новости, Украина, Россия, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Запад, США, детали

Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко

05:00 17.12.2024
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Лидер Франции Эммануэль Макрон "активно обрабатывал" избранного президента США Дональда Трампа по поводу ввода контингента "миротворцев" на Украину. И судя по всему, последний не сказал ни да, ни нет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Трамп не хочет брать на себя ответственность за идеи Макрона, но идея Макрона для него выгодна. Пока Макрон будет носиться с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию: "Договаривайтесь со мной, потому что с Макроном вам будет совсем плохо", — заявил Ищенко.
Трамп понимает, что у России нет большого желания воевать с Францией, Польшей или Прибалтикой, добавил эксперт, поэтому выступать против Макрона Трамп не будет.
"Сколько Макрон уже носится с этой идеей, но Трамп ее пока никак не прокомментировал", — подтвердил свои слова Ищенко.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 12:45
Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"Дональд Трамп, когда приступит в работе в Белом доме, должен отменить все предыдущие решения администрации действующего лидера Америки Джо Байдена по Украине. К этому 13 декабря призвал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своих соцсетях
В прошлый понедельник, 9 декабря, в Париже состоялись краткие переговоры Трампа с Макроном и Зеленским. После встречи избранный президент США заявил, что работает над концепцией прекращения военного конфликта на территории Украины.
Макрон же в свою очередь заявил, что он готовит военных для европейской "миротворческой миссии" на Украине. В соответствии с задумкой французского президента, потенциальная миротворческая миссия на Украине должна стать гарантией того, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию.
Подробности этой встречи разобрала автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в своем материале Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЗападСШАдетали
 
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