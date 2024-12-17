Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО - 17.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241217/1059693909.html
Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО
Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО - 17.12.2024 Украина.ру
Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО
Тема вступления Украины в альянс будет постоянно декларироваться европейцами. Но что было достигнуто на последней встрече министров иностранных дел стран НАТО? Там украинский вопрос был ключевым, но кроме общих фотографий на ней ничего достигнуто не было
2024-12-17T04:40
2024-12-17T04:40
новости
украина
киев
запад
владимир зеленский
дональд трамп
нато
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054022687_0:0:799:450_1920x0_80_0_0_c937fa67e84db32594a7e9ea793b4598.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Ранее в новостях Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО.Об этом — Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТОПодробнее о позиции Зеленского и Трампа в контексте мирных переговоров — в материале Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечаетПолный текст интервью — Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею
https://ukraina.ru/20241216/1059680250.html
украина
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054022687_34:0:743:532_1920x0_80_0_0_87afd81cc5fb6e14f2473494f4107a60.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, дональд трамп, нато, детали
Новости, Украина, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, детали

Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО

04:40 17.12.2024
 
Кулеба НАТО
Кулеба НАТО
Читать в
ДзенTelegram
Тема вступления Украины в альянс будет постоянно декларироваться европейцами. Но что было достигнуто на последней встрече министров иностранных дел стран НАТО? Там украинский вопрос был ключевым, но кроме общих фотографий на ней ничего достигнуто не было
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
"[На последней этой встрече] все свелось лишь к тому, чтобы дать Украине оружие, которое позволило бы ей держатся на плаву. Ни о каких стратегических резервах для Киева речи не шло. И это не изменит ситуацию на поле боя. <…> Европейцы сильны в риторике, но слабы в делах", — заявил Ермаков.
Ранее в новостях Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО.
Об этом — Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО
Фото: соцсети, похороны иностранных наемников
Вчера, 10:36
"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУЗа весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира. Об этом изданию "Известия" сообщила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
Подробнее о позиции Зеленского и Трампа в контексте мирных переговоров — в материале Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает
Полный текст интервью — Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею
 
НовостиУкраинаКиевЗападВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
06:48Бойня в Селидове: преступления Украины без срока давности
06:30Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО
06:00На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский
05:59Хроника энергетической войны: Индия ждёт гигантских объёмов нефти из РФ, Германия загоняет себя в угол
05:50"Кто позволит Киеву проводить референдум в Крыму?": Ищенко о том, куда заведут переговоры с Украиной
05:40"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом
05:39"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира
05:20Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ
05:11Украинская кухня: готовим боб-гуляш
05:10К ночи мира Россия должна быть во всеоружии, так как Трамп намерен "утопить одного из щенят" — Зимовский
05:00Макрон "окучивает" Трампа с "миротворческой коалицией", а тот не прочь согласиться — Ищенко
04:40Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО
04:20Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации
04:00Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов
03:50Украинский конфликт не решится в ближайшие дни, сколько бы Орбан и Фицо ни старались — Данилов
03:45Ищенко: Украину надо добить, иначе она восстанет из пепла
03:40Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском
03:20Ермаков рассказал, почему копирование любого перемирия не сработает с украинским конфликтом
03:00Зеленский желает столкнуть Запад и Россию лбами, чтобы в конце концов выклянчить себе место под солнцем
Лента новостейМолния