https://ukraina.ru/20241217/1059693909.html

Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО

Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО - 17.12.2024 Украина.ру

Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО

Тема вступления Украины в альянс будет постоянно декларироваться европейцами. Но что было достигнуто на последней встрече министров иностранных дел стран НАТО? Там украинский вопрос был ключевым, но кроме общих фотографий на ней ничего достигнуто не было

2024-12-17T04:40

2024-12-17T04:40

2024-12-17T04:40

новости

украина

киев

запад

владимир зеленский

дональд трамп

нато

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054022687_0:0:799:450_1920x0_80_0_0_c937fa67e84db32594a7e9ea793b4598.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Ранее в новостях Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО.Об этом — Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТОПодробнее о позиции Зеленского и Трампа в контексте мирных переговоров — в материале Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечаетПолный текст интервью — Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею

https://ukraina.ru/20241216/1059680250.html

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, дональд трамп, нато, детали