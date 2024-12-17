Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО
Кулеба НАТО
Тема вступления Украины в альянс будет постоянно декларироваться европейцами. Но что было достигнуто на последней встрече министров иностранных дел стран НАТО? Там украинский вопрос был ключевым, но кроме общих фотографий на ней ничего достигнуто не было
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
"[На последней этой встрече] все свелось лишь к тому, чтобы дать Украине оружие, которое позволило бы ей держатся на плаву. Ни о каких стратегических резервах для Киева речи не шло. И это не изменит ситуацию на поле боя. <…> Европейцы сильны в риторике, но слабы в делах", — заявил Ермаков.
Ранее в новостях Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО.
Вчера, 10:36"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУЗа весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира. Об этом изданию "Известия" сообщила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
Подробнее о позиции Зеленского и Трампа в контексте мирных переговоров — в материале Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает
Полный текст интервью — Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею