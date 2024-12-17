https://ukraina.ru/20241217/1059709042.html

Хроника энергетической войны: Индия ждёт гигантских объёмов нефти из РФ, Германия загоняет себя в угол

Хроника энергетической войны: Индия ждёт гигантских объёмов нефти из РФ, Германия загоняет себя в угол - 17.12.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Индия ждёт гигантских объёмов нефти из РФ, Германия загоняет себя в угол

Австрия, Словакия и Чехия призвали Германию как можно скорее отменить трансграничный сбор за "нейтральность балансировки природного газа", взимаемый при его хранении и транспортировке в соседние страны.

2024-12-17T05:59

2024-12-17T05:59

2024-12-17T05:59

хроника энергетической войны

эксклюзив

германия

австрия

индия

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"Роснефть" заключила крупнейшую в истории индийско-российскую сделку по поставкам нефтиРоссийская государственная нефтяная компания "Роснефть" будет поставлять почти 500 000 баррелей нефти в день индийской частной нефтеперерабатывающей компании Reliance в рамках крупнейшей в истории энергетической сделки между двумя странами. Об этом сообщили три источника, знакомые с ходом сделки, написало 12 декабря британское агентство Reuters.Соглашение рассчитано на 10 лет, и заключено оно в преддверии ожидаемого визита президента России Владимира Путина в Индию. Оно составляет 0,5% от мирового объема поставок, и оценивается примерно в 13 миллиардов долларов (1,35 трн рублей) в год по сегодняшним ценам. Сделка ещё больше укрепит энергетические отношения между Индией и Россией, отметило агентство.По условиям сделки, "Роснефть" каждый в месяц будет поставлять 20-21 груз объёмом "Афрамакс" (от 80 000 до 100 000 метрических тонн) различных сортов российской нефти и три груза мазута объемом около 100 000 тонн, сообщили три источника. Начало поставок запланировано на январь 2025 года.Грузы будут поставляться для крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance в Джамнагаре, расположенного в западном штате Гуджарат. По словам двух источников, в рамках сделки Reliance и "Роснефть" будут ежегодно пересматривать цены и объемы поставок с учетом динамики нефтяных рынков.Ценообразование сортов, которые будут поставляться на основе поставки, установлено с учетом разницы со средней ценой в Дубае в месяц погрузки. Большую часть поставок составит среднесернистая и богатая дизельными фракциями российская нефть марки Urals. Она пользуется наибольшей популярностью у индийских нефтеперерабатывающих заводов и будет продаваться со скидкой в 3 доллара за баррель по сравнению с котировками Дубая на следующий год, сообщили два источника. Премия на российскую нефть сорта ESPO (ВСТО) установлена на уровне около 1,50 доллара за баррель, Sokol – 2 доллара за баррель, Siberian Light – около 1 доллара за баррель к ценам в Дубае на 2025 год.Российская нефть сегодня составляет более трети импорта энергоносителей в Индию. Индия стала крупнейшим импортером российской сырой нефти после того, как Европейский союз, ранее являвшийся крупнейшим покупателем углеводородов из РФ, ввел санкции на импорт российской нефти. В мае 2024 года объем импорта нефти из России в Индию составлял 1,96 миллиона баррелей в сутки, что равнялось 40,3% от общего объема поставок нефти в страну.С января по октябрь Reliance 2024 года импортировала в среднем 405 тысяч баррелей российской нефти в день. Это ощутимо выше 388,5 тысяч баррелей в день за тот же период прошлого года, согласно данным о танкерах, полученным Reuters. Сделка между Reliance и "Роснефтью" станет еще одним вызовом для конкурентов, включая Саудовскую Аравию, отметили аналитики Reuters.Конкуренция между производителями нефти за индийский рынок является очень острой, поскольку это один из самых быстрорастущих энергетических рынков. Он становится всё более важным фактором мирового спроса по мере замедления экономического роста в Китае, который является главным импортером нефти.Аналитики ожидают роста цен на газ в Европе в следующем годуВ 2025 году газ в Европе подорожает из-за возможного прекращения поставок через территорию Украины и активного отбора топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ). Рост цен предсказали в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), сообщило 16 декабря российское издание "Ведомости".В сентябре 2024 года эксперты ЦЦИ ожидали, что цена на газ в Евросоюзе в следующем году составит 329 долларов за тысячу кубометров. Относительно предыдущего прогноза оценку стоимости газа на 2025 год увеличили на 28%. По словам экспертов, средняя стоимость газа по индексу хаба TTF в Нидерландах поднимется до 422 долларов за тысячу кубометров. В 2024 году средняя стоимость составила 375 долларов за тысячу кубометров.Подорожания газа ждут из-за возможного сокращения импорта российского газа и высокого уровня отбора топлива из ПХГ в ЕС в начале отопительного сезона. На этом фоне средняя экспортная цена российского трубопроводного газа выросла с 266 до 288 долларов (минус 0,7% год к году) за тысячу кубометров. В 2024-м его средняя стоимость составила 290 долларов за тысячу кубометров. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 14 декабря 2024 года ПХГ в ЕС заполнены на 76,2%, в них находится 82,52 млрд кубометров газа. С начала текущего отопительного сезона из европейских хранилищ отобрано 15,6 млрд кубометров газа.Ситуация усугубляется краткосрочными колебаниями цен в Европе. В ноябре, по информации лондонской биржи ICE, средняя цена газа в Европе выросла на 21%, достигнув 521 доллара за тысячу кубометров. Аналитики связывают это с несколькими факторами: прекращением поставок российского газа в Австрию, американскими санкциями против "Газпромбанка" и ранним наступлением холодов, которые спровоцировали рекордный отбор топлива из подземных хранилищ. Эти изменения свидетельствуют о нарастающем давлении на энергетический сектор ЕС, который вынужден адаптироваться к новым условиям и искать дополнительные механизмы для стабилизации цен.Несмотря на вероятное прекращение или резкое сокращение прокачки газа через украинскую территорию, поставкам российского топлива за рубеж предсказывают рост со 114 до 117 миллиардов кубометров. По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, такой исход вероятен из-за увеличения экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", а также в Узбекистан и Казахстан.Ряд аналитиков при этом считают, что поставки через Украину в Европу сократятся, но не остановятся совсем. Так, в российском газе заинтересованы Словакия, Молдавия и, вероятно, Австрия. Поэтому возможна схема транзита, при которой права на газ передаются на российско-украинской границе, отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.Стоит отметить, что 15 декабря вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что отсутствие российского газа "загнало в угол немецкую бизнес-модель". А три недели назад экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала отказ от российского газа "ударом по экономике Германии".Австрия, Словакия и Чехия требуют от Германии поскорее отменить трансграничный сбор за транзит газаАвстрия, Словакия и Чехия призвали Германию как можно скорее отменить трансграничный сбор за "нейтральность балансировки природного газа" (фактически – за транзит), взимаемый при его хранении и транспортировке в соседние страны. Об этом 11 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.Страны Центральной Европы сильно обеспокоены перспективами сохранения повышенных сборов за балансировку природного газа при его хранении и транспортировке в Германии. Не имея выхода к морю и собственных регазификационных СПГ-терминалов, Австрия, Чехия и Словакия критическим образом зависят от транзита газа через соседние страны. Особенно остро этот вопрос стоит в связи с возможным прекращением транзита российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины после истечения срока действия транзитного контракта 1 января 2025 года.Согласно документу, Австрия, Чехия и Словакия высказали обеспокоенность задержками в принятии Германией законопроекта о распространении повышенного тарифа на транспортировку газа только на немецких потребителей."Приходящееся на конец 2024 года истечение срока действия соглашения о поставках российского газа в Европу через Украину сделало более срочным отмену немецкого сбора, крайне важно устранить все барьеры, стоящие на пути наших усилий по диверсификации источников поставок газа", – сказано в нём.Три центральноевропейские страны подчеркнули, что введенный Германией сбор привёл к искусственному повышению цен, которое препятствовало усилиям по отказу от российского газа, и ещё раз призвали Берлин обеспечить скорейшее принятие поправки и отменить плату за нейтральность балансировки при хранении газа, применяемую на границах с соседними странами, с 1 января 2025 года.Плата за нейтральность балансировки газа была введена правительством Германии 1 октября 2022-го для покрытия расходов, связанных с минимальными требованиями к заполнению ПХГ, установленными летом того же года в качестве "крайней меры". Эта плата взимается как за внутренний, так и за трансграничный экспорт. По сути, Германия взимает её с соседних стран за покупку газа из своих запасов. Первоначально предполагалось, что срок действия такого механизма истечет 31 марта 2025 года, но весной 2024-го правительство ФРГ начало думать о его продлении до 31 марта 2027 года. Стоит отметить, что размер платы вырос с момента введения более чем в четыре раза – с 0,59 евро/МВт·ч в начале до 2,5 евро/МВт·ч в июле 2024 года.Действия Германии оказали негативное влияние на трансграничную торговлю газом, в том числе значительно сократились поставки газа между Германией и Австрией, что привело к изменению торговых моделей в регионе. Возникли опасения по поводу рисков дезинтеграции газового рынка в Евросоюзе и потенциальных угроз безопасности поставок для соседних стран. Более того, об аналогичных мерах начали думать другие страны ЕС, такие, как Италия.Под давлением Еврокомиссии Германия согласилась внести поправку в законодательство, отменяющую трансграничную плату за нейтральность балансировки. Соответствующая поправка была принята в сентябре 2024 года в первом чтении в Бундестаге (парламенте) ФРГ, однако затем процесс согласования был приостановлен из-за распада в ноябре правящей коалиции в стране.Хотя Германия обещала странам ЕС отметить сбор с января 2025 года, вряд ли это будет сделано, ведь 16 декабря 2024 года Бундестаг отказал в доверии правительству Олафа Шольца, который сообщил, что планирует предложить президенту Германии распустить парламент и объявить досрочные выборы. В тот же день министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что если отмена сбора будет отложена, её страна может подать иск к Германии в Европейский суд.Ещё на тему конфликтов, связанных с энергетикой: Европа хочет избавиться от газа из России. Но получится ли?

https://ukraina.ru/20241210/1059528446.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, германия, австрия, индия, олаф шольц, владимир путин, ес, роснефть, reuters