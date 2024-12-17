К ночи мира Россия должна быть во всеоружии, так как Трамп намерен "утопить одного из щенят" — Зимовский
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
Россияне, как и украинцы, ждут, когда наступит ночь мира. И к этой ночи мира Москва должна быть полностью готова. У россиян должна быть икра, шампанское, освобожденные территории, уничтоженные мощными ударами "Орешника" украинские объекты
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.
"Пока Трамп выглядит как человек, который возьмет двух щенят за шкирку и одного из них утопит. Поэтому мы должны подойти к ночи, за которой наступит мир, во всеоружии. Лучший мир — это мир, вооруженный до зубов", — заявил Зимовский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО.
Подробнее об этом — Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТО
В интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что на Западе хотят знать наверняка минимальную планку, на которую Россия будет согласна, чтобы быть главными драйверами ситуации.
А Зеленский тем временем заранее готовится согласиться на предлагаемые условия, добавил собеседник издания.
7 декабря, 10:30Биржа мирных переговоров: Трамп пытается прощупать тот минимум, на который согласна РоссияНа Западе хотят знать наверняка минимальную планку, на которую согласится Россия, чтобы быть главными драйверами ситуации. Тем временем Зеленский заранее готовится согласиться на предлагаемые условия