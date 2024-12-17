https://ukraina.ru/20241217/1059692452.html

Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации

Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации - 17.12.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации

Владимир Зеленский действительно пытается отбиться от запросов Запада на снижение мобилизационного возраста, потому что кроме роста внутреннего напряжения среди украинцев, это ничего ему не даст

2024-12-17T04:20

2024-12-17T04:20

2024-12-17T04:20

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мобилизация

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.В конце прошлого месяца агентство Reuters сообщило, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Агентство The Associated Press написало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".На это советник Зеленского Дмитрий Литвин подчеркнул, что в снижении мобилизационного возраста нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных. Позже он же выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.Об этом — Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростковПрезидент РФ Владимир Путин считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт юных граждан Украины — в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на УкраинеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

https://ukraina.ru/20241128/1059272335.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, ростислав ищенко, мобилизация, детали