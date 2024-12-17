Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации - 17.12.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации
Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации - 17.12.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации
Владимир Зеленский действительно пытается отбиться от запросов Запада на снижение мобилизационного возраста, потому что кроме роста внутреннего напряжения среди украинцев, это ничего ему не даст
2024-12-17T04:20
2024-12-17T04:20
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
ростислав ищенко
мобилизация
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.В конце прошлого месяца агентство Reuters сообщило, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Агентство The Associated Press написало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".На это советник Зеленского Дмитрий Литвин подчеркнул, что в снижении мобилизационного возраста нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных. Позже он же выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.Об этом — Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростковПрезидент РФ Владимир Путин считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт юных граждан Украины — в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на УкраинеПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, ростислав ищенко, мобилизация, детали
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Ростислав Ищенко, мобилизация, детали

Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации

04:20 17.12.2024
 
Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
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Владимир Зеленский действительно пытается отбиться от запросов Запада на снижение мобилизационного возраста, потому что кроме роста внутреннего напряжения среди украинцев, это ничего ему не даст
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Дело в том, что ТЦК (аналог военкомата на Украине) объективно не могут ловить на улицах больше, чем по 20 тысяч в месяц. То есть 20 тысяч они ловят и так. А если разрешить им отлавливать молодежь, то возмущение это вызовет, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется", — заявил собеседник издания.

В конце прошлого месяца агентство Reuters сообщило, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Агентство The Associated Press написало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
28 ноября, 12:28
"Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 летСША настаивают, что Украина должна нарастить темпы мобилизации за счет снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Иначе, полагают из-за океана, успеха на поле боя ВСУ ждать не стоит
На это советник Зеленского Дмитрий Литвин подчеркнул, что в снижении мобилизационного возраста нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных. Позже он же выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
Об этом — Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков
Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт юных граждан Украины — в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
 
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