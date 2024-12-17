Ищенко объяснил, почему Зеленский из шкуры вон лезет, лишь бы не снижать возраст мобилизации
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Владимир Зеленский действительно пытается отбиться от запросов Запада на снижение мобилизационного возраста, потому что кроме роста внутреннего напряжения среди украинцев, это ничего ему не даст
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Дело в том, что ТЦК (аналог военкомата на Украине) объективно не могут ловить на улицах больше, чем по 20 тысяч в месяц. То есть 20 тысяч они ловят и так. А если разрешить им отлавливать молодежь, то возмущение это вызовет, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажется", — заявил собеседник издания.
Агентство The Associated Press написало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
На это советник Зеленского Дмитрий Литвин подчеркнул, что в снижении мобилизационного возраста нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных. Позже он же выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт юных граждан Украины — в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине