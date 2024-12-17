https://ukraina.ru/20241217/1059696543.html

Украинский конфликт не решится в ближайшие дни, сколько бы Орбан и Фицо ни старались — Данилов

Украинский конфликт не решится в ближайшие дни, сколько бы Орбан и Фицо ни старались — Данилов - 17.12.2024 Украина.ру

Украинский конфликт не решится в ближайшие дни, сколько бы Орбан и Фицо ни старались — Данилов

Заявления Венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо говорят о том, что альтернативы мирному процессу урегулирования украинского кризиса нет, но понизить уровень эскалации сейчас никто не в силах

2024-12-17T03:50

2024-12-17T03:50

2024-12-17T03:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.В четверг, 12 декабря, венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине.Помимо этого, Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФРанее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым возобновить диалог с Россией, и что Запад может разделить Украину, как Чехословакию.Подробнее об этом — Европа должна начать нормальный диалог с Россией - премьер СловакииПолный текст интервью — Дмитрий Данилов: НАТО в ловушке на Украине, тут даже Сирия не поможет

https://ukraina.ru/20241213/1059633102.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, виктор орбан, роберт фицо, ес, нато, детали