Украинский конфликт не решится в ближайшие дни, сколько бы Орбан и Фицо ни старались — Данилов - 17.12.2024 Украина.ру
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Украинский конфликт не решится в ближайшие дни, сколько бы Орбан и Фицо ни старались — Данилов
Украинский конфликт не решится в ближайшие дни, сколько бы Орбан и Фицо ни старались — Данилов - 17.12.2024 Украина.ру
Украинский конфликт не решится в ближайшие дни, сколько бы Орбан и Фицо ни старались — Данилов
Заявления Венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо говорят о том, что альтернативы мирному процессу урегулирования украинского кризиса нет, но понизить уровень эскалации сейчас никто не в силах
2024-12-17T03:50
2024-12-17T03:50
новости
россия
украина
виктор орбан
роберт фицо
ес
нато
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.В четверг, 12 декабря, венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине.Помимо этого, Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФРанее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым возобновить диалог с Россией, и что Запад может разделить Украину, как Чехословакию.Подробнее об этом — Европа должна начать нормальный диалог с Россией - премьер СловакииПолный текст интервью — Дмитрий Данилов: НАТО в ловушке на Украине, тут даже Сирия не поможет
https://ukraina.ru/20241213/1059633102.html
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новости, россия, украина, виктор орбан, роберт фицо, ес, нато, детали
Новости, Россия, Украина, Виктор Орбан, Роберт Фицо, ЕС, НАТО, детали

Украинский конфликт не решится в ближайшие дни, сколько бы Орбан и Фицо ни старались — Данилов

03:50 17.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Заявления Венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо говорят о том, что альтернативы мирному процессу урегулирования украинского кризиса нет, но понизить уровень эскалации сейчас никто не в силах
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
"Предложить они могут меры для своих партнеров в НАТО и Европейском Союзе по поиску альтернативных решений военной конфронтации с РФ. Выстраивая подобную линию поведения внутри евроатлантического сообщества, и Орбан, и Фицо прекрасно понимают: в нынешней ситуации никакие реальные крупномасштабные шаги по деэскалации конфликта невозможны", — отметил Данилов.
В четверг, 12 декабря, венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине.
Помимо этого, Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 12:25
Орбан обнадежил: возможность обмена пленными между Россией и Украиной еще есть Россия согласилась на масштабный обмен пленными с Украиной перед Рождеством. Киев отказался, но надежда все еще остается. Об этом 13 декабря в эфире Kossuth Radio заявил премьер Венгрии Виктор Орбан
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым возобновить диалог с Россией, и что Запад может разделить Украину, как Чехословакию.
Подробнее об этом — Европа должна начать нормальный диалог с Россией - премьер Словакии
Полный текст интервью — Дмитрий Данилов: НАТО в ловушке на Украине, тут даже Сирия не поможет
 
НовостиРоссияУкраинаВиктор ОрбанРоберт ФицоЕСНАТОдетали
 
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