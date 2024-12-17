https://ukraina.ru/20241217/1059706793.html

Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО

Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО - 17.12.2024 Украина.ру

Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО

Нам нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании. Их из-за бюрократических причин не рассматривают как потенциальных участников рынка. А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои.

2024-12-17T06:30

2024-12-17T06:30

2024-12-17T06:30

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илон маск

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нато

вооруженные силы украины

минобороны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Глава минобороны Андрей Белоусов на коллегии министерства предложил сформировать Войска беспилотных систем – их создание может быть завершено в III квартале 2025 года.- Владимир Петрович, что в связи с этим изменится в сфере применения боевых БПЛА в российской армии?- Главная проблема в том, что у нас до сих пор нет военно-учетной специальности "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. В табелях к штату подразделения нет ни беспилотников, ни дронов, ни пультов управления, ни РЭБ. Отсюда комплекс проблем с материально-техническим оснащением, поскольку все это не закупается из бюджета РФ, нет госзаданий на их производство, нет финансовых ассигнований на зарплаты тем, кто этим занимается.То есть появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответсвующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, как из стрелка-радиста сделать беспилотчика.Все озвученные на коллегии решения должны прийти в юридическую норму, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту беспилотчик, и человека, который проходил обучение и стажировку, неподготовленным бросают на штурм. В итоге и стрелка нормального нет, и беспилотчика потеряли…- А если попробовать рассмотреть ситуацию по другим углом. У войск беспилотных систем появится свое командование, которое будет нарезать своим подразделениям самостоятельные задачи. Усложнит ли это координацию с полевым частями?- Нет, появится новое командование, которое будет решать свои вопросы. Так же как есть артиллерийское, бронетанковое управление. В каждой бригаде появится своя служба беспилотной авиации, у которой будут свои подчинённые структуры. По уровню подчиненности они будут спускаться до конкретного мотострелкового взвода.- Войска беспилотных систем — это все-таки новый род или вид войск?- Пока сложно сказать, в недрах минобороны лучше разберутся. Главное, чтобы появилась новая структура со своими штатами, со своим обеспечением, научными программами, запросами в ВПК. Чтобы работа велась не на уровне волонтеров, а профессионально.- Белоусов говорил и о том, что поручено обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости средств поражения ВСУ. Каким образом это может быть сделано?- Главная проблема с этими ударами — это своевременное обнаружение БПЛА, запусков ракет. Оно позволит более рационально использовать средства ПВО Минобороны, Росгвардии и тех частных структур, которые при нефтебазах занимаются охраной их периметра.Эти работы сейчас ведутся и на уровне органов региональной власти. Контуры ПВО насыщаются новыми средствами как разведки, так и поражения.Но есть проблемы в этой сфере. У нас большой недостаток скорострельных многоствольных пулеметов. Раньше эти пулеметы производились на одном из тульских предприятий ВПК. Это были пулеметы ГШГ-7,62 и ЯкБ-12,7. Они выпускались для морской авиации, но как показала практика, их эффективно использовать для уничтожения БПЛА и отражать удары крылатых ракет.Но сейчас эта продукция не выпускается, хотя на нее огромный спрос в войсках. Эти пулеметы идут на комплектацию внедряемых Минобороны мобильных боевых платформ, предназначенных и для ПВО. Надеюсь, недостатки будут урегулированы, и произойдет насыщение тыловой полосы, складов ГСМ, боеприпасов, нефтебаз, этими линиями ПВО последнего боя.- По словам Белоусова, деятельность Минобороны направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие. Неизбежен ли этот конфликт?- НАТО ведет подготовку к этому конфликту. Вопрос, перейдет ли это в практическую пользу? Нам необходимо решать целый комплекс проблем. Нам нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании. Они выходят с предложениями на минобороны, Роскосмос, но их из-за бюрократических причин не рассматривают как потенциальных участников рынка.А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира.Чтобы у нас был Интернет вещей, к которому подключались бы системы вооружений, БПЛА, робототехнические средства, которые бы работали по всему миру, а не только на территории России. А для этого необходимо в том числе ущемлять интересы Роскосмоса, который ведет себя как монополист. А организации, у которых технологии существуют уже в железе, не пускают на рынок, на запуски.От этого страдает обороноспособность государства. Наши солдаты в окопах не могут получить боевые системы и не могут сформировать разведывательно-ударные контуры. Все упирается в ненужную бюрократию.- Тем не менее ВСУ на некоторых участках фронта отступают, сдают города.- Наши Вооруженные силы давят противника. Но нужно, чтобы эффективность этого процесса кратно возросла. Есть потенциал для этого. Чтобы мы на линии боевого соприкосновения не пользовались терминалами Илона Маска.Вся спутниковая связь Запада подключена к объединенному космическому командованию Пентагона. Американские офицеры-разведчики имеют данные, которые передаются через спутники Илона Маска. Возможно, сейчас они не всю информацию сливают ВСУ, но в перспективе нам предстоит конфликт с НАТО. А если мы планируем воевать с НАТО на натовских спутниках это нонсенс.Нам нужны свои компании типа Maxar Technologies. Частные компании, которые будут иметь на орбите по 20-30 спутников и предоставлять услуги нашим силовикам, подключать туда наши osint-команды, которые будут анализировать информацию.У нас есть компания "Спутникс", Бюро 1440, у которых есть не просто чертежи, а готовые изделия. Им нужны пусковые услуги, чтобы их продукцию пустили на ракету. Чтобы она взлетела в космос и начала работать в интересах обороны нашего государства.О противостоянии России и НАТО Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

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Денис Рудометов

интервью, россия, запад, украина, илон маск, андрей белоусов, ростислав ищенко, нато, вооруженные силы украины, минобороны