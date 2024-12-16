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У Трампа прислушались к Орбану, Бойко проснулся. Главное на Украине на утро 16 декабря

У Трампа прислушались к Орбану, Бойко проснулся. Главное на Украине на утро 16 декабря - 16.12.2024 Украина.ру

У Трампа прислушались к Орбану, Бойко проснулся. Главное на Украине на утро 16 декабря

Команда избранного президента США Дональда Трампа обратила внимание на предложенное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Рождественское перемирие на Украине. После длительного молчания глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко выпустил видео с критикой происходящего в стране

2024-12-16T09:38

2024-12-16T09:38

2024-12-16T09:38

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Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложение о Рождественском прекращении огня на Украине, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил будущий советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц в администрации Трампа в интервью CBS News."Нам нужно прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага будет своего рода прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с нынешней администрацией", — напомнил он.По словам Уолтца, Орбан регулярно общается с представителями российских властей, при этом у него также хорошие отношения с Трампом.Ранее, 11 декабря, пресс-служба Кремля рассказала о состоявшемся разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."По инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. <...> Проведён обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учётом своих контактов с рядом западных лидеров. Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", — указывалось в сообщении.Как позднее, 12 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время разговора Путина с Орбаном обсуждались обмен пленными и перемирие."Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня", — отметил Песков.По его словам, в тот же день, 11 декабря, Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве российские предложения по обмену пленными."Однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Виктора Орбана. Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Виктора Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными", — подытожил Песков.Примечательно, что 11 декабря Владимир Зеленский по-хамски высказался о переговорах Орбана с Путиным."Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Мосвку звонить, чтобы послушать ещё и его часовые лекции. Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решительность Америки, единство Европы и настроенность всех партнёров на соблюдение целей и принципов Устава ООН", — написал Зеленский.Он также обвинил Орбана в корыстных целях."Не нужно играть на собственный имидж за счёт единства — нужно печься о совместном успехе. Именно единство в Европе всегда даёт успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведёт Россия, не могут происходить без Украины", — указал Зеленский.Сам Орбан вечером 11 декабря сообщил, что Зеленский отверг его предложения."В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые действия во имя мира. Мы предложили прекращение огня на Рождество и масштабный обмен пленными. Как грустно, что <...> Зеленский сегодня отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!" — заявил Орбан.Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Зеленский даже не захотел говорить с Орбаном."Орбан более часа говорил по телефону с Путиным. Я сообщил об этом разговоре украинскому коллеге и главе Офиса президента и попросил, чтобы они устроили возможность для проведения телефонного разговора между премьер-министром (Венгрии. — Ред.) и президентом Украины, который, однако, <...> что довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался", — отметил Сийярто.Таким образом, украинские власти отвергли те предложения, к которым присматривается администрация Трампа.Пробуждение БойкоГлава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко опубликовал в TikTok видео с жёсткой критикой происходящего на Украине."Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу — открывателю Америки в самой Америке. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому всё больше людей поддерживает нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Всем оставаться живыми, здоровыми и едиными", — заявил Бойко.На его заявление отреагировали украинские власти."Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью", — написал вечером в своём телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.Против Бойко выступил и глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко."Довольно удивительно слышать от Юрия Бойко в 2024 году слова о "радикалах", каких-то "языковых запретах", тезисы о церкви, которые распространяют обычно россияне, и о насилии над людьми без упоминания России", — отметил Коваленко.По его словам, "было бы очень полезно, если бы народный депутат, если, конечно, он работает в интересах Украины публично напоминал" о противостоянии с Россией."Однако, видим нечто другое. И это откровенно, мягко говоря, возмущает", — подытожил Коваленко.В искренность Бойко не поверили и скептически настроенные по отношению к власти украинские СМИ."Бывший председатель ОПЗЖ, а ныне глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко записал прочувствованное обращение, в котором осудил снос памятников, переименование улиц, запрет УПЦ и тому подобное - короче, против всего плохого и за всё хорошее. В принципе, ничего удивительного. В Украине запахло выборами и некоторые политики начали выходить из летаргического сна. Очень хочется спросить Юрия Анатольевича: "Ваша фракция начинает отзывать голоса по принятым с вашей помощью законам, которые обнулили Конституцию Украины"? Ведь с апреля 2022 года Бойко и возглавляемая им "Платформа за жизнь и мир" плотнейшим образом легли под Офис президента и дисциплинированно голосовали за всё, что прикажут, спасая Офис по многим ключевым голосованиям. Противно об этом писать, не то, что слушать перевертыша", — прокомментировал заявление Бойко популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Историк и политолог Константин Бондаренко вспомнил случай из молодости."В 1989 году в Черновцах, будучи студентом, я снимал комнату у замечательной пожилой женщины - Муси Иосифовны. Она почему-то решила, что я тоже еврей. "Костя, а почему вы не ходите в синагогу?", - спрашивала Муся Иосифовна. "Ну я как-то не по этим делам", - отвечал я. Она делала паузу и заговорщическим тоном говорила: "Уже можно!". Кажется, кто-то сказал Юрию Анатольевичу: "Уже можно!". Уверен, что смелый выпад против "радикалов" полностью согласован и с Банковой, и с Владимирской. Просто в украинской политике запахло приближением реставрации политических процессов", - отметил Бондаренко.По его словам, у политтехнологов Зеленского и Ермака "есть понимание того, что в Украине все-таки существует значительный процент тех, кто не поддерживают нынешнюю власть, продолжают читать Булгакова, Толстого и Достоевского, разговаривают на русском, называют Кропивницкий Кировоградом, а также празднуют Рождество 7 января"."По замыслу Банковой, для них стоит создать образ лидера, который бы объединил этих людей и сделал их неопасными, нейтрализовал бы их. В этом смысле Юрий Анатольевич Бойко - лучшая кандидатура на данную роль", - написал Бондаренко.Он заявил, что недавно в разговоре с ним один народный депутат признал, что у него ощущение, будто одну его руку "пристегнули наручниками к батарее, а второй заставляют нажимать на кнопку системы "Рада""."Поэтому понятно, что подобные заявления, в которых старательно обходятся стороной сами попытки назвать настоящих виновников происходящего в стране, не могут появиться без дополнительного согласования. Будем наблюдать за смелыми и радикальными, но максимально обезличенными и обтекаемыми заявлениями Бойко. А если честно - мне очень жаль Юрия Анатольевича. По сути он — заложник", - подчеркнул Бондаренко.По его словам, Бойко говорит "ровно то, что от него требуют те, кто его держат в заложниках". Ровно так и стоит воспринимать заявления Бойко, указал Бондаренко. Главное, по словам политолога, не строить иллюзии относительно политического будущего Бойко.О мирных переговорах по Украине — в статье Павла Котова "Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает".

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эксклюзив, хроники, владимир путин, виктор орбан, украина, венгрия, россия, офис президента, оон, ес, юрий бойко