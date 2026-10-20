Гарантии как в НАТО: Уиткофф везет в Петербург мирный план Зеленского - 20.10.2026 Украина.ру
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Гарантии как в НАТО: Уиткофф везет в Петербург мирный план Зеленского
Гарантии как в НАТО: Уиткофф везет в Петербург мирный план Зеленского - 20.10.2026 Украина.ру
Гарантии как в НАТО: Уиткофф везет в Петербург мирный план Зеленского
В Осло закончились переговоры спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Зеленским. 21 октября он должен передать российскому руководству предложения Киева, которые обсуждались на прошедшей встрече
2026-10-20T21:08
2026-10-20T21:08
новости
осло
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владимир зеленский
стив уиткофф
дональд трамп
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По словам Зеленского, американцы пообещали Украине "мощные гарантии" на уровне 5 статьи НАТО. В обмен на это Киев якобы готов к уступкам и предлагает полностью прекратить удары по чувствительным объектам российской энергетики, если Россия сделает то же самое.Зеленский также заявил о возобновлении обмена разведданными между Киевом и Вашингтоном, в частности, по пускам баллистических ракет, назвав это "важным".Глава киевского режима предлагает перейти к прямым трехсторонним переговорам на уровне лидеров. Президент Финляндии Александр Стубб, также участвовавший во встрече в Осло, уже назвал прошедшие консультации конструктивными, отметив, что сторонам удалось нащупать "элементы мира".Готовит ли НАТО слив Украины под прикрытием переговоров в Осло — в материале Анны Черкасовой Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева на сайте Украина.ру.
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новости, осло, киев, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, дональд трамп, нато, украина.ру
Новости, Осло, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру

Гарантии как в НАТО: Уиткофф везет в Петербург мирный план Зеленского

21:08 20.10.2026
 
© APСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© AP
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В Осло закончились переговоры спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Зеленским. 21 октября он должен передать российскому руководству предложения Киева, которые обсуждались на прошедшей встрече
По словам Зеленского, американцы пообещали Украине "мощные гарантии" на уровне 5 статьи НАТО. В обмен на это Киев якобы готов к уступкам и предлагает полностью прекратить удары по чувствительным объектам российской энергетики, если Россия сделает то же самое.

Зеленский также заявил о возобновлении обмена разведданными между Киевом и Вашингтоном, в частности, по пускам баллистических ракет, назвав это "важным".

Глава киевского режима предлагает перейти к прямым трехсторонним переговорам на уровне лидеров. Президент Финляндии Александр Стубб, также участвовавший во встрече в Осло, уже назвал прошедшие консультации конструктивными, отметив, что сторонам удалось нащупать "элементы мира".
Готовит ли НАТО слив Украины под прикрытием переговоров в Осло — в материале Анны Черкасовой Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева на сайте Украина.ру.
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