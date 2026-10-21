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Литва обиделась на Польшу, Туск предъявил Киеву: развитие истории о взорвавшемся БПЛА

Литва обиделась на Польшу, Туск предъявил Киеву: развитие истории о взорвавшемся БПЛА - 21.10.2026 Украина.ру

Литва обиделась на Польшу, Туск предъявил Киеву: развитие истории о взорвавшемся БПЛА

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролёта над Польшей беспилотника, взорвавшегося в Литве. Об этом он заявил во время выступления, которое 20 октября транслировалось на страницах канцелярии правительства в соцсетях

2026-10-21T01:03

2026-10-21T01:03

2026-10-21T01:11

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Туск заявил, что намерен добиться исчерпывающей ясности об инциденте с БПЛА, взорвавшимся вблизи литовско-латвийской границы. По данным польских СМИ, аппарат проник в воздушное пространство Литвы со стороны Польши."Я рассчитываю на полное сотрудничество украинской стороны, чтобы мы могли предельно точно установить, что произошло. Без эмоций, без злых намерений, но я буду очень настойчиво требовать исчерпывающих объяснений", — подчеркнул премьер-министр.По словам Туска, Польша не разрешает проведения операций на своей территории и в воздушном пространстве страны "без согласия польского государства". И это неизменно, "независимо от того, кто намеревается проводить такие операции".Он также сообщил, что в Варшаву для переговоров в связи с произошедшим прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.Напомним, утром 18 октября в Литве объявляли воздушную тревогу из-за беспилотника, который был задействован в украинской атаке на Петербург. По данным LRT, его обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.Представитель украинского МИД Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского БПЛА в воздушное пространство страны. Он не исключил, что отклонение могло быть связано с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с возможным проникновением беспилотника в воздушное пространство Литвы со стороны Польши. Однако позже польское минобороны заявило о якобы беспочвенности обвинения со стороны Вильнюса.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/kuda-podatsya-bednoy-ukraine-vengriya-veto-polsha--minus-rakety-ssha--svyaz-itogi-20-oktyabrya-1083951438.html

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