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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА - 20.10.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226. Об этом Минобороны РФ вечером 20 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-20T23:47

2026-10-20T23:47

2026-10-20T23:47

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 19 октября до 8:00 мск 20 октября, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 226 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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воронежская область

брянская область

белгородская область

курская область

черное море

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