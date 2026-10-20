Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА - 20.10.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА - 20.10.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226. Об этом Минобороны РФ вечером 20 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-20T23:47
2026-10-20T23:47
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 19 октября до 8:00 мск 20 октября, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 226 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА

23:47 20.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226. Об этом Минобороны РФ вечером 20 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской областей и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 19 октября до 8:00 мск 20 октября, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 226 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
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23:47Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА
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