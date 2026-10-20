https://ukraina.ru/20261020/eto-ne-film-pro-grazhdanskuyu-voynu-sigachv-raznes-mif-o-bronepoezdakh-na-svo-1083922010.html

"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО

"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО - 20.10.2026 Украина.ру

"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО

Бронепоезда на СВО — не классические машины из фильмов о Гражданской и Великой Отечественной, а поезда поддержки с РЭБ и ПВО для защиты тыловых коммуникаций. Прорыв фронта — не их задача, этим занимаются штурмовые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев

2026-10-20T19:30

2026-10-20T19:30

2026-10-20T19:30

новости

россия

запад

украина.ру

вооруженные силы украины

вс рф

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064451530_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_1332030a0e0fd9a1920773a6e06373d0.jpg

По его словам, "Царь-поезд" размещали на 32 километра от Еленовки до Волновахи — это была неподвижная связка составов, служившая механической защитой от прорывов быстрых механизированных групп. Сигачев подчеркнул, что важную линию в 50 километрах от фронта нужно защищать и поддерживать в порядке, иначе она выйдет из строя. При этом прорыв фронта — не дело поездов, этим занимаются штурмовые группы.Отвечая на вопрос, от чего больше зависит исход СВО — от войны городов или успехов на поле боя, — эксперт заявил: "Нужна системная работа по украинскому тылу, чтобы ограничивать западные поставки. Это может привести к оттеснению линии фронта. Пока же мы ведём войну на истощение, в которой момент решающего перелома предсказать невозможно".Полный текст интервью Сергея Сигачёва: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261019/voennyy-ekspert-raskryl-kakaya-taktika-pomozhet-razgromit-vsu-pod-krasnym-limanom-1083902582.html

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, сво, спецоперация