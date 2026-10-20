"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажа бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр"
Бронепоезда на СВО — не классические машины из фильмов о Гражданской и Великой Отечественной, а поезда поддержки с РЭБ и ПВО для защиты тыловых коммуникаций. Прорыв фронта — не их задача, этим занимаются штурмовые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев
По его словам, "Царь-поезд" размещали на 32 километра от Еленовки до Волновахи — это была неподвижная связка составов, служившая механической защитой от прорывов быстрых механизированных групп.
"Что касается "Енисея" и "Волги", то это не классические бронепоезда, которые мы видели в фильмах про Гражданскую и Великую Отечественную. Это поезда поддержки. У них на борту находится весь спектр РЭБ и РЭР, системы среднего и малого ПВО, комплекты восстановления линий и оборудование для разминирования. Они защищают наши тыловые коммуникации", — пояснил эксперт.
Сигачев подчеркнул, что важную линию в 50 километрах от фронта нужно защищать и поддерживать в порядке, иначе она выйдет из строя. При этом прорыв фронта — не дело поездов, этим занимаются штурмовые группы.
Отвечая на вопрос, от чего больше зависит исход СВО — от войны городов или успехов на поле боя, — эксперт заявил:
"Нужна системная работа по украинскому тылу, чтобы ограничивать западные поставки. Это может привести к оттеснению линии фронта. Пока же мы ведём войну на истощение, в которой момент решающего перелома предсказать невозможно".
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