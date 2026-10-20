"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО - 20.10.2026 Украина.ру
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"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО
"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО - 20.10.2026 Украина.ру
"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО
Бронепоезда на СВО — не классические машины из фильмов о Гражданской и Великой Отечественной, а поезда поддержки с РЭБ и ПВО для защиты тыловых коммуникаций. Прорыв фронта — не их задача, этим занимаются штурмовые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев
2026-10-20T19:30
2026-10-20T19:30
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По его словам, "Царь-поезд" размещали на 32 километра от Еленовки до Волновахи — это была неподвижная связка составов, служившая механической защитой от прорывов быстрых механизированных групп. Сигачев подчеркнул, что важную линию в 50 километрах от фронта нужно защищать и поддерживать в порядке, иначе она выйдет из строя. При этом прорыв фронта — не дело поездов, этим занимаются штурмовые группы.Отвечая на вопрос, от чего больше зависит исход СВО — от войны городов или успехов на поле боя, — эксперт заявил: "Нужна системная работа по украинскому тылу, чтобы ограничивать западные поставки. Это может привести к оттеснению линии фронта. Пока же мы ведём войну на истощение, в которой момент решающего перелома предсказать невозможно".Полный текст интервью Сергея Сигачёва: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261019/voennyy-ekspert-raskryl-kakaya-taktika-pomozhet-razgromit-vsu-pod-krasnym-limanom-1083902582.html
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новости, россия, запад, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Спецоперация

"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО

19:30 20.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажа бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр"
Боевое слаживание экипажа бронепоезда Енисей группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Бронепоезда на СВО — не классические машины из фильмов о Гражданской и Великой Отечественной, а поезда поддержки с РЭБ и ПВО для защиты тыловых коммуникаций. Прорыв фронта — не их задача, этим занимаются штурмовые группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев
По его словам, "Царь-поезд" размещали на 32 километра от Еленовки до Волновахи — это была неподвижная связка составов, служившая механической защитой от прорывов быстрых механизированных групп.
"Что касается "Енисея" и "Волги", то это не классические бронепоезда, которые мы видели в фильмах про Гражданскую и Великую Отечественную. Это поезда поддержки. У них на борту находится весь спектр РЭБ и РЭР, системы среднего и малого ПВО, комплекты восстановления линий и оборудование для разминирования. Они защищают наши тыловые коммуникации", — пояснил эксперт.
Сигачев подчеркнул, что важную линию в 50 километрах от фронта нужно защищать и поддерживать в порядке, иначе она выйдет из строя. При этом прорыв фронта — не дело поездов, этим занимаются штурмовые группы.
Отвечая на вопрос, от чего больше зависит исход СВО — от войны городов или успехов на поле боя, — эксперт заявил:
"Нужна системная работа по украинскому тылу, чтобы ограничивать западные поставки. Это может привести к оттеснению линии фронта. Пока же мы ведём войну на истощение, в которой момент решающего перелома предсказать невозможно".
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
Вчера, 04:30
Военный эксперт раскрыл, какая тактика поможет разгромить ВСУ под Красным ЛиманомПод Красным Лиманом противник занял высокий берег и стянул отборные силы. Поэтому задача ВС РФ — вытащить его с хороших позиций на ровное поле, где его будет удобно уничтожать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане, автор и составитель "Не секретных" карт СВО, подполковник Михаил Попов
Полный текст интервью Сергея Сигачёва: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада читайте на сайте Украина.ру.
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