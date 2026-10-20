https://ukraina.ru/20261020/masshtab-ukrainskoy-chs-rasshiren-teper-bez-vody-tepla-i-interneta-1083954042.html

Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета

Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета - 20.10.2026 Украина.ру

Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета

Кабинет министров Украины официально расширил действие режима чрезвычайной ситуации государственного уровня. Если ранее он касался исключительно энергетики, то теперь, согласно постановлению, его действие распространяется на критически важные сферы жизнеобеспечения и цифровой инфраструктуры.

2026-10-20T20:28

2026-10-20T20:28

2026-10-20T20:28

украина

киев

кабинет министров

украина.ру

режим чс

энергетика

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В список добавили теплоснабжение, водопровод, канализацию, транспортную инфраструктуру, а также интернет и дата-центры.Для управления кризисом назначены профильные руководители. За трубы, дороги и батареи теперь отвечает министр по восстановлению Николай Калашник, а за сохранность интернета, мобильной связи и серверных мощностей — министр цифровой трансформации Оксана Ферчук. Координировать все это вместе с военными и местными властями будет Минцифры.Напомним, в Киеве остановлена работа метрополитена и фуникулёра, а движение наземного электротранспорта на правом берегу столицы практически полностью парализовано. О последствиях масштабного сбоя после атаки беспилотника на крупный узел магистральной электросети — подстанцию "Нивки" — читайте на сайте Украина.ру.

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украина, киев, кабинет министров, украина.ру, режим чс, энергетика