Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета - 20.10.2026 Украина.ру
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Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета
Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета - 20.10.2026 Украина.ру
Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета
Кабинет министров Украины официально расширил действие режима чрезвычайной ситуации государственного уровня. Если ранее он касался исключительно энергетики, то теперь, согласно постановлению, его действие распространяется на критически важные сферы жизнеобеспечения и цифровой инфраструктуры.
2026-10-20T20:28
2026-10-20T20:28
украина
киев
кабинет министров
украина.ру
режим чс
энергетика
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В список добавили теплоснабжение, водопровод, канализацию, транспортную инфраструктуру, а также интернет и дата-центры.Для управления кризисом назначены профильные руководители. За трубы, дороги и батареи теперь отвечает министр по восстановлению Николай Калашник, а за сохранность интернета, мобильной связи и серверных мощностей — министр цифровой трансформации Оксана Ферчук. Координировать все это вместе с военными и местными властями будет Минцифры.Напомним, в Киеве остановлена работа метрополитена и фуникулёра, а движение наземного электротранспорта на правом берегу столицы практически полностью парализовано. О последствиях масштабного сбоя после атаки беспилотника на крупный узел магистральной электросети — подстанцию "Нивки" — читайте на сайте Украина.ру.
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украина, киев, кабинет министров, украина.ру, режим чс, энергетика
Украина, Киев, Кабинет министров, Украина.ру, режим ЧС, энергетика

Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета

20:28 20.10.2026
 
© Фото : Андрей Лубенский / Перейти в фотобанкКабмин Украина кабинет министров правительство
Кабмин Украина кабинет министров правительство - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : Андрей Лубенский
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Кабинет министров Украины официально расширил действие режима чрезвычайной ситуации государственного уровня. Если ранее он касался исключительно энергетики, то теперь, согласно постановлению, его действие распространяется на критически важные сферы жизнеобеспечения и цифровой инфраструктуры.
В список добавили теплоснабжение, водопровод, канализацию, транспортную инфраструктуру, а также интернет и дата-центры.

Для управления кризисом назначены профильные руководители. За трубы, дороги и батареи теперь отвечает министр по восстановлению Николай Калашник, а за сохранность интернета, мобильной связи и серверных мощностей — министр цифровой трансформации Оксана Ферчук. Координировать все это вместе с военными и местными властями будет Минцифры.
Напомним, в Киеве остановлена работа метрополитена и фуникулёра, а движение наземного электротранспорта на правом берегу столицы практически полностью парализовано. О последствиях масштабного сбоя после атаки беспилотника на крупный узел магистральной электросети — подстанцию "Нивки" — читайте на сайте Украина.ру.
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