Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета
© Фото : Андрей Лубенский
Кабинет министров Украины официально расширил действие режима чрезвычайной ситуации государственного уровня. Если ранее он касался исключительно энергетики, то теперь, согласно постановлению, его действие распространяется на критически важные сферы жизнеобеспечения и цифровой инфраструктуры.
В список добавили теплоснабжение, водопровод, канализацию, транспортную инфраструктуру, а также интернет и дата-центры.
Для управления кризисом назначены профильные руководители. За трубы, дороги и батареи теперь отвечает министр по восстановлению Николай Калашник, а за сохранность интернета, мобильной связи и серверных мощностей — министр цифровой трансформации Оксана Ферчук. Координировать все это вместе с военными и местными властями будет Минцифры.
Для управления кризисом назначены профильные руководители. За трубы, дороги и батареи теперь отвечает министр по восстановлению Николай Калашник, а за сохранность интернета, мобильной связи и серверных мощностей — министр цифровой трансформации Оксана Ферчук. Координировать все это вместе с военными и местными властями будет Минцифры.
Напомним, в Киеве остановлена работа метрополитена и фуникулёра, а движение наземного электротранспорта на правом берегу столицы практически полностью парализовано. О последствиях масштабного сбоя после атаки беспилотника на крупный узел магистральной электросети — подстанцию "Нивки" — читайте на сайте Украина.ру.
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