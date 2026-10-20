https://ukraina.ru/20261020/teper-tsel--ne-nakazat-a-obezdvizhit-ukrainu-ekspert-raskryl-novuyu-taktiku-moskvy-1083914677.html

Теперь цель — не наказать, а обездвижить Украину: эксперт раскрыл новую тактику Москвы

Теперь цель — не наказать, а обездвижить Украину: эксперт раскрыл новую тактику Москвы - 20.10.2026 Украина.ру

Теперь цель — не наказать, а обездвижить Украину: эксперт раскрыл новую тактику Москвы

Россия переходит от "стратегии навязываемой стоимости" к "стратегии паралича", уничтожая не только энергетическую инфраструктуру Украины, но и всю логистику ВСУ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-10-20T20:30

2026-10-20T20:30

2026-10-20T20:30

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По его словам, военная наука располагает рядом стратегий. Одна из них — "стратегия навязываемой стоимости", предполагающая навязывание противнику такого ведения боевых действий, которое окажется для него слишком затратным. В таком случае целями становятся ключевая инфраструктура и/или базовое производство. Важной целью является энергетическая инфраструктура — объект воздействия, чтобы заставить противника выполнить волю."Россия обладает более эффективными средствами поражения, да их и больше. Это означает, что время играет на нашей стороне", — заявил эксперт. Если противник продолжает сопротивление, возможен второй вариант — "стратегия паралича", предполагающая сделать продолжение сопротивления невозможным. Следующий этап, по его словам, — добиться осознания руководством Украины, что дальнейшее продолжение боевых действий и отказ от мира на предложенных условиях поставят страну в ещё более худшее положение."Энергетическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность, накануне зимы, которая, судя по прогнозам, обещает быть холодной в Восточной Европе, может стать весомым аргументом для начала переговоров", — резюмировал эксперт.Ранее попытки зафиксировать взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам не привели к соглашению, несмотря на посредничество третьих стран. Переговоры о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам между Россией и Украиной продолжаются в формате взаимных зондажей и дипломатических контактов, однако официальное обязывающее соглашение до сих пор не достигнуто из-за отсутствия жестких взаимных гарантий.Полный текст интервью Олега Иванова: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться читайте на сайте Украина.ру.Подробнее о том, чего добивается Запад своими действиями, — в публикации Хотят российские газ и нефть: в США и Германии требуют снять санкции.

https://ukraina.ru/20261018/voyna-prishla-na-volyn-lvovskie-deputaty-prigrozili-trampu-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1083888330.html

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