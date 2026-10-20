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София отказала: Болгария не будет участвовать в новом займе Украине на 70 млрд евро

София отказала: Болгария не будет участвовать в новом займе Украине на 70 млрд евро - 20.10.2026 Украина.ру

София отказала: Болгария не будет участвовать в новом займе Украине на 70 млрд евро

Премьер-министр Болгарии Румен Радев официально заявил, что София не присоединится к предоставлению нового кредита Украине на сумму 70 миллиардов евро, который Зеленский запросил у ЕС на прошедшем заседании Европейского совета

2026-10-20T20:07

2026-10-20T20:07

2026-10-20T20:07

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Румен Радев подчеркнул, что Болгария "никак не может стать частью этих новых 70 миллиардов евро". Глава кабмина напомнил, что ранее Европейский союз уже согласовал для Киева кредит на 90 миллиардов, по которому Европа выступает гарантом.Премьер-министр прямо увязал продолжение масштабного финансирования с ухудшением качества жизни в самой Европе. По его словам, дальнейшая финансовая и военная поддержка истощает благосостояние европейских граждан, отвлекая ресурсы от решения их внутренних проблем. Радев также отметил, что предпочитает дипломатические методы урегулирования конфликта, а не затягивание его военными средствами.Отказ Болгарии стал частью наметившегося раскола внутри Евросоюза по вопросу дальнейшего содержания Киева. Ранее от участия в подобных финансовых инициативах дистанцировались Венгрия, Чехия, Словакия, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо прямо подтвердил, что Братислава не будет участвовать в покрытии военных расходов Украины.Лидер французской политической партии "Патриоты" и претендент на пост главы государства Флориан Филиппо также призвал Париж полностью прекратить выделение средств Киеву — подробнее в материале Больше ни евро Украине: Филиппо предложил остановить финансирование Киева со стороны Франции на сайте Украина.ру.

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