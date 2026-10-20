https://ukraina.ru/20261020/my-provtykali-budem-kak-v-tire-gordon-v-uzhase-ot-rassveta-i-reaktivnykh-dronov-1083953596.html

"Мы провтыкали! Будем как в тире!": Гордон* в ужасе от "Рассвета" и ударов по Львову

"Мы провтыкали! Будем как в тире!": Гордон* в ужасе от "Рассвета" и ударов по Львову - 20.10.2026 Украина.ру

"Мы провтыкали! Будем как в тире!": Гордон* в ужасе от "Рассвета" и ударов по Львову

Украинский журналист Дмитрий Гордон* в совместном стриме с телеведущим Василием Головановым признал, что Россия в реактивных беспилотниках превзошла Украину, и с тревогой высказался о перспективах развёртывания спутниковой группировки "Рассвет"

2026-10-20T19:53

2026-10-20T19:53

2026-10-20T20:42

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Поводом для разговора стали недавние удары ВС РФ по западным областям Украины и прилёты российских реактивных дронов по объектам во Львове.В беседе с Гордоном* Голованов напомнил, что на днях взрывы прогремели на Западной Украине, в Луцке и Ивано-Франковске, а российские реактивные беспилотники впервые долетели до Львова. "Безопасных уголочков становится всё меньше и меньше", — с тревогой отметил телеведущий.Гордон* ответил в свойственной ему манере — пустился в рассуждения о том, что раз украинские дроны якобы "летают на 2,5 тысячи километров", то и российские "могут достать до Львова"."Русские быстро учатся. Разбирают наши дроны, смотрят, что мы придумываем... А в реактивных они пошли дальше нас, это тоже надо признать... Мы провтыкали реактивные русские дроны", — признался украинский пропагандист.После этого Гордон* ударился в откровенные фантазии и заявил, что раньше украинская ПВО якобы "сбивала 95–97% обычных беспилотников", но с появлением реактивных дронов Россия вырвалась вперёд — и теперь может доставать до западных регионов Украины.Но самые тревожные нотки прозвучали, когда речь зашла о новейшей российской спутниковой системе "Рассвет"."Я не хочу никого пугать, но это я вам говорю, ссылаясь на самых больших наших командиров. Если они смогут развернуть систему "Рассвет", то мы все будем как в тире… Любые заводы, фабрики, любые предприятия... Это недопустимая история!" — воскликнул он.В этих словах — не забота о простых украинцах, а осознание того, что многолетняя пропаганда о якобы "слабой России" разбилась о реальность. Ирония в том, что человек, ещё недавно называвший россиян "сбродом", теперь с дрожью в голосе признает военное превосходство РФ.Примечательно, что еще летом 2026 года в стриме с украинской ведущей Ириной Узловой он с воодушевлением обсуждал "эффектную атаку" украинских дронов на склады Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Тогда, по данным UNIAN, русофоб не сдерживал эмоций: "Гореть будет вся РФ, гарантирую".Это не первый случай, когда Гордон* демонстрирует оскорбительное отношение к россиянам. В октябре 2026 года его издание "ГОРДОН" опубликовало материал, в котором утверждалось, что после ударов по дата-центрам "Яндекса" интернет "очистился" от якобы "российских ботов".Пока в интернете Гордон* рассуждает о "тире" и российских дронах, в реальной жизни он предпочитает проводить время в Лондоне. 14 октября "Шахтёр" встречался с греческим АЕК на стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА — номинально домашний матч украинского клуба из-за боевых действий проходил в Британии.Гордон опубликовал в соцсетях фотографии с женой Алесей Бацман, президентом "Шахтёра" Ринатом Ахметовым**, бизнесменом Виктором Пинчуком и президентом ФК "Полесье" Геннадием Буткевичем."К матчу готовы. Пожелайте "Шахтёру" победы", — написал он.Судя по фотографиям, к матчу действительно подготовились основательно: компания подобралась соответствующая. На стадионе был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко — он вручил Ахметову** орден "Легенда футбола" в честь 30-летия его президентства в клубе. Шевченко отметил инвестиции бизнесмена и вклад в развитие команды.В марте 2022 года Следственный комитет России завёл на Гордона* уголовное дело по трём статьям УК РФ. По версии следствия, журналист в прямом эфире украинского телеканала призвал напасть на Россию и развязать против неё войну с применением ядерного оружия, призывал к уничтожению россиян по национальному признаку, а также распространял ложные сведения о действиях российской армии. Видео с этим выступлением он выложил на своём YouTube-канале.В дальнейшем Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Гордона* к 14 годам лишения свободы.* Признан в России иноагентом. Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Входит в состав объединения, включённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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