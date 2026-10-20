https://ukraina.ru/20261020/vstrecha-v-sankt-peterburge-uitkoff-i-kushner-21-oktyabrya-obsudyat-s-putinym-puti-uregulirovaniya-1083953170.html
Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования
Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования - 20.10.2026 Украина.ру
Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования
21 октября в Санкт-Петербурге запланирована встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание The New York Times
2026-10-20T19:29
2026-10-20T19:29
2026-10-20T19:49
новости
сша
осло
санкт-петербург
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/17/1074732103_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_86be8a8c658d90baf57a4a25d2a01683.jpg
Ключевой темой встречи станет освобождение гражданина США, находящегося в российском заключении. Кроме того, российская сторона неоднократно подтверждала свою открытость к серьезным переговорам по урегулированию украинского кризиса.Параллельно развивается дипломатическая активность и в Европе. Уиткофф прибыл в Норвегию, где провел переговоры с Зеленским. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, инициатором встречи в Осло выступил Киев. В переговорах приняли участие президент Финляндии Александр Стубб и в онлайн режиме Кушнер.Готовит ли НАТО слив Украины под прикрытием переговоров в Осло — в материале Анны Черкасовой Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева на сайте Украина.ру.
сша
осло
санкт-петербург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/17/1074732103_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_67b832367e9ade6a4a9ce715d3ad349a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, осло, санкт-петербург, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, нато, украина.ру
Новости, США, Осло, Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру
Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования
19:29 20.10.2026 (обновлено: 19:49 20.10.2026)
21 октября в Санкт-Петербурге запланирована встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание The New York Times
Ключевой темой встречи станет освобождение гражданина США, находящегося в российском заключении. Кроме того, российская сторона неоднократно подтверждала свою открытость к серьезным переговорам по урегулированию украинского кризиса.
Параллельно развивается дипломатическая активность и в Европе. Уиткофф прибыл в Норвегию, где провел переговоры с Зеленским. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, инициатором встречи в Осло выступил Киев. В переговорах приняли участие президент Финляндии Александр Стубб и в онлайн режиме Кушнер.
Готовит ли НАТО слив Украины под прикрытием переговоров в Осло — в материале Анны Черкасовой Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева
на сайте Украина.ру.