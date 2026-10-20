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Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования

Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования - 20.10.2026 Украина.ру

Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования

21 октября в Санкт-Петербурге запланирована встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание The New York Times

2026-10-20T19:29

2026-10-20T19:29

2026-10-20T19:49

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Ключевой темой встречи станет освобождение гражданина США, находящегося в российском заключении. Кроме того, российская сторона неоднократно подтверждала свою открытость к серьезным переговорам по урегулированию украинского кризиса.Параллельно развивается дипломатическая активность и в Европе. Уиткофф прибыл в Норвегию, где провел переговоры с Зеленским. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, инициатором встречи в Осло выступил Киев. В переговорах приняли участие президент Финляндии Александр Стубб и в онлайн режиме Кушнер.Готовит ли НАТО слив Украины под прикрытием переговоров в Осло — в материале Анны Черкасовой Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева на сайте Украина.ру.

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новости, сша, осло, санкт-петербург, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, нато, украина.ру