Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования - 20.10.2026 Украина.ру
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Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования
Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования - 20.10.2026 Украина.ру
Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования
21 октября в Санкт-Петербурге запланирована встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание The New York Times
2026-10-20T19:29
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Ключевой темой встречи станет освобождение гражданина США, находящегося в российском заключении. Кроме того, российская сторона неоднократно подтверждала свою открытость к серьезным переговорам по урегулированию украинского кризиса.Параллельно развивается дипломатическая активность и в Европе. Уиткофф прибыл в Норвегию, где провел переговоры с Зеленским. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, инициатором встречи в Осло выступил Киев. В переговорах приняли участие президент Финляндии Александр Стубб и в онлайн режиме Кушнер.Готовит ли НАТО слив Украины под прикрытием переговоров в Осло — в материале Анны Черкасовой Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева на сайте Украина.ру.
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новости, сша, осло, санкт-петербург, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, нато, украина.ру
Новости, США, Осло, Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру

Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования

19:29 20.10.2026 (обновлено: 19:49 20.10.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . POOL
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21 октября в Санкт-Петербурге запланирована встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает издание The New York Times
Ключевой темой встречи станет освобождение гражданина США, находящегося в российском заключении. Кроме того, российская сторона неоднократно подтверждала свою открытость к серьезным переговорам по урегулированию украинского кризиса.

Параллельно развивается дипломатическая активность и в Европе. Уиткофф прибыл в Норвегию, где провел переговоры с Зеленским. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, инициатором встречи в Осло выступил Киев. В переговорах приняли участие президент Финляндии Александр Стубб и в онлайн режиме Кушнер.

Готовит ли НАТО слив Украины под прикрытием переговоров в Осло — в материале Анны Черкасовой Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева на сайте Украина.ру.
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