https://ukraina.ru/20241216/1059644877.html

Киев испугал первый "зондаж": политолог о том, как и почему Украина хочет "скорректировать" переговоры

Киев испугал первый "зондаж": политолог о том, как и почему Украина хочет "скорректировать" переговоры - 16.12.2024 Украина.ру

Киев испугал первый "зондаж": политолог о том, как и почему Украина хочет "скорректировать" переговоры

Те переговоры, которые сейчас формирует Дональд Трамп, та фронда, которая сейчас складывается вокруг него, Киев не устраивает. Первый "зондаж" переговоров очень напугал власти Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-12-16T03:00

2024-12-16T03:00

2024-12-16T03:00

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война

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По мнению политолога, вопрос о переговорах по Украине — это отдельная тема, которой сейчас занимается вернувшийся из США глава Офиса президента Андрей Ермак. Переговоры неминуемы, в Киеве об этом знают, но им бы хотелось их скорректировать, уточнил он.По его словам, этот первый "зондаж" очень испугал Киев. Но в целом они не против переговоров, рассчитывая на то, что Трамп мощная политическая фигура и он сможет продавить именно украинскую версию.То есть победа за столом переговоров — это хорошая идея для Трампа, который тоже воспринимает себя сакрально. То есть идет возврат к старой формуле: проиграв войну, добиться победы за столом переговоров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.

https://ukraina.ru/20241213/1059643050.html

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