Киев испугал первый "зондаж": политолог о том, как и почему Украина хочет "скорректировать" переговоры
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Те переговоры, которые сейчас формирует Дональд Трамп, та фронда, которая сейчас складывается вокруг него, Киев не устраивает. Первый "зондаж" переговоров очень напугал власти Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
По мнению политолога, вопрос о переговорах по Украине — это отдельная тема, которой сейчас занимается вернувшийся из США глава Офиса президента Андрей Ермак. Переговоры неминуемы, в Киеве об этом знают, но им бы хотелось их скорректировать, уточнил он.
"Те переговоры, которые сейчас формирует [избранный президент США] Дональд Трамп, фронда, которая сейчас складывается вокруг него, Киев не устраивает. [По мнению Украины] Такие переговоры надо было бы сорвать. Напомню, какие пункты там зондировались: отказ Украины от части территорий, отложить вступление Украины в НАТО", — подчеркнул Суздальцев.
По его словам, этот первый "зондаж" очень испугал Киев. Но в целом они не против переговоров, рассчитывая на то, что Трамп мощная политическая фигура и он сможет продавить именно украинскую версию.
То есть победа за столом переговоров — это хорошая идея для Трампа, который тоже воспринимает себя сакрально. То есть идет возврат к старой формуле: проиграв войну, добиться победы за столом переговоров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.
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13 декабря, 15:10Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в КиевКиевский режим утратил здравый смысл и действует по указке наиболее радикальных американских политиков, которые делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию втянуть НАТО в войну против нашей страны. И чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше Киев совершает безрассудных действий.