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Погреться в Испании, нагрев галичан: в ЕС поймали украинского коммунального мошенника

Погреться в Испании, нагрев галичан: в ЕС поймали украинского коммунального мошенника - 16.10.2026 Украина.ру

Погреться в Испании, нагрев галичан: в ЕС поймали украинского коммунального мошенника

В Испании задержали подозреваемого в наживе 71 млн грн (около 132,6 млн руб. – Ред.) на теплоснабжении в Ивано-Франковске

2026-10-16T16:37

2026-10-16T16:37

2026-10-16T16:37

испания

украина

ивано-франковск

новости

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В Испании 14 октября задержали подозреваемого в наживе 71 млн грн (около 132,6 млн руб. – Ред.) на теплоснабжении в Ивано-Франковске, сообщили в Национальной полиции. Сорокалетний житель Киевской области находился в международном розыске с января.Как установило украинское следствие, мужчина возглавил преступную организацию из пяти лиц, в которую входили основатель и руководители частных компаний, производивших и транспортировавших тепловую энергию в Ивано-Франковской территориальной общине. Конечным бенефициаром связанных предприятий и был организатор.В течение отопительных сезонов 2021-2023 года участники подавали органам местного самоуправления недостоверные расчёты для формирования тарифов: искусственно завышали траты на производство тепла и скрывали его фактические траты во время транспортировки.В результате бюджет Ивано-Франковска получил 71 млн грн (около 132,6 млн руб. – Ред.) убыткой, а жители города платили за тепло, которого фактически не получали.В декабре 2025 года мужчине заочно сообщили о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления служебным положением. В январе 2026 года ему сообщили о новом подозрении – в создании и руководстве преступной организацией, завладении имуществом в особо крупных размерах и внесении заведомо недостоверных сведений в официальные документы.Как установило следствие, подозреваемый покинул Украину ещё в июне 2025 года. 22 января 2026 года его объявили в международный розыск.Сейчас прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры готовят запрос на экстрадицию украинца из Испании. Обвинительный акт в отношении его сообщников направили в суд ещё в марте 2026 года.Испания стала одним из самых желанных направлений для украинских беженцев. "За последние четыре года ежегодное количество приобретений [украинцами объектов недвижимости в Испании] возросло примерно на 56%. Всего за четырехлетний период было заключено 14 399 соглашений по приобретению жилья почти на €2 млрд, более половины – в Валенсийском автономном сообществе, а 38% – в провинции Аликанте", – рассказал в комментарии украинском изданию "Страна" эксперт по недвижимости Виталий Котенко.Он сослался на данные Генерального совета нотариата Испании.При этом по состоянию на 30 июня 2026 года действующие документы на проживание в Испании имели 353 009 граждан Украины. Из них 262 782 находились под временной защитой.В то же время, почти 79% покупок жилья приходится на резидентов Испании. Котенко пояснил, что украинец, даже находясь под временной защитой, может быть резидентом Испании.В разное время в Испании обнаруживали недвижимость богатых украинцев, в т.ч. и тех, законность происхождения средств которых оспаривалась. Так, в Марбелье купил себе дом бывший одесский военком Евгений Борисов. Кроме того, на юге Испании, если верить украинским журналистам, находилась вилла пятого президента Украины Петра Порошенко*. Кроме того, в провинции Аликанте скрывался и был убит лётчик-предатель Максим Кузьминов.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20261016/milliony-v-teni-nabu-i-sap-zapodozrili-ekspertov-v-zanizhenii-tseny-elitnoy-kvartiry-zheny-eks-ofitsera-1083860547.html

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