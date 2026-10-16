https://ukraina.ru/20261016/tramp-khochet-zakanchivat-voynu-bez-zelenskogo-v-kieve-ego-proklinayut-1083861442.html

Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают

Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают - 16.10.2026 Украина.ру

Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают

Президент США Дональд Трамп в интервью 15 октября прямо обозначил Зеленского как препятствие мирному процессу, а не как партнёра. Он впервые публично заявил, что конфликт будет урегулирован "без Зеленского", а это означает переход политики США от "поддержки переговоров Киева" к "соглашению в обход Киева"

2026-10-16T15:02

2026-10-16T15:02

2026-10-16T15:02

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Это заявление вместе с российско-американской дизельной сделкой и объявлением "энергетического перемирия" вызвало цепную реакцию: отношения США и Украины переживают самый серьёзный кризис доверия с момента начала конфликта."Я думаю, они в конечном счёте достигнут какого-то соглашения. Но не с ним [Зеленским] — он не хочет соглашения. Он говорит, что хочет, но на самом деле это не так", — рассказал журналисту Трамп.И вновь призвал к проведению выборов на Украине, намекая на необходимость "нового лидера, способного достичь соглашения". Сравнивая Путинаи Зеленского, Трамп был однозначен: достичь соглашения с Зеленским "труднее, чем с Путиным".Напомним, что 9 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, после чего было объявлено о дизельной сделке: Россия немедленно поставляет США и мировому рынку 300 тыс. тонн дизельного топлива, в ноябре — ещё 500 тыс. тонн. Это позволит Трампу стабилизировать рост цен на топливо на внутреннем рынке, а российской экономике принесет около 4 млрд долларов.Зеленский, разумеется, отреагировал на договоренности Путина и Трампа резко и даже оскорбительно. Киевский режим объявил, что больше не будет соблюдать запрет на удары по российским нефтеперерабатывающим объектам. В интервью 15 октября Трамп снова напрямую увязал украинские удары по российским НПЗ с интересами американских фермеров: "Когда ты атакуешь те НПЗ, которые производят дизель, ты делаешь то, что вредит всему миру".Более того Зеленский пошёл на демонстративный конфликт с Трампом, подогревая эти настроения в украинском обществе. Видимо, предварительно заручившись поддержкой Лондона с одной стороны, а другой стороны снял с себя ответственность в глазах украинцев за провалы в обороне.В недавнем интервью Financial Times Зеленский возмутился действиями США, включая ограничения на услуги "Starlink", и подтвердил, что Украина больше не будет соблюдать запрет на удары по российским НПЗ. В тот же день Минобороны России сообщило, что Украина ночью нанесла масштабный удар по НПЗ в Рязанской области, на который приходится почти 5% общих нефтеперерабатывающих мощностей России.В ответ Трампа дал понять, что Вашингтон уже готовит сценарий "Украины без Зеленского". Это не просто эмоциональные упрёки, а анонсирование новой политической целесообразности — США больше не будут рассматривать готовность Киева к переговорам как предварительное условие мирного процесса. Тем более что оказанную Америкой помощь в виде вооружения Украина продает третьим странам, а деньги — ворует.Эти и другие тезисы из интервью американского лидера анализировали в соцсетях украинские и российские эксперты.Оппозиционный политик Артём ДмитрукТрамп заявил, что оружие, переданное Украине Соединёнными Штатами, впоследствии продавалось на "открытом рынке"."Он [Байден] передал Украине военную технику и денежные средства на сотни миллиардов долларов, вероятно, на сумму 350 миллиардов долларов. Где деньги, которые мы передали Украине? Где всё это? Где всё вооружение? Знаете, люди продавали это вооружение. Байден передавал им ракеты, а после того, как они попадали в Украину, их продавали на открытом рынке", — сказал президент США.То, о чём все мы говорим уже годами, сейчас официально заявляют в США на самом высоком уровне! Зеленский и его окружение просто распродают и воруют всё, что приходит в Украину. Всё оружие, все деньги, вся экипировка — всё это воруют и продают!Журналист Дмитрий Василец"Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Я думаю, если они в итоге придут к какому-то урегулированию, то это будет без его участия. Он не хочет урегулирования. Он говорит, что хочет урегулирования, но на самом деле не хочет. Я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили эту страну".При этом работу "Старлинка" полностью США восстановили, разведданные по прилёту баллистических ракет ВКС РФ не перестали предоставлять, хотя толку в них особо нет — сбивать нечем. Зато очень удобно перед очередным нападением на Иран, к которому безусловно США активно готовятся, сделать вид что "оружие в ЕС и НАТОвской ЧВК "ВСУ" продавать не будем!Хотя де-факто "срочно свои склады наполнить нужно", иначе шансов против Ирана просто нет. Политика США короче не меняются, продолжают держать весь мир за дураков, по наивности считая себя самыми умными.Журналист Александр ЮнашевТрамп заявил, что его беспокоят темпы наращивания ядерного вооружения: "Я бы с удовольствием добился денуклеаризации, если это возможно". По его словам, он ведёт переговоры по этой теме с Россией и Китаем. Просто напомню, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США истёк в феврале этого года.Москва неоднократно предлагала продлить его, но Вашингтон отмалчивался. Очевидно, цель США – вовлечь в ограничения не только Россию, но и Китай. А Пекину, который находится на третьем месте по количеству ядерного оружия, пока что невыгодно связывать себе руки подобными договоренностями. Так что Трампу предстоит беспокоиться и дальше.Украинский политик Виктор Чумак (главный военный прокурор Украины – Ред.)После сегодняшнего интервью Трампа, я не знаю, как с ним можно возобновить нормальные отношения. Он сжигает все мосты. И совершенно не понимает, что любой "теоретический" следующий президент после Зеленского будет поступать так же. Может только говорить немного иначе. Но нам нужно продержаться 18 дней и ещё два года.Волонтёр Юрий КасьяновТрамп очень вовремя стал очередным виноватым. Уровень коррупции не снижается – воруют безбожно, законы не принимают, противовоздушную оборону профукали, энергетику не защитили, о подготовке к зиме и говорить нечего, обещанная баллистика на Москву не летит, а виноват во всем Трамп!.. Очень удобно.Кому не хватает Трампа в ленте – вот вам новые правила бронирования, которые сначала принимают, потом дорабатывают, а в итоге отменят и назовут это очередной победой. Главное – создать информационный шум, назначить виновных, забить этой дичью мозги граждан, чтобы меньше думали над провалами в ПВО, в ракетных программах, и чтобы не видели, как за этим шумом воруют их деньги.

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эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нпз, financial times, вкс