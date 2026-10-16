https://ukraina.ru/20261016/idite-voevat-evropeyskie-strany-bolshe-ne-prinimayut-muzhchin-s-ukrainy-1083866421.html

Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины

Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины - 16.10.2026 Украина.ру

Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины

Правительство Черногории на заседании 15 октября ужесточило условия для выдачи временной защиты военнообязанным гражданам Украины, сообщает телеканал RTCG

2026-10-16T17:31

2026-10-16T17:31

2026-10-16T17:31

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Кого коснутся новые правилаПо информации черногорского государственного телеканала, в будущем на временную защиту украинские мужчины смогут рассчитывать только в том случае, если они до приезда в страну действительно проживали на Украине и смогут предоставить свидетельство о завершении службы или освобождении от неё.В сообщении правительства отмечается, что решение согласовано с соответствующими решениями Совета ЕС, принятыми в июле 2026 года. Новые ограничения не будут распространяться на тех украинцев, которые уже получили временную защиту в Черногории, подчёркивается в документе.Решение Совета ЕС о предоставлении временной защиты, согласно которому граждане Украины мужского пола, которые не могут подтвердить факт освобождения от воинской службы, больше не смогут претендовать на получение этого статуса на территории Евросоюза вступило в силу 5 августа.Теперь заявители через приложение "Резерв+" должны доказать, что они выполнили свои военные обязательства. Это сервис Минобороны Украины, запущенный в мае 2024 года, который позволяет военнообязанным гражданам в электронной форме обновлять военно-учетные данные, не являясь лично в военкомат.Балканы как альтернатива ЕСВслед за Евросоюзом, новые правила предоставления специального защитного статуса S военнообязанным гражданам Украины ввела и Швейцария. Уже с 20 августа власти страны прекратили предоставление этого статуса украинским мужчинам. Также они объявили о том, что меры поддержки для лиц, которые уже обладают данным статусом, будут действовать до 4 марта 2028 года.Швейцария не состоит в Евросоюзе и юридически не связана его решениями, но по данному вопросу позиции совпали.Пока изменения правил предоставления временной защиты для граждан Украины на уровне ЕС ещё только обсуждались, украинские СМИ активно занимались искали альтернативы для мужчин, которые хотели бы переждать мобилизацию в безопасном месте.В частности, предлагались европейские страны, которые не являются членами ЕС. Украинцы там не могут рассчитывать на какую-либо социальную помощь, уровень зарплат там не такой высокий, но зато это не так далеко и вполне удобно для тех, кто работает удалённо и имеет постоянный источник дохода, отмечало издание Страна.ua. Среди таких государств числилась и Черногория.Правда, уже летом этого года предупреждали, что Подгорица также скопирует решения Брюсселя. Черногорские власти надеются, что до 2028 года страну примут в Евросоюз. Брюссельские чиновники также неоднократно отмечали, что из всех стран-кандидатов балканского региона Черногория первая в очереди на вступление в союз.Запрыгнуть в немецкий военный поездВ этом контексте решение черногорских властей нельзя назвать неожиданным, рассказал изданию Украина.ру политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.По его словам, стремление Черногории вступить в Евросоюз ставит её, также как и другие страны региона, которые разделяют с ней общие внешнеполитические цели, в вассальное положение по отношению к Брюсселю, в особенности — к Германии."Официальный Берлин ведет воинственную политику по отношению к Москве, в рамках которой старается как можно больше пушечного мяса отправить на войну против России", — заявил Гайич.В то же время внешнеполитическим приоритетом всех парламентских партий Черногории без исключения является вступление в ЕС в ближайшее время, отметил политолог."Черногория рассчитывает на то, чтобы войти туда раньше, чем остальные кандидаты из региона. С другой стороны Украина, Молдавия, Сербия под руководством Вучича, Албания, хотели бы чтобы все страны региона вместе присоединились к ЕС. Вернее, чтобы все вместе прыгнули в этот германский военный поезд", — подытожил Гайич.По отношению к украинскому конфликту Черногория всегда разделяла общую позицию Евросоюза, даже когда это очевидно расходилось с её собственными интересами.Подгорица присоединилась к антироссийским санкциям еще в 2014 году, несмотря на то, что, по признанию действующего президента Якова Милатовича, это решение лишило её 30% доходов в туризме, поступавших из России. По его словам, это было сделано для того, чтобы страна согласовала свою политику с ЕС и стала "членом клуба". С ноября этого года Черногория вводит визы для российских граждан, несмотря на то что огромное количество россиян владеет недвижимостью на черногорском побережье и регулярно отправляется туда в отпуск.Но во внутренней политике власти страны дорожат статусом Черногории как туристического государства и стараются сохранять спокойную обстановку в сфере безопасности, несмотря на большое количество постоянно проживающих в стране как русских, так и украинцев. По данным от 2023 года, в Черногории проживает 60 тыс. русских и украинцев, а это примерно одна десятая часть всего населения страны.Что в действительности изменитсяДля украинцев, которые годами живут в этой балканской стране на берегу Адриатического моря, по всей видимости, ничего не изменится. Однако страна отказывается от предоставления статуса временной защиты украинским военнообязанным, и с этим придется считаться тем мужчинам (а также женщинам-медикам и некоторых других специальностей — Ред.), которые только намерены искать свое пристанище вне границ Украины.Можно ожидать, что примерно такие же правила в обозримом будущем вступят в силу и в других странах региона, так как Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и даже Молдавия рассчитывают на вступление в Евросоюз.В самом ЕС тем временем стараются снизить социальную нагрузку, вызванную огромным наплывом беженцев с Украины, начиная с 2022 года. Весной 2026 года количество беженцев с Украины в странах ЕС превысило 4 млн человек. Больше всех приняла Германия – 1,28 млн человек, Польша (967,5 тысяч) и Испания (267,4 тысячи).Для решения их статуса Евросоюз может пойти путем их полной интеграции через получение национальных видов на жительство. В таком случае они будут работать на общих началах и не получать социальную помощь. Также у них не будет никакой единой защиты, только защита, предусмотренная правилами конкретной страны проживания.Второй путь – это возвращение беженцев на Украину. Но для этого необходимо сначала остановить войну. На данный момент как раз брюссельская бюрократия меньше всего этому способствует.

https://ukraina.ru/20261016/kallas-raspisalas-v-bespomoschnosti-es-pered-katastrofoy-v-vsu-1083857008.html

https://ukraina.ru/20261016/balkanskiy-stalin-kak-enver-khodzha-ostanovil-vremya-v-albanii-1083859849.html

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Татьяна Стоянович

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