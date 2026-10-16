https://ukraina.ru/20261016/kofe--pit-pivo--brosit-uslovie-le-pen-dlya-vizita-na-ukrainu-itogi-16-oktyabrya-1083872779.html

Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября

Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября - 16.10.2026 Украина.ру

Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс рассказал, зачем поддерживать Украину. Фаворит на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен сообщила, при каком условии приедет в Киев

2026-10-16T18:00

2026-10-16T18:00

2026-10-16T18:06

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хроники

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Европа осталась единственным союзником президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он также пояснил необходимость финансировать Украину."Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину", – указал Кулбергс.Днём ранее он же призвал европейцев отказаться от кружки пива."Это всего лишь на одно пиво меньше в год для каждого европейца. Мы можем себе это позволить. Сейчас эти деньги нужны Украине… Мы пьём меньше – их жизни спасаются. Всё", – подчеркнул Кулбергс.В России уже прокомментировали этот призыв латвийского политика."Проблема в том, что Андрис Кулбергс чуть-чуть [глупый]. С одной стороны, он вызывает дискомфорт у жителей собственной страны, которые не понимают, почему они должны отказываться от традиций ради какой-то территории, сложно понятной им", – заявил в комментарии изданию News.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.Он также обратил внимание и на ещё одну отрицательную сторону предложения Кулбергса."С другой стороны, есть еще один минус у предложения [сократить потребление пива ради Украины]. Если граждане Латвии начнут меньше пить, то они начнут задавать больше вопросов, зачем вообще у них существует такой премьер-министр и зачем он хочет отнять их деньги и отдать их украинцам. Поэтому совет этому политику — больше такое не предлагать. Хотя чем ему хуже, тем лучше России", – указал Милонов.В Рунете слова Кулбергса о пиве восприняли как руководство к действию: часть комментаторов отметила, что в эту пятницу и выходные не преминет пропустить по кружечке хмельного напитка.Позднее в России обратили внимание и на высказывание Кулбергса о круассанах. Так, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц заявил, что у европейцев намеренно формируют ложные представления о России."Надо понимать, что если Украина капитулирует, то уже на следующий день злобные русские ворвутся в Латвию и, злобно хохоча, вырвут у Кулбергса драгоценный круассан прямо изо рта. Ну как же, у нас в лапотной России таких деликатесов ведь никогда не видели. И кофе мы по утрам не пьем. Исключительно водку и исключительно из горла. Именно такой образ русских рисуют сейчас для европейского обывателя. Ну, чтобы, когда придёт время, не бегал от мобилизации и послушно потопал в очередной "дранг нах остен"", – отметил Коц.По его словам, европейцы сами виновны в ухудшении своего уровня жизни."Но вообще европейцы, отказавшиеся от дешевых российских энергоресурсов, урезающие в своих странах социалку и щедро вливающие в Украину сотни миллиардов евро, сами добровольно сажают себя на диету. Какие там круассаны? Такими темпами скоро за кильку в томате драться начнут", – подчеркнул военкор.Тем временем в Совфеде заявили, что Калининград готов к провокациям со стороны Прибалтики. Комментарий сенатора от Калининградской области Александра Шендерюка-Жидкова прозвучал на фоне заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала о намерении инициировать вывод из эксплуатации части газопроводной ветки, идущей из России через страны Прибалтики в Калининградскую область."Область давно готова к подобным провокациям со стороны Прибалтики. Ещё в 2014 году президентом было поручено подготовить соответствующий план необходимых мероприятий для переключения на морскую логистику газа в случае остановки газопровода. Все эти мероприятия давным-давно выполнены, существует соответствующая инфраструктура для хранения газа, а также соответствующий газовый терминал на Балтике", – сказал Шендерюк-Жидков.По его словам, подобные заявления прибалтийских политиков "являются попыткой самопиара и привлечения к себе внимания".Условие Ле ПенКандидат на пост президента Франции, глава фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что готова посетить Украину. Кроме того, она заявила, что не против лично пообщаться с Владимиром Зеленским. При этом у Ле Пен Есть одно условие."Лично я не имею ничего против… (Зеленского), и если он захочет, чтобы мы обсудили это (поддержку ВСУ ), я с удовольствием приеду на Украину", — написала она.По словам Ле Пен, Франция более не располагает достаточным количеством средств, чтобы дополнительно помогать Киеву. Также Ле Пен подчеркнула, что Франция каждый год выделяет Украине около €6 млрд.За несколько дней до этого в интервью The Financial Times Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах она прекратить помощь Украине и не допустить её вступления в ЕС."Честный подход к господину Зеленскому — это сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем делать больше, мы не можем справиться с большим. Мы уже выделили €90 млрд в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится €18 млрд. €18 млрд — это действительно очень много", – отметила Ле Пен.Ле Пен подчеркнула, что Франция больше не может себе позволить тратить такие деньги.Она также пригрозила заблокировать новый семилетний бюджет ЕС, в котором предусмотрено до €100 млрд на поддержку Украины. Для этого она намерена удержать половину французского взноса в бюджет Союза.Также Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС. Она указала, что это равносильно "совершению харакири": для Франции вступление Украины в ЕС будет сопровождаться утратой суверенитета и "абсолютно огромными экономическими потерями" для Франции.Примечательно, что отец Ле Пен – политик Жан-Мари Ле Пен – при жизни посещал Украину. По приглашению Социал-Националистической партии Украины (затем сменила название на "Свобода" — Ред.) в мае 2000 года он посетил Львов, где выступил на митинге, призвав националистов разных стран к объединению. Кроме того, Ле Пен раскритиковал миграционную политику и глобализацию.Подробнее о происходящем в мировой политике – в статье Ростислава Ищенко "Убрать "лишних" людей и править миром: Трамп пытается не допустить "голодных игр" от Сороса".

https://ukraina.ru/20261016/spisannogo-ne-zhalko-zapad-gotovit-zelenskogo-k-finalnoy-provokatsii-1083862748.html

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Егор Леев

марин ле пен, владимир зеленский, франция, россия, госдума, bloomberg, ес, милонов, эксклюзив, хроники