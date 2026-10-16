Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября - 16.10.2026 Украина.ру
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Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября
Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября - 16.10.2026 Украина.ру
Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс рассказал, зачем поддерживать Украину. Фаворит на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен сообщила, при каком условии приедет в Киев
2026-10-16T18:00
2026-10-16T18:06
марин ле пен
владимир зеленский
франция
россия
госдума
bloomberg
ес
милонов
эксклюзив
хроники
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Европа осталась единственным союзником президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он также пояснил необходимость финансировать Украину."Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину", – указал Кулбергс.Днём ранее он же призвал европейцев отказаться от кружки пива."Это всего лишь на одно пиво меньше в год для каждого европейца. Мы можем себе это позволить. Сейчас эти деньги нужны Украине… Мы пьём меньше – их жизни спасаются. Всё", – подчеркнул Кулбергс.В России уже прокомментировали этот призыв латвийского политика."Проблема в том, что Андрис Кулбергс чуть-чуть [глупый]. С одной стороны, он вызывает дискомфорт у жителей собственной страны, которые не понимают, почему они должны отказываться от традиций ради какой-то территории, сложно понятной им", – заявил в комментарии изданию News.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.Он также обратил внимание и на ещё одну отрицательную сторону предложения Кулбергса."С другой стороны, есть еще один минус у предложения [сократить потребление пива ради Украины]. Если граждане Латвии начнут меньше пить, то они начнут задавать больше вопросов, зачем вообще у них существует такой премьер-министр и зачем он хочет отнять их деньги и отдать их украинцам. Поэтому совет этому политику — больше такое не предлагать. Хотя чем ему хуже, тем лучше России", – указал Милонов.В Рунете слова Кулбергса о пиве восприняли как руководство к действию: часть комментаторов отметила, что в эту пятницу и выходные не преминет пропустить по кружечке хмельного напитка.Позднее в России обратили внимание и на высказывание Кулбергса о круассанах. Так, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц заявил, что у европейцев намеренно формируют ложные представления о России."Надо понимать, что если Украина капитулирует, то уже на следующий день злобные русские ворвутся в Латвию и, злобно хохоча, вырвут у Кулбергса драгоценный круассан прямо изо рта. Ну как же, у нас в лапотной России таких деликатесов ведь никогда не видели. И кофе мы по утрам не пьем. Исключительно водку и исключительно из горла. Именно такой образ русских рисуют сейчас для европейского обывателя. Ну, чтобы, когда придёт время, не бегал от мобилизации и послушно потопал в очередной "дранг нах остен"", – отметил Коц.По его словам, европейцы сами виновны в ухудшении своего уровня жизни."Но вообще европейцы, отказавшиеся от дешевых российских энергоресурсов, урезающие в своих странах социалку и щедро вливающие в Украину сотни миллиардов евро, сами добровольно сажают себя на диету. Какие там круассаны? Такими темпами скоро за кильку в томате драться начнут", – подчеркнул военкор.Тем временем в Совфеде заявили, что Калининград готов к провокациям со стороны Прибалтики. Комментарий сенатора от Калининградской области Александра Шендерюка-Жидкова прозвучал на фоне заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала о намерении инициировать вывод из эксплуатации части газопроводной ветки, идущей из России через страны Прибалтики в Калининградскую область."Область давно готова к подобным провокациям со стороны Прибалтики. Ещё в 2014 году президентом было поручено подготовить соответствующий план необходимых мероприятий для переключения на морскую логистику газа в случае остановки газопровода. Все эти мероприятия давным-давно выполнены, существует соответствующая инфраструктура для хранения газа, а также соответствующий газовый терминал на Балтике", – сказал Шендерюк-Жидков.По его словам, подобные заявления прибалтийских политиков "являются попыткой самопиара и привлечения к себе внимания".Условие Ле ПенКандидат на пост президента Франции, глава фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что готова посетить Украину. Кроме того, она заявила, что не против лично пообщаться с Владимиром Зеленским. При этом у Ле Пен Есть одно условие."Лично я не имею ничего против… (Зеленского), и если он захочет, чтобы мы обсудили это (поддержку ВСУ ), я с удовольствием приеду на Украину", — написала она.По словам Ле Пен, Франция более не располагает достаточным количеством средств, чтобы дополнительно помогать Киеву. Также Ле Пен подчеркнула, что Франция каждый год выделяет Украине около €6 млрд.За несколько дней до этого в интервью The Financial Times Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах она прекратить помощь Украине и не допустить её вступления в ЕС."Честный подход к господину Зеленскому — это сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем делать больше, мы не можем справиться с большим. Мы уже выделили €90 млрд в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится €18 млрд. €18 млрд — это действительно очень много", – отметила Ле Пен.Ле Пен подчеркнула, что Франция больше не может себе позволить тратить такие деньги.Она также пригрозила заблокировать новый семилетний бюджет ЕС, в котором предусмотрено до €100 млрд на поддержку Украины. Для этого она намерена удержать половину французского взноса в бюджет Союза.Также Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС. Она указала, что это равносильно "совершению харакири": для Франции вступление Украины в ЕС будет сопровождаться утратой суверенитета и "абсолютно огромными экономическими потерями" для Франции.Примечательно, что отец Ле Пен – политик Жан-Мари Ле Пен – при жизни посещал Украину. По приглашению Социал-Националистической партии Украины (затем сменила название на "Свобода" — Ред.) в мае 2000 года он посетил Львов, где выступил на митинге, призвав националистов разных стран к объединению. Кроме того, Ле Пен раскритиковал миграционную политику и глобализацию.Подробнее о происходящем в мировой политике – в статье Ростислава Ищенко "Убрать "лишних" людей и править миром: Трамп пытается не допустить "голодных игр" от Сороса".
https://ukraina.ru/20261016/spisannogo-ne-zhalko-zapad-gotovit-zelenskogo-k-finalnoy-provokatsii-1083862748.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
марин ле пен, владимир зеленский, франция, россия, госдума, bloomberg, ес, милонов, эксклюзив, хроники
Марин Ле Пен, Владимир Зеленский, Франция, Россия, Госдума, bloomberg, ЕС, Милонов, Эксклюзив, Хроники

Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября

18:00 16.10.2026 (обновлено: 18:06 16.10.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс рассказал, зачем поддерживать Украину. Фаворит на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен сообщила, при каком условии приедет в Киев
Европа осталась единственным союзником президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он также пояснил необходимость финансировать Украину.
"Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину", – указал Кулбергс.
Днём ранее он же призвал европейцев отказаться от кружки пива.
"Это всего лишь на одно пиво меньше в год для каждого европейца. Мы можем себе это позволить. Сейчас эти деньги нужны Украине… Мы пьём меньше – их жизни спасаются. Всё", – подчеркнул Кулбергс.
В России уже прокомментировали этот призыв латвийского политика.
"Проблема в том, что Андрис Кулбергс чуть-чуть [глупый]. С одной стороны, он вызывает дискомфорт у жителей собственной страны, которые не понимают, почему они должны отказываться от традиций ради какой-то территории, сложно понятной им", – заявил в комментарии изданию News.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он также обратил внимание и на ещё одну отрицательную сторону предложения Кулбергса.
"С другой стороны, есть еще один минус у предложения [сократить потребление пива ради Украины]. Если граждане Латвии начнут меньше пить, то они начнут задавать больше вопросов, зачем вообще у них существует такой премьер-министр и зачем он хочет отнять их деньги и отдать их украинцам. Поэтому совет этому политику — больше такое не предлагать. Хотя чем ему хуже, тем лучше России", – указал Милонов.
В Рунете слова Кулбергса о пиве восприняли как руководство к действию: часть комментаторов отметила, что в эту пятницу и выходные не преминет пропустить по кружечке хмельного напитка.
Позднее в России обратили внимание и на высказывание Кулбергса о круассанах. Так, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц заявил, что у европейцев намеренно формируют ложные представления о России.
"Надо понимать, что если Украина капитулирует, то уже на следующий день злобные русские ворвутся в Латвию и, злобно хохоча, вырвут у Кулбергса драгоценный круассан прямо изо рта. Ну как же, у нас в лапотной России таких деликатесов ведь никогда не видели. И кофе мы по утрам не пьем. Исключительно водку и исключительно из горла. Именно такой образ русских рисуют сейчас для европейского обывателя. Ну, чтобы, когда придёт время, не бегал от мобилизации и послушно потопал в очередной "дранг нах остен"", – отметил Коц.
По его словам, европейцы сами виновны в ухудшении своего уровня жизни.
"Но вообще европейцы, отказавшиеся от дешевых российских энергоресурсов, урезающие в своих странах социалку и щедро вливающие в Украину сотни миллиардов евро, сами добровольно сажают себя на диету. Какие там круассаны? Такими темпами скоро за кильку в томате драться начнут", – подчеркнул военкор.
Тем временем в Совфеде заявили, что Калининград готов к провокациям со стороны Прибалтики. Комментарий сенатора от Калининградской области Александра Шендерюка-Жидкова прозвучал на фоне заявления премьер-министра Эстонии Кристена Михала о намерении инициировать вывод из эксплуатации части газопроводной ветки, идущей из России через страны Прибалтики в Калининградскую область.
"Область давно готова к подобным провокациям со стороны Прибалтики. Ещё в 2014 году президентом было поручено подготовить соответствующий план необходимых мероприятий для переключения на морскую логистику газа в случае остановки газопровода. Все эти мероприятия давным-давно выполнены, существует соответствующая инфраструктура для хранения газа, а также соответствующий газовый терминал на Балтике", – сказал Шендерюк-Жидков.
По его словам, подобные заявления прибалтийских политиков "являются попыткой самопиара и привлечения к себе внимания".
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
16:14
Списанного не жалко: Запад готовит Зеленского к финальной провокацииДля многих, кто следит за развитием ситуации в Украине, самый актуальный вопрос звучит так: что же, в конце концов, будет с просроченным президентом этой страны Владимиром Зеленским, которого послал в небытие сам президент США Дональд Трамп?
Условие Ле Пен
Кандидат на пост президента Франции, глава фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что готова посетить Украину. Кроме того, она заявила, что не против лично пообщаться с Владимиром Зеленским. При этом у Ле Пен Есть одно условие.
"Лично я не имею ничего против… (Зеленского), и если он захочет, чтобы мы обсудили это (поддержку ВСУ ), я с удовольствием приеду на Украину", — написала она.
По словам Ле Пен, Франция более не располагает достаточным количеством средств, чтобы дополнительно помогать Киеву. Также Ле Пен подчеркнула, что Франция каждый год выделяет Украине около €6 млрд.
За несколько дней до этого в интервью The Financial Times Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах она прекратить помощь Украине и не допустить её вступления в ЕС.
"Честный подход к господину Зеленскому — это сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем делать больше, мы не можем справиться с большим. Мы уже выделили €90 млрд в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится €18 млрд. €18 млрд — это действительно очень много", – отметила Ле Пен.
Ле Пен подчеркнула, что Франция больше не может себе позволить тратить такие деньги.
Она также пригрозила заблокировать новый семилетний бюджет ЕС, в котором предусмотрено до €100 млрд на поддержку Украины. Для этого она намерена удержать половину французского взноса в бюджет Союза.
Также Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС. Она указала, что это равносильно "совершению харакири": для Франции вступление Украины в ЕС будет сопровождаться утратой суверенитета и "абсолютно огромными экономическими потерями" для Франции.
Примечательно, что отец Ле Пен – политик Жан-Мари Ле Пен – при жизни посещал Украину. По приглашению Социал-Националистической партии Украины (затем сменила название на "Свобода" Ред.) в мае 2000 года он посетил Львов, где выступил на митинге, призвав националистов разных стран к объединению. Кроме того, Ле Пен раскритиковал миграционную политику и глобализацию.
Подробнее о происходящем в мировой политике – в статье Ростислава Ищенко "Убрать "лишних" людей и править миром: Трамп пытается не допустить "голодных игр" от Сороса".
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