Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит Трампу - 16.10.2026 Украина.ру
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Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит Трампу
Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит Трампу - 16.10.2026 Украина.ру
Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит Трампу
Интересно наблюдать, как Зеленский всерьез поверил европейским комиссарам, которые после первой его встречи с Трампом начали звать Зеленского новым лидером свободного мира, и продолжает хамить главному спонсору своего режима.
2026-10-16T06:49
2026-10-16T06:49
мнения
сша
украина
лондон
дональд трамп
леонид кучма
владимир зеленский
верховная рада
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Правда, Трамп – такой нарцисс, что ничего его не трогает, кроме отсутствия у Зеленского костюма. Но сам факт хамства вступает в прямое противоречие с многолетним убеждением современных украинских элит в том, что США – центр мира и ничего, кроме украинских проблем, не должно волновать американского президента. Ну, может, только финал бейсбольного чемпионата.Поклонение всегда было абсолютно холопским.&nbsp;Во времена работы на Украине мне приходилось много общаться с местными политиками и политологами. Большая часть из них говорила о США, закатив глаза и настроив свой голос на самый благоверный шепот.Один даже терпеть не мог Кучму, аргументируя это тем, что после того, что он сделал для Кучмы на выборах, должен был переехать жить в Америку. При этом понять, чем Кучма должен был ему помочь — невозможно: дать денег на первое время, назначить послом?Мне кажется, этот политолог сам не понимал.Мы хорошо помним, как Байден приезжал в Киев, садился в освободившееся кресло Януковича и собирал политиков для воспитательной работы.И вдруг такие изменения в предпочтениях украинских элит и лично Зеленского. Теперь США нам должно помогать потому, что мы на самом передке свободного мира, с нами Лондон и Брюссель.При этом Зеленский делает вид, что не понимает, что будет, если США зарубятся по полной. Точнее, чего не будет: денег не будет, военной помощи не будет. И ни одна европейская, с понтом дела независимая страна тоже ничего не даст, если США велят прекратить помощь. Может, останутся только прибалтийские карлики с боевыми велосипедами — потому, что про них забудут в Госдепе и не предупредят.Причем зарубаться с Трампом можно было по-разному. И даже культурно. Но Зеленский это делает нарочито дерзко и, как ему кажется, достойно для нового лидера свободного мира. Тут играют роль два фактора: состояние потрепанной личности Зеленского и указания со стороны Лондона.Я знаю одного бывшего депутата Верховной Рады, который до 2014 года жил с Зеленским в одном доме. И он дважды приносил Зеленского домой из их подъезда. Причем один раз Зеленский приехал к нему в лифте: лежал на полу лифта без признаков разумной жизни. Депутат – мужик здоровый. Ему несложно было приставить будущего президента к двери в его квартиру.И это было 12 лет назад. Наверное, состав веществ, которые потребляет Зеленский, с тех пор изменился в лучшую сторону. Но в случае с такими веществами чище – не значит полезнее.Психика Зеленского ушатана очень серьезно. Адекватности все меньше. И процессы в мозгу, скорее всего, уже необратимые. Отсюда и поведение, и непонимание цены ошибки.Тем более, что подконтрольное американцам Национальное антикоррупционное бюро Украины недавно нанесло ряд ощутимых ударов по окружению Зеленского. Обидно — это одна из причин.Но главная причина конфликтовать с Трампом – это поддержка Лондона. Конфликт Британии с США никогда не выходит наружу. Это тихая, но ощутимая борьба островных англосаксов&nbsp;с материковыми англосаксами. Причем островные точно понимают, что без США они слабы. И даже ядерное оружие производится в США: и заряды, и носители…Но «англичанка гадит». Может, по привычке. Приход Трампа резко охладил отношения. Королевство никуда не торопится и ждет следующего президента, а сейчас фактически занимается самообороной от идей Трампа. И после отказа Британии присоединиться к ударам по Ирану эта самооборона переросла еще и в неприязнь со стороны хозяина Белого дома. Теперь оба хороши.Одна из линий противостояния проходит по Украине. С 2014 года Британия перетягивает на себя одеяло в этом вопросе, теперь еще накручивает Зеленского дерзить лично Трампу. И одновременно требовать от него ракет и денег.Давно уже планы по нанесению России стратегического поражения на Украине перестали быть реальностью, а без поддержи США и продолжение войны под вопросом.Трамп в свойственной республиканцам и лично ему простоте заявил, что Зеленский должен «уволиться». Зеленский в ответ заявил, что выборов не будет.Это, кстати, ошибка. Нужно было провести выборы в срок, когда у него была серьезная электоральная&nbsp;поддержка и не было реальных конкурентов.А сейчас Лондон активно поддерживает Залужного, не желая складывать яйца в одну упаковку. Вырос электорально бывший министр обороны Федоров. Надежда Зеленского на приход демократического президента на смену Трампу тоже может не оправдаться.Во-первых, еще дожить надо. Во-вторых, демократическому президенту тоже может не понравиться отсутствие выборов. Ему же обидно: точно придется отдуваться за весь срок через четыре года, чтобы остаться на работе. Да и вторые президентские выборы будут последними для него.А тут — неплохо устроился коллега. Кстати, украинские паблики очень большие надежды возлагают на скорый и, по их мнению, неизбежный проигрыш республиканцев на&nbsp;выборах. Почему-то они все считают, что проиграет именно лично Трамп – и все изменится.Республиканцы, похоже, рискуют в этот раз потерять контроль над обеими палатами. Но все равно ничего не изменится.&nbsp;&nbsp;Так устроена политическая система в США: все время меняется – и ничего не меняется.
https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-plyunul-v-litso-trampu--na-etom-na-ukrainskoy-istorii-mozhno-stavit-tochku-1083735787.html
https://ukraina.ru/20261015/vyzov-dlya-trampa-zelenskiy-riskuet-stat-novoy-zhertvoy-1083835880.html
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Николай Гастелло
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мнения, сша, украина, лондон, дональд трамп, леонид кучма, владимир зеленский, верховная рада
Мнения, США, Украина, Лондон, Дональд Трамп, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Верховная Рада

Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит Трампу

06:49 16.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruСегодня Зеленский заявил, что с начала конфликта потери ВСУ погибшими составили около 50 тысяч человек
Сегодня Зеленский заявил, что с начала конфликта потери ВСУ погибшими составили около 50 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
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Николай Гастелло
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Интересно наблюдать, как Зеленский всерьез поверил европейским комиссарам, которые после первой его встречи с Трампом начали звать Зеленского новым лидером свободного мира, и продолжает хамить главному спонсору своего режима.
Правда, Трамп – такой нарцисс, что ничего его не трогает, кроме отсутствия у Зеленского костюма. Но сам факт хамства вступает в прямое противоречие с многолетним убеждением современных украинских элит в том, что США – центр мира и ничего, кроме украинских проблем, не должно волновать американского президента. Ну, может, только финал бейсбольного чемпионата.
Поклонение всегда было абсолютно холопским. Во времена работы на Украине мне приходилось много общаться с местными политиками и политологами. Большая часть из них говорила о США, закатив глаза и настроив свой голос на самый благоверный шепот.
Один даже терпеть не мог Кучму, аргументируя это тем, что после того, что он сделал для Кучмы на выборах, должен был переехать жить в Америку. При этом понять, чем Кучма должен был ему помочь — невозможно: дать денег на первое время, назначить послом?
Мне кажется, этот политолог сам не понимал.
Мы хорошо помним, как Байден приезжал в Киев, садился в освободившееся кресло Януковича и собирал политиков для воспитательной работы.
И вдруг такие изменения в предпочтениях украинских элит и лично Зеленского. Теперь США нам должно помогать потому, что мы на самом передке свободного мира, с нами Лондон и Брюссель.
При этом Зеленский делает вид, что не понимает, что будет, если США зарубятся по полной. Точнее, чего не будет: денег не будет, военной помощи не будет. И ни одна европейская, с понтом дела независимая страна тоже ничего не даст, если США велят прекратить помощь. Может, останутся только прибалтийские карлики с боевыми велосипедами — потому, что про них забудут в Госдепе и не предупредят.
Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
11 октября, 06:02
Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точкуА быстро тут у вас. Не успели мировые СМИ перевести дух после новостей о "дизельной сделке" между Трампом и Путиным, после чего украинская делегация прервала переговоры со спецпредставителями президента США в Майами и срочно отбыла, как стая побитых псов, обратно, как череда событий ускорилась многократно.
Причем зарубаться с Трампом можно было по-разному. И даже культурно. Но Зеленский это делает нарочито дерзко и, как ему кажется, достойно для нового лидера свободного мира. Тут играют роль два фактора: состояние потрепанной личности Зеленского и указания со стороны Лондона.
Я знаю одного бывшего депутата Верховной Рады, который до 2014 года жил с Зеленским в одном доме. И он дважды приносил Зеленского домой из их подъезда. Причем один раз Зеленский приехал к нему в лифте: лежал на полу лифта без признаков разумной жизни. Депутат – мужик здоровый. Ему несложно было приставить будущего президента к двери в его квартиру.
И это было 12 лет назад. Наверное, состав веществ, которые потребляет Зеленский, с тех пор изменился в лучшую сторону. Но в случае с такими веществами чище – не значит полезнее.
Психика Зеленского ушатана очень серьезно. Адекватности все меньше. И процессы в мозгу, скорее всего, уже необратимые. Отсюда и поведение, и непонимание цены ошибки.
Тем более, что подконтрольное американцам Национальное антикоррупционное бюро Украины недавно нанесло ряд ощутимых ударов по окружению Зеленского. Обидно — это одна из причин.
Но главная причина конфликтовать с Трампом – это поддержка Лондона. Конфликт Британии с США никогда не выходит наружу. Это тихая, но ощутимая борьба островных англосаксов с материковыми англосаксами. Причем островные точно понимают, что без США они слабы. И даже ядерное оружие производится в США: и заряды, и носители…
Но «англичанка гадит». Может, по привычке. Приход Трампа резко охладил отношения. Королевство никуда не торопится и ждет следующего президента, а сейчас фактически занимается самообороной от идей Трампа. И после отказа Британии присоединиться к ударам по Ирану эта самооборона переросла еще и в неприязнь со стороны хозяина Белого дома. Теперь оба хороши.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
Вчера, 15:38
Вызов для Трампа: Зеленский рискует стать новой жертвойНу вот: просроченный Владимир Зеленский фактически подписал себе подорожную с президентской должности, которую, согласно Конституции Украины, незаконно занимает с 20 мая 2024 года.
Одна из линий противостояния проходит по Украине. С 2014 года Британия перетягивает на себя одеяло в этом вопросе, теперь еще накручивает Зеленского дерзить лично Трампу. И одновременно требовать от него ракет и денег.
Давно уже планы по нанесению России стратегического поражения на Украине перестали быть реальностью, а без поддержи США и продолжение войны под вопросом.
Трамп в свойственной республиканцам и лично ему простоте заявил, что Зеленский должен «уволиться». Зеленский в ответ заявил, что выборов не будет.
Это, кстати, ошибка. Нужно было провести выборы в срок, когда у него была серьезная электоральная поддержка и не было реальных конкурентов.
А сейчас Лондон активно поддерживает Залужного, не желая складывать яйца в одну упаковку. Вырос электорально бывший министр обороны Федоров. Надежда Зеленского на приход демократического президента на смену Трампу тоже может не оправдаться.
Во-первых, еще дожить надо. Во-вторых, демократическому президенту тоже может не понравиться отсутствие выборов. Ему же обидно: точно придется отдуваться за весь срок через четыре года, чтобы остаться на работе. Да и вторые президентские выборы будут последними для него.
А тут — неплохо устроился коллега. Кстати, украинские паблики очень большие надежды возлагают на скорый и, по их мнению, неизбежный проигрыш республиканцев на выборах. Почему-то они все считают, что проиграет именно лично Трамп – и все изменится.
Республиканцы, похоже, рискуют в этот раз потерять контроль над обеими палатами. Но все равно ничего не изменится.  Так устроена политическая система в США: все время меняется – и ничего не меняется.
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