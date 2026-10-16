Пенсия в 60, 63 или 65: почему миллионы украинцев могут остаться без выплат - 16.10.2026 Украина.ру
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Пенсия в 60, 63 или 65: почему миллионы украинцев могут остаться без выплат
Пенсия в 60, 63 или 65: почему миллионы украинцев могут остаться без выплат - 16.10.2026 Украина.ру
Пенсия в 60, 63 или 65: почему миллионы украинцев могут остаться без выплат
С 1 января 2027 года на Украине ужесточат правила назначения пенсионных выплат
2026-10-16T18:07
2026-10-16T18:07
новости
украина
киев
европа
украина.ру
социальные выплаты
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В следующем году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, гражданам потребуется 34 года официального стажа вместо нынешних 33. Для оформления выплат в 63 года необходимый стаж вырастет до 24 лет.Эта реформа, запущенная еще в 2017 году, будет продолжаться до 2028 года, когда планка для выхода на пенсию в 60 лет достигнет 35 лет. На Украине формально сохраняется самый низкий в Европе возраст выхода на заслуженный отдых, однако это преимущество нивелируется минимальными размерами самих выплат.Стоит учитывать, что сейчас многие украинцы, в первую очередь мужчины призывного возраста, работают без официального оформления, что лишает их страхового стажа и права на защиту. А те, кто не сможет накопить необходимый стаж, смогут претендовать на выплаты только в 63 или 65 лет. Так в 2029 году для выхода в 63 года потребуется 25 лет стажа. Недостающие годы можно будет "докупить", сделав добровольный взнос в пенсионный фонд. В результате ежегодно количество украинцев, соответствующих новым требованиям для своевременного выхода на пенсию, будет сокращаться.Все имеющиеся резервы Киев будет направлять на войну. И хотя власти обещают выполнить все социальные обязательства перед гражданами и не допустить проблем с выплатой зарплат и пенсий, вряд ли это удастся при "космическом дефиците" денег в стране. О том, как пожилые люди стали первыми жертвами социального эксперимента Киева — в материале Елены Кирюшкиной На войну с Россией: у украинских пенсионеров отберут последнее на сайте Украина. ру.
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новости, украина, киев, европа, украина.ру, социальные выплаты
Новости, Украина, Киев, Европа, Украина.ру, социальные выплаты

Пенсия в 60, 63 или 65: почему миллионы украинцев могут остаться без выплат

18:07 16.10.2026
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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С 1 января 2027 года на Украине ужесточат правила назначения пенсионных выплат
В следующем году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, гражданам потребуется 34 года официального стажа вместо нынешних 33. Для оформления выплат в 63 года необходимый стаж вырастет до 24 лет.

Эта реформа, запущенная еще в 2017 году, будет продолжаться до 2028 года, когда планка для выхода на пенсию в 60 лет достигнет 35 лет. На Украине формально сохраняется самый низкий в Европе возраст выхода на заслуженный отдых, однако это преимущество нивелируется минимальными размерами самих выплат.

Стоит учитывать, что сейчас многие украинцы, в первую очередь мужчины призывного возраста, работают без официального оформления, что лишает их страхового стажа и права на защиту. А те, кто не сможет накопить необходимый стаж, смогут претендовать на выплаты только в 63 или 65 лет. Так в 2029 году для выхода в 63 года потребуется 25 лет стажа. Недостающие годы можно будет "докупить", сделав добровольный взнос в пенсионный фонд. В результате ежегодно количество украинцев, соответствующих новым требованиям для своевременного выхода на пенсию, будет сокращаться.

Все имеющиеся резервы Киев будет направлять на войну. И хотя власти обещают выполнить все социальные обязательства перед гражданами и не допустить проблем с выплатой зарплат и пенсий, вряд ли это удастся при "космическом дефиците" денег в стране. О том, как пожилые люди стали первыми жертвами социального эксперимента Киева — в материале Елены Кирюшкиной На войну с Россией: у украинских пенсионеров отберут последнее на сайте Украина. ру.
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