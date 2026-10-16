Пенсия в 60, 63 или 65: почему миллионы украинцев могут остаться без выплат
С 1 января 2027 года на Украине ужесточат правила назначения пенсионных выплат
В следующем году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, гражданам потребуется 34 года официального стажа вместо нынешних 33. Для оформления выплат в 63 года необходимый стаж вырастет до 24 лет.
Эта реформа, запущенная еще в 2017 году, будет продолжаться до 2028 года, когда планка для выхода на пенсию в 60 лет достигнет 35 лет. На Украине формально сохраняется самый низкий в Европе возраст выхода на заслуженный отдых, однако это преимущество нивелируется минимальными размерами самих выплат.
Стоит учитывать, что сейчас многие украинцы, в первую очередь мужчины призывного возраста, работают без официального оформления, что лишает их страхового стажа и права на защиту. А те, кто не сможет накопить необходимый стаж, смогут претендовать на выплаты только в 63 или 65 лет. Так в 2029 году для выхода в 63 года потребуется 25 лет стажа. Недостающие годы можно будет "докупить", сделав добровольный взнос в пенсионный фонд. В результате ежегодно количество украинцев, соответствующих новым требованиям для своевременного выхода на пенсию, будет сокращаться.
Все имеющиеся резервы Киев будет направлять на войну. И хотя власти обещают выполнить все социальные обязательства перед гражданами и не допустить проблем с выплатой зарплат и пенсий, вряд ли это удастся при "космическом дефиците" денег в стране. О том, как пожилые люди стали первыми жертвами социального эксперимента Киева — в материале Елены Кирюшкиной На войну с Россией: у украинских пенсионеров отберут последнее на сайте Украина. ру.
Эта реформа, запущенная еще в 2017 году, будет продолжаться до 2028 года, когда планка для выхода на пенсию в 60 лет достигнет 35 лет. На Украине формально сохраняется самый низкий в Европе возраст выхода на заслуженный отдых, однако это преимущество нивелируется минимальными размерами самих выплат.
Стоит учитывать, что сейчас многие украинцы, в первую очередь мужчины призывного возраста, работают без официального оформления, что лишает их страхового стажа и права на защиту. А те, кто не сможет накопить необходимый стаж, смогут претендовать на выплаты только в 63 или 65 лет. Так в 2029 году для выхода в 63 года потребуется 25 лет стажа. Недостающие годы можно будет "докупить", сделав добровольный взнос в пенсионный фонд. В результате ежегодно количество украинцев, соответствующих новым требованиям для своевременного выхода на пенсию, будет сокращаться.
Все имеющиеся резервы Киев будет направлять на войну. И хотя власти обещают выполнить все социальные обязательства перед гражданами и не допустить проблем с выплатой зарплат и пенсий, вряд ли это удастся при "космическом дефиците" денег в стране. О том, как пожилые люди стали первыми жертвами социального эксперимента Киева — в материале Елены Кирюшкиной На войну с Россией: у украинских пенсионеров отберут последнее на сайте Украина. ру.
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