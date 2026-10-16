Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев - 16.10.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев
Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев - 16.10.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев
В новом выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик расскажет кулуарные хроники великой киевской зрады в четыре руки от Офиса Президента и соросят. Почему в... Украина.ру, 16.10.2026
2026-10-16T16:56
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владимир зеленский
офис президента
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик расскажет кулуарные хроники великой киевской зрады в четыре руки от Офиса Президента и соросят. Почему в Германии и США окончательно забили на своего евромайданного ставленника, как косноязычный киевский мэр умудрился высказать Зеленскому все, что на душе и почему пока киевляне готовятся к самой тяжелой зиме — на Банковой заняты исключительно взаимными обвинениями — смотрите в видео.
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германия, сша, владимир зеленский, офис президента, киев, владимир кличко, видео, новости украины, видео
Германия, США, Владимир Зеленский, Офис президента, Киев, Владимир Кличко, Новости Украины, Видео

Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев

16:56 16.10.2026 (обновлено: 17:01 16.10.2026)
 
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик расскажет кулуарные хроники великой киевской зрады в четыре руки от Офиса Президента и соросят. Почему в Германии и США окончательно забили на своего евромайданного ставленника, как косноязычный киевский мэр умудрился высказать Зеленскому все, что на душе и почему пока киевляне готовятся к самой тяжелой зиме — на Банковой заняты исключительно взаимными обвинениями — смотрите в видео.
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