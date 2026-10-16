https://ukraina.ru/20261016/zrada-ekspress-benefis-boksera-kak-zelenskiy-i-klichko-delyat-kiev-1083870745.html

Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев

Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев - 16.10.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев

В новом выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик расскажет кулуарные хроники великой киевской зрады в четыре руки от Офиса Президента и соросят. Почему в... Украина.ру, 16.10.2026

2026-10-16T16:56

2026-10-16T16:56

2026-10-16T17:01

германия

сша

владимир зеленский

офис президента

киев

владимир кличко

новости украины

видео

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В новом выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик расскажет кулуарные хроники великой киевской зрады в четыре руки от Офиса Президента и соросят. Почему в Германии и США окончательно забили на своего евромайданного ставленника, как косноязычный киевский мэр умудрился высказать Зеленскому все, что на душе и почему пока киевляне готовятся к самой тяжелой зиме — на Банковой заняты исключительно взаимными обвинениями — смотрите в видео.

германия

сша

киев

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германия, сша, владимир зеленский, офис президента, киев, владимир кличко, видео, новости украины, видео